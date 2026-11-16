México

Yanet García celebra su cumpleaños en Disney junto a Brianda Deyanara y Ximena Herrera

Las integrantes de ‘Las divinas’ cumplen la promesa hecha en La Casa de los Famosos México y viajan a Florida para festejar el cumpleaños de la conductora

Yanet García, Brianda Deyanara y Ximena Herrera celebran el cumpleaños de la conductora en las instalaciones de Disney
Yanet García, Brianda Deyanara y Ximena Herrera celebran el cumpleaños de la conductora en Disney (IG: iamyanetgarcia)
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La presentadora Yanet García festejó su cumpleaños en Disney junto a la creadora de contenido Brianda Deyanara y la actriz Ximena Herrera tras coincidir en La Casa de los Famosos México 2026.

El viaje reunió en Orlando a las tres exintegrantes de La Casa de los Famosos México 2026, a quienes este fin de semana se sumó Masad Altamimi para compartir actividades fuera de los parques temáticos de Florida.

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La convivencia cumplió la promesa que hicieron durante las transmisiones del reality show, donde las tres participantes formaron el grupo conocido como “Las divinas” antes de resultar eliminadas de la competencia.

Las participantes recorrieron Magic Kingdom por el cumpleaños de Yanet García

García difundió las imágenes del festejo frente al Castillo de Cenicienta, donde posaron con sudaderas claras estampadas y diademas con orejas de Minnie Mouse en color rosa.

La modelo regiomontana acompañó las postales con un mensaje dirigido a sus compañeras de reality: “¡LO LOGRAMOS! Reunión de las divinas en Disney”.

En la misma publicación, García dedicó palabras de afecto para Herrera y Deyanara: “¡Qué bonito poder celebrar mi cumpleaños con amigas tan especiales! Las amo muchísimo. Gracias por tanto amor, por tantas risas y por hacer de este día un recuerdo que llevaré siempre en mi corazón”.

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Deyanara contestó a la publicación con una felicitación directa: “Feliz cumpleaños princesa, te amo”, respuesta que sumó miles de reacciones durante las primeras horas en la red social Instagram.

La organización del recorrido contó con el apoyo de una agencia de viajes contratada por el grupo para gestionar accesos, reservaciones en restaurantes y traslados dentro de los parques en Estados Unidos.

La conductora regiomontana parte el pastel temático junto a sus excompañeras de reality.
La conductora regiomontana parte el pastel temático junto a sus excompañeras de reality show. (IG: iamyanetgarcia)

a alianza de Las divinas surgió durante La Casa de los Famosos México

La relación entre García, Deyanara y Herrera comenzó el 26 de julio de 2026, fecha del estreno de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México a través de Televisa y ViX.

Desde los primeros días del reality show, las tres concursantes establecieron una alianza cercana y acordaron respaldarse frente a las votaciones y estrategias del resto de los habitantes.

Las reglas de La Casa de los Famosos separaron al grupo en las primeras semanas. Herrera fue la segunda eliminada de la temporada tras acumular 5 puntos en la ronda inicial de nominación.

Días después, García quedó fuera de La Casa de los Famosos México al recibir 16 puntos por parte de sus compañeros en las votaciones del confesionario, lo que confirmó su salida definitiva.

Deyanara continuó en competencia durante varias semanas más frente a habitantes como Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo y Karina Torres, manteniendo vigente la comunicación pactada con sus dos amigas.

Frente a las cámaras del reality show, las tres participantes prometieron organizar un viaje juntas al terminar la temporada para celebrar el cumpleaños de García en territorio estadounidense.

Las integrantes del grupo 'Las divinas' posan en la plaza principal de Magic Kingdom tras su paso por televisión
Las integrantes del grupo 'Las divinas' posan en la plaza principal de Magic Kingdom. (IG: iamyanetgarcia)

Masad Altamimi se sumó a las actividades del grupo fuera de Disney

Tras concluir su jornada por las atracciones y restaurantes temáticos de Magic Kingdom, el trío dio por terminada la primera etapa del itinerario privado en los parques para recibir a un integrante más del reality show.

Altamimi, quien también formó parte de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, llegó a Florida para integrarse a la convivencia con sus excompañeras.

La llegada de Altamimi no contempló los recorridos dentro de los parques de Disney. El creador de contenido coordinó su arribo para participar en cenas y paseos programados en la ciudad.

La integración de Altamimi amplió el grupo que convivió en La Casa de los Famosos, donde compartió varias semanas junto a Deyanara y las demás integrantes del elenco original.

Los cuatro participantes mantuvieron contacto regular tras concluir sus participaciones en La Casa de los Famosos México, lo que facilitó coordinar sus itinerarios entre México y el extranjero.

Las famosas comparten recorridos y actividades en Florida mientras coordinan el resto de la agenda.
Las famosas comparten recorridos y actividades en Florida mientras coordinan el resto de la agenda grupal. (IG: iamyanetgarcia)

El antecedente de la reunión general antes de la gran final

El viaje a Florida tuvo como antecedente la reunión organizada dentro de La Casa de los Famosos México el 2 de octubre de 2026.

En aquella gala especial, la producción permitió el regreso de todos los participantes eliminados para convivir con los cinco finalistas en la última fiesta temática de la temporada.

Brianda Deyanara documenta la convivencia en redes sociales tras concluir los compromisos de transmisión televisiva.
Brianda Deyanara documenta la convivencia en redes sociales. (IG: iamyanetgarcia)

Durante esa noche, García, Herrera, Deyanara y Altamimi coincidieron en la pista de baile por primera vez desde sus salidas del reality show y acordaron la fecha para verse en noviembre.

García coordinó los preparativos turísticos desde su lugar de residencia habitual en territorio estadounidense, donde recibió a sus excompañeras para llevar a cabo el festejo de cumpleaños.

Las postales del festejo detonaron miles de reacciones entre los seguidores del reality show y colegas del medio artístico, quienes celebraron la cercanía del grupo tras semanas de competencia en televisión.

La estancia en Florida confirmó la solidez de ‘Las divinas’, sellando con este viaje la promesa que hicieron frente a las cámaras antes de abandonar definitivamente la competencia.

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