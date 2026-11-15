Leyendas Legendarias “Crónicas de viajes en el tiempo”: Harambe, John Titor y Dungeons and Dragons, el método contra las paradojas temporales

Leyendas Legendarias detalla el proceso creativo detrás de su novela gráfica “Crónicas de viajes en el tiempo”. (Cortesía: Leyendas Legendarias)

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El podcast Leyendas Legendarias empleó manuales de rol para articular su nueva novela gráfica sobre viajes temporales, “Leyendas Legendarias 2: Crónicas de viajes en el tiempo”.

La obra, editada por Editorial Planeta, reúne diez investigaciones históricas reales enlazadas por una sola trama de persecución. Para coordinar los saltos temporales, los autores mantuvieron un mapa cronológico de cinco páginas diseñado para impedir inconsistencias de guion.

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En entrevista con Infobae México, José Antonio Badía y Mario “El Borre” Capistrán detallaron la estructura narrativa detrás del volumen. El proceso implicó convertir un meme de la cultura digital en detonante de una fractura temporal y parodiar su propio retiro hacia el año 2057.

Crónicas de viajes en el tiempo cuenta con 248 páginas e ilustraciones a cargo de David Espinosa "El Dee" (Cortesía: Editorial Planeta)

La técnica de Dungeons and Dragons sirvió como eje para hilar expedientes distantes

Para entrelazar eventos distantes como la Revolución Mexicana, un caso de poltergeist inglés y sectas en Japón, Badía recurrió a su experiencia como Dungeon Master en el juego de rol Dungeons & Dragons.

El autor aplicó el esquema conocido como la rueda de la carreta. En este modelo narrativo, el centro o eje principal permite despachar misiones hacia cualquier dirección sin perder el punto de partida.

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Badía explicó a Infobae México: “Es tu TARDIS, tu punto de partida y luego tus aventuras salen de ahí. Ahí es donde hizo clic y dije: necesito un viajero en el tiempo”.

La introducción de John Titor, personaje recurrente de los foros de internet de principios de siglo, aportó la justificación argumental para trasladar la acción a cualquier época y lugar del planeta.

La obra rescata el mito digital de John Titor para construir una aventura interactiva con acertijos y páginas de estética retro. (Cortesía: Editorial Planeta)

La muerte de Harambe funciona como la anomalía que quiebra la realidad

Una vez establecido el crononauta, la trama requería un motivo de persecución. Badía seleccionó el caso del gorila Harambe, abatido en 2016 en el zoológico de Cincinnati, en Estados Unidos.

El guionista aprovechó la teoría digital que señala ese incidente como el momento exacto donde la línea temporal de la humanidad perdió su cauce natural. En la ficción, el simio adquiere capacidades extraordinarias y salta entre décadas.

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Badía detalló a este medio el razonamiento: “Ha de estar persiguiendo a alguien, y en mi cerebro absurdo fue Harambe. Es tan absurdo y fue aparte algo que nos tocó a principios del internet que se hizo un meme gigante: rompe el timeline y se va a hacer un desastre”.

El equipo balanceó la selección de los diez expedientes centrales entre las cuatro ramas tradicionales del programa: fenómeno ovni, criptozoología, crimen real y eventos paranormales.

El libro toma el meme digital sobre la muerte de Harambe como el detonante de una fractura temporal en el mundo real. (Cortesía: Editorial Planeta)

Un expediente de cinco páginas evitó contradicciones y bucles temporales

El desarrollo del argumento obligó a una vigilancia constante para evitar que las intervenciones de los protagonistas alteraran los hechos históricos consumados o generaran inconsistencias narrativas.

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Badía elaboró un esquema paralelo de anotaciones para rastrear los desplazamientos cronológicos de Titor y la computadora IBM 5100.

El creador admitió la dificultad técnica: “Creo que lo más difícil de escribir algo del tiempo es no pisotearte a ti mismo o no crear bucles que destruyan todo. Tenía un documento aparte de cinco páginas con el timeline para ir siguiendo lo de Titor”.

La necesidad de consistencia obligó a rehacer tramos del desenlace. Badía fue el último del equipo en entregar sus textos, tras modificar su capítulo final para cerrar un bucle que vincula la trama con el podcast.

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Para sincronizar a John Titor y su computadora IBM 5100 sin generar agujeros de guion, Badía elaboró una guía cronológica de cinco páginas. (Cortesía: Leyendas Legendarias)

La proyección hacia 2057 parodia el retiro del equipo al estilo Rick and Morty

A lo largo de la lectura aparecen intercalados tres capítulos situados hacia el año 2057, donde el programa ficticio surge para restablecer el orden universal.

Cada integrante redactó su propia versión en el futuro, la primera historia corresponde a Eduardo “Lolo” Espinosa, la segunda a José Antonio Badía y la última a Mario “El Borre” Capistrán.

El propio Capistrán concibió su vejez alejado de los micrófonos, administrando una enlatadora de puré de tomates y criando ganado en el campo, en un relato estructurado como un homenaje a la serie animada Rick and Morty.

“El Borre” Capistrán relató a este medio la concepción de la escena: “Me lo imaginaba como este capítulo de Rick y Morty donde va juntando a todo un crew y todos le dicen: ‘Cuenta conmigo’. Mi proceso fue imaginarme a Joe y a Lolo llegando a mi casa de viejo a decirme: ‘Necesitamos que regrese Leyendas Legendarias’”.

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A lo largo de la obra se intercalan relatos situados en 2057 donde los conductores imaginaron sus futuros ficticios antes de reunirse nuevamente. (Archivo)

Eduardo Espinosa, conocido como “Lolo”, situó su destino ficticio realizando presentaciones de comedia en formato de holograma. Badía explicó que este ejercicio de autorreferencia conecta el desenlace con el inicio de toda la aventura temporal.

El guionista relató que esa última pieza cerró la paradoja de la historia, al proyectar versiones exageradas de sí mismos que justifican por qué el proyecto debía existir décadas después para salvar la línea de tiempo.

Esa sincronización permitió enlazar la parodia con el argumento central sin fisuras. Badía reconoció que ajustar su desenlace para cerrar el círculo temporal resultó uno de los momentos más gratificantes del proceso creativo, al plasmar una versión de sí mismo que, aun en una hipotética vejez relajada, mantiene intacta la obsesión por resolver enigmas históricos y anomalías paranormales.

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El libro impreso, desarrollado en conjunto con el ilustrador David Espinosa desde Ciudad Juárez, integra estos elementos en una edición de 248 páginas que distribuye Planeta en el mercado hispanohablante.