Nacho Beristáin se queda sin otro campeón mundial: Yuberjen Martínez pierde ante Anthony Olascuaga 

El histórico entrenador mexicano Ignacio “Nacho” Beristáin estuvo a punto de sumar otro campeón mundial a su trayectoria, pero su pupilo cubano Yuberjen Martínez cayó de forma agónica por decisión unánime (IG/ @tremendo_martinez)

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El histórico entrenador mexicano Ignacio “Nacho” Beristáin estuvo a punto de sumar otro campeón mundial a su trayectoria, pero su pupilo cubano Yuberjen Martínez cayó de forma agónica por decisión unánime ante Anthony Olascuaga, quien retuvo por sexta vez el título mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Beristáin, entrenador de boxeo con una trayectoria junto a más de 20 campeones mundiales, se incorporó al equipo de Yuberjen Martínez, quien el pasado 4 de noviembre peleó por el título de la OMB en Carson, California. El combate, intenso y polémico, se definió por la caída de Martínez en el último asalto, pues al final los jueces le dieron la victoria a Olascuaga con puntuaciones de 115-112, 115-112 y 114-113.

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Yuberjen Martínez conquistó el título latino WBO en peso mosca al noquear a Ángel Bethancourt en Ciudad de Panamá-crédito @worldboxingorg/Instagram

¿Quién es Yuberjen Martínez?

Yuberjen Martínez, boxeador colombiano y medallista olímpico, suma una carrera marcada por el trabajo desde adolescente y por su paso en la selección de Colombia.

Martínez nació en Turbo, Antioquia, y creció entre Arboletes y Chigorodó. Antes de consolidarse en el boxeo vendió comida, lavó motos, arregló bicicletas y trabajó en fincas bananeras para sostener sus entrenamientos.

Su primera experiencia sobre un ring no resultó sencilla. Recibió varios golpes, se quitó los guantes y pensó en dejar el deporte.

La plata olímpica impulsó la carrera de Yuberjen Martínez

En los Juegos Olímpicos de Río 2016, Martínez compitió en la división minimosca de 49 kilos y ganó la medalla de plata. Superó a Patrik Lourenço, Rogen Ladon, Samuel Carmona y Joahnys Argilagos antes de perder la final ante Hasanboy Dusmatov.

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Yuberjen Martínez tiene todo preparado para su participación en su segunda pelea como boxeador profesional en Barranquilla

El colombiano mantuvo su carrera amateur tras Río. Ganó bronce en el Mundial de Hamburgo 2017, oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 y en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba. También obtuvo plata en Lima 2019 y participa en Tokio 2020.

Martínez debutó como profesional en julio de 2022 con un nocaut sobre Yeison Hernández. Después ganó el título latino mosca del CMB y en mayo de 2026 conquistó el cinturón latino de la OMB tras noquear al panameño Ángel Bethancourt. Llegó a la pelea titular con siete victorias.

En entrevista con Infobae México, Nacho Beristáin contó algunas experiencias que vivió a lado de sus campeones mundiales . Crédito: Infobae México

Nacho Beristáin dirige su preparación desde Ciudad de México

Ignacio Beristáin nació en Actopan, Veracruz, y llegó a Ciudad de México para entrenar como amateur. Una lesión en el ojo terminó con su carrera como peleador. Después se convirtió en entrenador y participó en los Juegos Olímpicos de México 1968, Montreal 1976 y Moscú 1980.

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En entrevista con Infobae México, Nacho Beristáin contó algunas experiencias que vivió a lado de sus campeones mundiales Crédito: Max Alonso - Infobae México

En 1985, Beristáin formó a Daniel Zaragoza, su primer campeón mundial profesional. Su escuela en el Romanza Gym, ubicado en Iztacalco, también ha impulsado las carreras de Juan Manuel y Rafael Márquez, Ricardo “Finito” López y Humberto “Chiquita” González. Dentro de su metodología, el entrenador prioriza disciplina, desplazamientos, guardia y trabajo de sparring.