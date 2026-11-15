México

Política Aeronáutica Mexicana: Comunicaciones y Transporte asegura que las inversiones para reforzar la navegación aérea ya comenzaron

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes precisó que las medidas de corto plazo del sector se ejecutan aunque aún no se publique en el Diario Oficial de la Federación

Más de mil actores del sector aeronáutico participan en la elaboración de la estrategia federal para las operaciones aéreas. EFE/Sáshenka Gutiérrez
Más de mil actores del sector aeronáutico participan en la elaboración de la estrategia federal para las operaciones aéreas. EFE/Sáshenka Gutiérrez
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La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó este 15 de noviembre que la Política Aeronáutica Mexicana aún no se publica en el Diario Oficial de la Federación, pero sus acciones e inversiones de ejecución inmediata ya están en marcha para reforzar las comunicaciones y la seguridad de las operaciones aéreas.

Precisó la SICT en un comunicado que la estrategia se elaboró con la participación de más de mil actores del sector. El documento contempla medidas de corto plazo, además de planes de mediano y largo plazo.

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Esta aclaración ocurre después de que medios mexicanos difundieron que la modernización integral de los sistemas de comunicación, navegación y control aéreo se consolidaría entre 2031 y 2035, es decir, después del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. La SICT sostuvo que el horizonte de planeación no implica aplazar las obras y el reforzamiento técnico.

El Plan Nacional de Navegación Aérea fija una visión de 15 años

El nuevo instrumento regulatorio fija una visión de 15 años alineada con el Plan Mundial de Navegación Aérea. REUTERS/Henry Romero
El nuevo instrumento regulatorio fija una visión de 15 años alineada con el Plan Mundial de Navegación Aérea. REUTERS/Henry Romero

La SICT señaló que el Plan Nacional de Navegación Aérea fue publicado el pasado 13 de noviembre en el portal oficial de la Organización de Aviación Civil Internacional. El instrumento fue elaborado por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano durante la actual administración federal.

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México no contaba con un documento de esta naturaleza, de acuerdo con la dependencia. El plan tiene un horizonte de 15 años y está alineado con el Plan Mundial de Navegación Aérea de la OACI.

El texto incluye las inversiones y acciones que requiere SENEAM para mantener la seguridad en las operaciones aéreas. Entre ellas están la adquisición o renovación de radares, centros de control, sistemas de comunicación y equipos de aterrizaje.

La SICT indicó que, desde el inicio de la administración, se identificaron áreas que requerían atención. Las comunicaciones figuran entre los rubros prioritarios del plan de reforzamiento de la infraestructura aeronáutica.

SENEAM enlaza 63 torres de control con una red privada

El Gobierno proyecta una red satelital de 40 estaciones para asegurar las comunicaciones aeronáuticas entre México y el exterior. REUTERS/Paola García
El Gobierno proyecta una red satelital de 40 estaciones para asegurar las comunicaciones aeronáuticas entre México y el exterior. REUTERS/Paola García

La Red Privada de Telecomunicaciones Aeronáuticas, prevista para 2026, busca asegurar la continuidad del servicio y conectar 63 torres de control, cuatro centros de control y 12 subcentros de aproximación radar.

También se contempla una nueva red satelital de 40 estaciones para garantizar la continuidad de las telecomunicaciones entre México y el exterior. La dependencia no detalló el monto de las inversiones ni el calendario de instalación de esos equipos.

El Gobierno de México sostuvo que la meta hacia 2035 corresponde a la incorporación gradual de tecnologías conforme evolucionen las tendencias de la aviación. La SICT afirmó que las labores de modernización y reforzamiento ya comenzaron.

FAA suspende todas las operaciones aéreas en Estados Unidos durante más de cuatro horas

La avería surgió durante el cambio de un cable de cobre por fibra óptica y afectó comunicaciones y radares de 17 centros regionales de control en el país. REUTERS/Eric Lee
La avería surgió durante el cambio de un cable de cobre por fibra óptica y afectó comunicaciones y radares de 17 centros regionales de control en el país. REUTERS/Eric Lee

La Administración Federal de Aviación (FAA) suspendió todas las operaciones aéreas en Estados Unidos durante más de cuatro horas el pasado viernes 14 de noviembre, después de que el reemplazo de un cable provocó fallas en comunicaciones y radar de 17 centros regionales de control.

Esta interrupción afectó a más de 1.5 millones de pasajeros con vuelos cancelados, demorados o desviados y se convirtió en la mayor paralización aérea nacional desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El sistema comenzó a fallar mientras la contratista L3Harris Technologies sustituía un tramo de cable de cobre por fibra óptica, según AP. La intervención generó más de 1 mil intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos, una carga que saturó los componentes más antiguos de la red de la Administración Federal de Aviación.

La falla alcanzó 17 de los 22 centros regionales que coordinan el tránsito de aeronaves en ruta. Los problemas surgían de forma intermitente, por lo que la comunicación y el radar podían restablecerse en una instalación mientras otro centro comenzaba a presentar errores.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, atribuyó el apagón a la convivencia entre tecnología nueva y equipos antiguos.

Michael McCormick, exgerente de espacio aéreo de la FAA, explicó que este tipo de fallas dificulta la coordinación de la respuesta. “Puede afectar un centro de control ahora, luego mejorar y después afectar a otro”, dijo.

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