La Mansión VIP votos: las encuestas que revelarían al primer eliminado de la segunda temporada

El logotipo del programa de telerrealidad La Mansión VIP presenta letras metálicas doradas y una llama central para la producción del creador HotSpanish.

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La Mansión VIP 2 vive este domingo su primera gala de eliminación, con Bellakath, Doña Alegría, La Cukis y Abel Robles como nominados, mientras las votaciones del público ya cerraron y distintas encuestas digitales arrojan tendencias contradictorias sobre quién saldrá del reality.

La gala, encabezada por el influencer y productor HotSpanish, comienza a las 20:00 horas tiempo del centro de México y se transmite por el canal de YouTube HotSpanish Vlogs. Las votaciones oficiales cerraron el sábado 14 de noviembre a esa misma hora, aunque el resultado solo se conocerá durante la transmisión en vivo.

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La Mansión VIP 2: filtran nombre del posible eliminado hoy domingo 15 de noviembre

La cuenta oficial de X del reality lanzó una encuesta con la pregunta “¿Quién creen que será el primer eliminado de la Mansión VIP?”. Los resultados hasta el cierre de la nota ubican a Bellakath al frente con 45.1%, seguida de Abel Robles con 37.3% y Doña Alegría con 26.7%. La Cukis, en cambio, quedaría salvada con apenas 0.9% de los votos para la salida.

Los participantes del programa La Mansión VIP comparten una cena en torno a una mesa con estética retro junto a una pista de baile iluminada. (La Mansion VIP 2)

Aunque esto no representa a los votos oficiales, representan un panorama de las preferencias del público en cuanto a sus participantes favoritos dentro del encierro.

Otro sondeo coloca a Doña Alegría como posible primer eliminada de La Mansión VIP

Un ejercicio digital distinto, publicado por el periodista Gerardo Escareño en el portal Vaya Vaya, muestra una tendencia diferente al corte del 14 de noviembre. En esa medición, Doña Alegría concentra 54% de la intención de voto para abandonar la competencia, seguida de Abel Robles con 31%. El resto de los participantes en riesgo se ubican entre el 2% y el 4%, fuera de la zona de peligro inmediato según ese sondeo.

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Este sondeo también refleja la preferencia del público sobre sus participantes favoritos en la primera semana, pero no representa al conteo oficial de votos dentro del juego.

Doña Alegría asegura que la veracruzana aprovechó la alianza para impulsar su propio catálogo a costa Bellakath. (Captura de pantalla )

Bellakath es la participante con más ‘hate’ fuera del encierro

En redes sociales circulan encuestas que apuntan a Bellakath como la posible expulsada de la semana, por registrar la mayor desaprobación entre los seguidores del programa. Doña Alegría y La Cukis contarían con mayor respaldo público, en una lectura que contrasta con la encuesta de Vaya Vaya.

Además, en redes sociales también se reclamó una posible expulsión para Karely Ruiz, señalada por presuntamente jalonear el cabello de La Cukis durante la fiesta semanal del reality. La versión no está confirmada por la producción y la regiomontana no está dentro del panel de nominados de la primer semana.

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Abel Robles acumuló el puntaje más bajo de la primera semana con 8,742.84 puntos

De acuerdo con datos recogidos por el medio ABC Noticias, Abel Robles cerró la primera semana con 8,742.84 puntos, la cifra más baja entre los 15 participantes del reality. En el extremo opuesto, Tony Aguirre encabezó la tabla con 165,726.46 puntos, seguido de Itatí López con 82,676.76 y Jorjais con 63,698.03.

El mismo medio recuerda que las encuestas “no representan necesariamente el resultado de la votación oficial”, pues los números pueden moverse hasta el cierre definitivo de la votación.

Cómo votar en La Mansión VIP 2

Screenshot

El reality ofrece dos mecanismos de voto. El primero son los Súper Chats de YouTube, donde una donación mínima de 50 pesos equivale a puntos para el participante elegido, a razón de un punto por cada 10 pesos aportados, siempre que el mensaje incluya el hashtag correspondiente.

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El segundo mecanismo es la votación gratuita en el sitio oficial lamansionvip.com/vota, donde cada usuario dispone de 10 votos para repartir entre sus favoritos, con la posibilidad de desbloquear votos adicionales viendo anuncios publicitarios hasta tres veces al día. También existe la opción de donar 5,000 pesos junto con un mensaje para algún participante, siempre que no contenga información del exterior que pueda influir en la competencia.

Hasta el momento, la identidad del primer eliminado de La Mansión VIP 2 permanece sin confirmar de manera oficial.

La Mansión VIP en vivo: dónde ver la eliminación hoy

La transmisión es gratuita a través del canal de YouTube HotSpanish Vlogs, el mismo que ofrece la señal 24/7 de la casa. No se requiere contratar ninguna plataforma de streaming ni pagar membresía para ver la gala.

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El conductor recalcó las cláusulas del contrato ante salidas de Dani Flow y Jorge Durán (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos para encontrarla:

Abre YouTube desde tu celular, computadora o televisión inteligente.

Busca el canal HotSpanish Vlogs.

Entra al perfil oficial del creador de contenido.

Selecciona la transmisión en vivo identificada como La Mansión VIP Temporada 2.

La gala de eliminación comienza a las 8:00 de la noche, tiempo del centro de México.

Participantes de La Mansión VIP 2

Karely Ruiz Itatí López Tony Aguirre João Ferreira Edwin Mendoza Paolita Suárez Doña Alegría Cintia Cossío Rod Contreras Bellakath Abel Robles Cukis Jlexispr Odette Orlena Jorjais La Gaby Mendoza – incorporada el 14 de noviembre como reemplazo de Dani Flow y Jorge Durán

Otro famoso abandona La Mansión VIP tras crisis de ansiedad; aumentan rumores sobre presunta abstinencia a drogas (RS)

Bajas de la temporada

Dani Flow – abandonó el reality a las pocas horas del estreno, el 8 de noviembre

Jorge Durán – entró como primer reemplazo de Dani Flow, pero también abandonó al día siguiente