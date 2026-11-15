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Quién es Roberto Medina, el DT detrás de la clasificación histórica de Pumas Femenil

Por primera vez en la historia, el cuadro universitario clasificó a las semifinales de la Liga Mx Femenil tras golear a Tigres

Texto alternativo: Después de más de 30 años, el timonel regresa a Cantera, el lugar donde se forjó como jugador desde los 15 años. Ahora asume la responsabilidad de dirigir a Pumas Femenil rumbo al Clausura 2026, con la misión de darle al equipo su primer campeonato.
Por primera vez en la historia, el cuadro universitario clasificó a las semifinales de la Liga Mx Femenil tras golear a Tigres. (X: Pumas Femenil)
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Pumas Femenil avanzó por primera vez a las semifinales de la Liga MX Femenil tras vencer 0-5 a Tigres en el Estadio Universitario, resultado que refleja el gran trabajo que realizó el DT Roberto Medina para estudiar al rival.

La presión alta de Pumas desactiva el juego de Tigres en el Volcán

Texto alternativo: Después de más de 30 años, el timonel regresa a Cantera, el lugar donde se forjó como jugador desde los 15 años. Ahora asume la responsabilidad de dirigir a Pumas Femenil rumbo al Clausura 2026, con la misión de darle al equipo su primer campeonato.
Roberto Medina y su sistema de juego. (X: Pumas Femenil)

La experiencia de Roberto Medina en Liguillas fue un factor en la eliminatoria que llevó a Pumas Femenil a las semifinales de la Liga MX Femenil. El entrenador ya sabe cómo compite Tigres en instancias definitivas, pues dirigió a las Amazonas y consiguió títulos con el club regiomontano.

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Desde el partido de ida, Pumas buscó sacar a Tigres de su zona de comodidad. El cuadro universitario aplicó presión alta para impedir que las Amazonas circularan el balón desde la defensa y encontraran pases hacia el mediocampo, una de las bases de su juego.

La estrategia permitió que Pumas generara más llegadas de peligro durante el primer encuentro. Las universitarias no aprovecharon varias oportunidades y Tigres sacó ventaja de un error en la salida para llegar al Estadio Universitario con una ventaja de 3-2.

El resultado no modificó el planteamiento de Medina. Pumas mantuvo la intensidad en el juego de vuelta, presionó desde campo rival y redujo los espacios para que Tigres pudiera construir ataques con claridad.es

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Las Amazonas no encontraron respuestas ante el orden y la agresividad de Pumas. El equipo universitario recuperó balones en zonas adelantadas y aprovechó las transiciones para llevar peligro a la portería rival.

Priscila Chinchilla y Stephanie Ribeiro encabezaron la actuación ofensiva de Pumas en el Volcán. Sus intervenciones ayudaron a construir una goleada de 5-0, resultado con el que las universitarias sellaron un pase inédito a las semifinales.

Quién es Roberto Medina

Roberto Medina fue multicampeón con Tigres Femenil
Roberto Medina fue multicampeón con Tigres Femenil

Roberto Gerardo Medina Arellano nació el 18 de abril de 1968 en la Ciudad de México. Debutó como futbolista con Pumas en la temporada 1988-89 y disputó 422 partidos en Primera División, con más de 32,000 minutos y 28 goles, por lo que desde sus raíces conoce el significado de portar los colores azul y oro.

Durante su carrera defendió a Pachuca, Monterrey, Puebla, León, Tecos, Veracruz y Atlante. Con los Potros de Hierro cerró su etapa como jugador profesional en 2002.

Después de retirarse, Medina trabajó como analista deportivo en TV Azteca y ADN 40. En 2010 inició su camino como entrenador y más tarde encontró en el futbol femenil la etapa de mayor continuidad de su carrera.

El técnico dirigió a la Selección Mexicana Femenil Sub-20 durante el Mundial de Alemania 2010. El equipo avanzó a los Cuartos de Final como líder de grupo, resultado que abrió la puerta para que asumiera el mando de la selección mayor.

Su ciclo más productivo llegó con Tigres Femenil, equipo al que dirigió entre 2019 y 2022. Con las Amazonas ganó los torneos Guard1anes 2020 y 2021, además de un Campeón de Campeonas.

Medina disputó cuatro finales de Liga MX Femenil durante su paso por Monterrey. En 2021 recibió reconocimientos de CONCACAF y de la IFFHS como entrenador del futbol femenil.

El entrenador también pasó por Atlas Femenil entre 2023 y 2025. En ese periodo apostó por futbolistas de cantera y llevó al equipo a la Liguilla del Clausura 2025.

Pumas anunció su llegada en diciembre de 2025 y destacó su vínculo como exjugador del club. Ahora, Medina busca aprovechar su experiencia en fases finales para mantener a las universitarias en la pelea por el título.

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