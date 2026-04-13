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Santa Fe Klan presume su relación con Camila Zamorano en redes sociales

Tras rumores de un posible romance, Santa Fe Klan publica en su perfil de Instagram una fotografía junto a Camila Zamorano, boxeadora originaria de Hermosillo

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El rapero compartió en redes sociales una fotografía con su nueva pareja. ARCHIVO - (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)
El rapero compartió en redes sociales una fotografía con su nueva pareja. ARCHIVO - (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)

Santa Fe Klan parece confirmar los rumores sobre el inicio de una nueva relación sentimental con Camila Zamorano, boxeadora originaria de Hermosillo, luego de publicar fotografías en las que aparece junto a ella en una actitud cercana.

Las imágenes, difundidas en el perfil oficial de Santa Fe Klan, sugieren el inicio de una nueva etapa sentimental para el rapero guanajuatense y desencadenaron reacciones masivas entre sus seguidores.

Las imágenes que confirman la relación de Santa Fe Klan y Camila Zamorano

La publicación realizada en Instagram muestra a Santa Fe Klan —nombre artístico de Ángel Jair Quezada— abrazando y besando en la mejilla a Camila Zamorano, quien sostiene un gran ramo de rosas rojas. Para muchos usuarios, estos gestos apuntan a la confirmación de un romance entre el artista y la boxeadora.

Previo a esta publicación, ya circulaban rumores gracias a videos y fotografías de ambos en diferentes lugares de Hermosillo y durante paseos en San Carlos. Sin embargo, fue la imagen subida a la red social la que disipó dudas sobre la naturaleza de su cercanía.

La fotografía corresponden a la única entrada visible en el perfil del artista, quien borró sus publicaciones anteriores, marcando un nuevo comienzo en su presencia digital.

Una mujer joven con un gran ramo de rosas rojas es besada en la mejilla por un hombre. Al fondo, una imagen religiosa y dos cinturones de boxeo
El rapero compartió la foto en su perfil de Instagram. (@santa_fe_klan_473) (Instagram)

Reacciones en redes sociales ante la publicación de Santa Fe Klan

La respuesta de los seguidores fue inmediata. En minutos, la fotografía reunió miles de “me gusta” y cientos de mensajes, que iban desde felicitaciones hasta expresiones de sorpresa. Muchas personas celebraron que Santa Fe Klan viva una nueva etapa, mientras que otras recordaron relaciones pasadas, en especial con Maya Nazor, madre de su hijo.

El fenómeno se amplificó durante la Semana Santa, periodo en el que la presencia del rapero en Hermosillo reforzaron los rumores del romance con Camila Zamorano.

Por su parte, Camila Zamorano ha mantenido discreción ante la atención recibida. No ha comentado públicamente sobre la publicación y tampoco ha compartido imágenes en sus plataformas personales. Esta reserva ha llevado a que muchos admiradores del intérprete comiencen a seguirla y participen en el contenido que comparte.

Cómo se gestó el romance entre Santa Fe Klan y Camila Zamorano

La joven pugilista publicó esta foto en compañía del rapero.
La joven pugilista publicó esta foto en compañía del rapero. (IG Camila Zamorano)

El vínculo entre Santa Fe Klan y Camila Zamorano se forjó semanas antes de la publicación definitiva en Instagram. Aunque la fecha exacta no está confirmada, en redes se hicieron evidentes sus interacciones: “likes” y comentarios previos despertaron la curiosidad de los usuarios.

Durante el periodo vacacional, el cantante viajó a Hermosillo y fue visto fuera de los escenarios junto a la joven deportista. Entre los momentos captados está la serenata que Santa Fe Klan llevó a Camila en la colonia Pueblitos y paseos por la zona de San Carlos. Estos hechos alimentaron la conversación pública sobre un posible romance.

Quién es Camila Zamorano

Zamorano, conocida como “La Magnífica”, nació en Hermosillo y se ha consolidado como una de las principales promesas del boxeo nacional, ostentando el título de campeona mundial juvenil en la categoría de peso átomo con solo 19 años. Comenzó a boxear a los 11 años bajo la tutela de su padre.

La diferencia de edad con el rapero es de poco más de siete años, dato que también ha sido mencionado en redes.

El impacto de la relación en la vida pública de Santa Fe Klan

La posible relación con Camila Zamorano representa un cambio en la proyección pública de Santa Fe Klan, quien ya ocupaba titulares por su vida personal tras su historia con Maya Nazor.

La publicación convierte a Santa Fe Klan y Camila Zamorano en una de las parejas más comentadas del espectáculo mexicano en 2026. Una sola fotografía en la red social fue suficiente para confirmar el vínculo y detonar conversaciones en todo el país.

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