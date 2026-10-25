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Vaquero Navarrete se rinde ante O’Shaquie Foster tras perder sus cinturones mundiales: “Te felicito, campeón”

El pugilista del Estado de México cayó por decisión unánime

Emmanuel “Vaquero” Navarrete reconoció que O’Shaquie Foster impuso un estilo superior durante la pelea por la unificación de los cetros superpluma (Captura de pantalla | Box Azteca )
Emmanuel “Vaquero” Navarrete reconoció que O’Shaquie Foster impuso un estilo superior durante la pelea por la unificación de los cetros superpluma (Captura de pantalla | Box Azteca )
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Emmanuel “Vaquero” Navarrete reconoció que O’Shaquie Foster impuso un estilo superior durante la pelea por la unificación de los cetros superpluma de la OMB, FIB y CMB. El mexicano cayó por decisión unánime en San Antonio, Texas, y atribuyó el resultado a la diferencia táctica entre ambos peleadores.

Al terminar la pelea, Navarrete agradeció a los aficionados que asistieron a la función y destacó el respaldo que recibió durante la noche. “Quiero agradecer a toda la gente que vino a ver esta función. Estoy muy contento de tener a la fanaticada aquí”, declaró después del combate.

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El Vaquero Navarrete llega al cuadrilátero con un registro de 40 victorias y 33 nocauts. (Instagram/ @vaquero_navarrete)
El Vaquero Navarrete llega al cuadrilátero con un registro de 40 victorias y 33 nocauts. (Instagram/ @vaquero_navarrete)

El boxeador del Estado de México no cuestionó a los jueces ni expresó inconformidad por el resultado. En cambio, centró su explicación en el desarrollo del enfrentamiento y en la capacidad de Foster para imponer sus condiciones sobre el ring.

“El boxeo se trata de estilos y el de Foster fue mucho mejor que el mío”, sostuvo Navarrete. Con esa frase, el mexicano admitió que no logró contrarrestar la estrategia del estadounidense en la pelea donde estaban en juego tres campeonatos mundiales.

Finalmente, Navarrete cerró con un mensaje para su rival. “O’Shaquie, eres el ganador y te felicito, campeón”, expresó. Foster se quedó con la victoria por decisión unánime y frustró la aspiración del mexicano de unificar los títulos de peso superpluma.

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Foster impuso su estilo

Foster impuso su velocidad ante Navarrete y controló el ritmo de una pelea en la que el mexicano no logró descifrar el planteamiento de su rival.

El estadounidense combinó movilidad, ataques rápidos y golpes precisos que descolocaron al Vaquero. Navarrete se mostró más lento y apostó por impactos de poder y uppercuts que no encontraron con claridad su objetivo.

Los pugilistas buscarán los campeonatos unificados del peso superpluma
Los pugilistas buscarán los campeonatos unificados del peso superpluma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Foster fue superior porque evitó los intentos ofensivos del Vaquero, marcó la distancia y aprovechó su rapidez para conectar golpes que alteraron el equilibrio del mexicano. Aunque el pugilista mexiquense aumentó la presión en el tramo final, no consiguió modificar el desarrollo que había impuesto su adversario.

Navarrete buscó el golpe de poder sin lograr cambiar el combate

El mexicano consiguió llevar a Foster contra las cuerdas en algunos pasajes. Aun así, no pudo causar un daño que alterara el curso de la pelea.

La estrategia del Vaquero se apoyó en castigar con combinaciones fuertes. Sus ataques, no obstante, carecieron de la efectividad necesaria ante un oponente que se movió con agilidad.

Durante los tres últimos asaltos, Navarrete tomó la iniciativa con mayor intensidad. El mexiquense lanzó golpes mejor colocados y buscó descontar la diferencia acumulada en los capítulos anteriores.

Dos hombres con gafas oscuras sostienen varios cinturones de boxeo de colores rojo y verde frente a un edificio con escaleras.
Apostarán los títulos de las 130 libras en San Antonio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese impulso llegó cuando el combate ya estaba encaminado. La reacción no alcanzó para revertir la ventaja que Foster había construido con precisión y velocidad.

El cierre ofensivo también dejó a Navarrete más expuesto. Un golpe de Foster impactó en su mentón, le quitó estabilidad y lo llevó a tocar la lona con una rodilla.

El árbitro inició el conteo, aunque el mexicano se recuperó con rapidez. Poco después, otro golpe lo hizo trastabillar y motivó un segundo conteo de protección.

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