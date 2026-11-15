México

Arath de la Torre confirma la ruptura del Team Mar y su distancia con Gala Montes: “Perdí contacto con ella”

El conductor confirmó que cortó toda comunicación con Gala Montes tras meses de disputas públicas y sentenció que el Team Mar se redujo a tres personas

El actor habló sobre la distancia con la actriz y confirmó que intentaron ayudarla en varias ocasiones.
Arath de la Torre confirmó que cortó toda comunicación con Gala Montes tras meses de desencuentros. (Captura de pantalla )
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El actor y conductor Arath de la Torre confirmó el distanciamiento definitivo con la actriz Gala Montes y reveló la desintegración del Team Mar, la alianza que formaron en el reality show La Casa de los Famosos México, al asegurar que perdió todo contacto con ella tras meses de fricciones públicas.

Durante una entrevista en el podcast “Diablito High”, conducido por el comediante Mauricio Barrientos, conocido como “El Diablito”, el presentador detalló que el grupo se redujo a tres personas y descartó cualquier comunicación presente con la cantante.

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Al ser cuestionado sobre si mantenía algún diálogo con Montes, De la Torre respondió de manera tajante con una sola palabra: “Nada”. El comediante reiteró enseguida que la relación personal quedó interrumpida: “Perdí contacto con ella”.

El conductor explicó que la falta de cercanía no se limitó a Montes. De la Torre reveló que tampoco mantiene comunicación con la actriz Briggitte Bozzo, otra de las habitantes que integró el cuarto Mar durante la segunda temporada del reality show en 2024.

Tampoco he sabido de ella”, afirmó el presentador respecto a Bozzo, marcando una separación clara frente a dos de las figuras centrales con las que compartió la competencia dentro de La Casa de los Famosos México.

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team mar la casa de los famosos
Arath de la Torre detalló que el grupo se redujo a tres personas y descartó cualquier comunicación presente con la cantante. (Captura de pantalla)

De la Torre redujo el Team Mar a tres integrantes

El actor sostuvo que la alineación de cinco participantes quedó reducida a tres integrantes activos. De la Torre enumeró únicamente a Mario Bezares, Karime Pindter y a él mismo como los miembros que preservan la relación afectiva y laboral.

Prácticamente los que sobrevivimos del Team Mar somos Mario, Karime y yo”, expresó el comediante en la charla, donde enfatizó el cariño que conserva por la creadora de contenido, a quien describió con afecto durante la conversación.

Karime es mi adoración, mi flaca querida”, añadió De la Torre al marcar el contraste entre la cercanía que mantiene con Pindter y el distanciamiento que adoptó respecto a Montes y Bozzo tras la final de La Casa de los Famosos México.

La declaración en el espacio digital representó el primer reconocimiento explícito de ruptura definitiva entre los exhabitantes, luego de meses de versiones encontradas y señalamientos cruzados en plataformas digitales sobre el destino del Team Mar.

Arath de la Torre aseguró que del Team Mar original únicamente él, Mario Bezares y Karime Pindter mantienen comunicación y proyectos activos. (Fotos: ViX)
Arath de la Torre aseguró que del Team Mar original únicamente él, Mario Bezares y Karime Pindter mantienen comunicación y proyectos activos. (Fotos: ViX)

Montes rechazó la ayuda del conductor tras confrontación en redes sociales

El distanciamiento entre ambos se profundizó en septiembre de 2026, cuando De la Torre publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde aseguraba que el círculo cercano del Team Mar intentó ofrecerle apoyo personal a la actriz sin éxito.

En aquella publicación, el conductor escribió que realizaron diversos intentos de acercamiento y afirmó que la actriz “no se deja ayudar”, además de pedir oraciones a sus seguidores para que la intérprete pudiera recapacitar sobre sus decisiones recientes.

El actor señaló que han realizado varios intentos.
De la Torre publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde aseguraba que el círculo cercano del Team Mar intentó ofrecerle apoyo personal a la actriz sin éxito. (Captura de pantalla )

Montes rechazó la postura de De la Torre horas después a través de su cuenta en la red social X. La actriz negó requerir auxilio externo y publicó: “Si no me ayudaron cuando pasó lo de Adrián me van a ayudar ahorita. ESTOY BIEN”.

El reclamo de Montes aludió a las confrontaciones que sostuvo con el conductor regiomontano Adrián Marcelo durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, cuando la actriz argumentó que no recibió el respaldo esperado de sus compañeros de cuarto.

La respuesta pública de Montes frenó los intentos de intermediación de sus compañeros de equipo y provocó un intercambio de posturas entre los seguidores del reality show, divididos entre el respaldo al conductor y la defensa de la autonomía de la actriz.

La actriz recriminó la falta de apoyo de sus compañeros durante las confrontaciones que sostuvo con Adrián Marcelo en televisión. Gala Montes - (X)
La actriz recriminó la falta de apoyo de sus compañeros durante las confrontaciones que sostuvo con Adrián Marcelo en televisión. Gala Montes - (X)

La negativa de Montes a participar en teatro aceleró la separación del grupo

Las diferencias en el equipo comenzaron a gestarse a finales de 2024 con la producción de la obra de teatro “La Señora Presidenta”. El proyecto contemplaba reunir al elenco completo del cuarto Mar en los escenarios.

Montes y Pindter declinaron participar en el montaje encabezado por De la Torre y Bezares. En su momento, los involucrados atribuyeron la ausencia a compromisos previos y a la agenda de presentaciones de la cantante.

Karime Pindter y Gala Montes sorprendieron a sus seguidores al reencontrarse públicamente durante una comida del “Team Mar”, grupo surgido en La Casa de los Famosos México 2024.
La declinación de Montes y Pindter para sumarse a la puesta en escena La Señora Presidenta marcó la primera fractura laboral del cuarto Mar. (Instagram: Briggitte Bozzo)

A este desacuerdo laboral se sumó el choque en redes entre Montes y Bozzo. Las discusiones entre ambas llevaron a De la Torre a intervenir públicamente en transmisiones del programa matutino “Hoy”.

En el foro televisivo, el conductor pidió a las actrices resolver sus inconformidades en privado y proteger el vínculo construido en el reality show. Sus llamados a la conciliación no evitaron que las diferencias continuaran expuestas ante la audiencia.

Por su parte, Bezares manifestó este octubre de 2026 su intención de buscar a Montes para dialogar con ella. El presentador afirmó ante reporteros que la considera una hija y expresó preocupación por su entorno.

Gala Montes rompió el silencio en torno a su polémica con Angélica María
Los desacuerdos ventilados en plataformas digitales entre Montes y Bozzo terminaron por debilitar la cohesión del equipo fuera de cámaras. (En 5 / YouTube)

Las declaraciones de De la Torre en el podcast con “El Diablito” cerraron de manera definitiva los intentos de acercamiento entre los antiguos habitantes del cuarto Mar.

A dos años del éxito de La Casa de los Famosos México en 2024, el Team Mar quedó reducido únicamente al vínculo laboral y personal que mantienen el conductor, Karime Pindter y Mario Bezares.

Con las vías de comunicación rotas, Gala Montes y Briggitte Bozzo permanecen desvinculadas de cualquier reencuentro del grupo original.

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