La Feria Internacional del Árbol y la Esfera llega a Chignahuapan: esferas artesanales, juegos mecánicos y gastronomía en 10 días de fiesta navideña

Chignahuapan es un Pueblo Mágico ubicado en la Sierra Norte de Puebla. Foto: chigna.com

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La Feria Internacional del Árbol y la Esfera llega a Chignahuapan, Puebla, del 27 de noviembre al 6 de diciembre de 2026 para celebrar su edición número 30 con 10 días de expo-venta artesanal, conciertos de música regional, juegos mecánicos y gastronomía de la Sierra Norte.

Este Pueblo Mágico de Puebla, conocido como la Cuna de la Esfera, concentra más de 400 talleres dedicados a la fabricación de esferas de vidrio soplado, según la Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla.

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Durante la feria, ese oficio se convierte en el centro de la celebración.

La feria es organizada por el Ayuntamiento de Chignahuapan con apoyo del Gobierno del Estado de Puebla. Foto: chigna.com

El pabellón artesanal reúne a más de 200 expositores con esferas directo del taller

El corazón de la feria es el pabellón artesanal, donde más de 200 expositores ofrecen esferas de vidrio soplado, árboles de Navidad, coronas de Adviento y toda clase de adornos navideños.

La ventaja es que se compra directamente a quien los fabrica, lo que permite conocer el proceso y encontrar piezas únicas a precio de taller.

El pabellón artesanal es el espacio donde se concentra la venta de esferas de vidrio soplado durante la feria. Foto: chigna.com

Además del pabellón, casi todos los talleres del centro del pueblo abren al público de octubre a diciembre.

Muchos de ellos permiten observar en vivo el proceso de soplado, pintado y decoración de las esferas, una experiencia que va más allá de la simple compra.

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El pabellón inmersivo de la Esfera tiene cuatro salas decoradas para recorrer

Una de las novedades de esta edición es el Pabellón Inmersivo de la Esfera, con cuatro salas completamente decoradas: La Cabaña, Esferotas, Candy Land y El Circo.

Este espacio abre de jueves a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, y ofrece una experiencia visual pensada tanto para adultos como para niños.

Los productos disponibles incluyen esferas, árboles de Navidad, coronas de Adviento y adornos de temporada. Foto: chigna.com

El pueblo cuenta también con el Callejón de la Eterna Navidad, decorado con miles de luces y esferas en el centro del pueblo. Se enciende al atardecer y es de acceso libre.

Banda MS, Gerardo Ortiz y Cardenales de Nuevo León encabezan la cartelera de conciertos

La feria incluye un concierto cada noche durante los 10 días, con presentaciones en el Complejo Cultural y Deportivo del Barrio de Teoconchila a partir de las 21:00 horas. La cartelera contempla música regional mexicana, espectáculos infantiles y lucha libre.

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El viernes 27 de noviembre abre Víctor Mendívil, con boletos desde 100 pesos en general hasta mil en VIP.

El sábado 28 se presenta Banda MS, la fecha con mayor precio de entrada: 200 pesos en general, mil en Oro y 2 mil en VIP.

Los conciertos se realizan en el Complejo Cultural y Deportivo del Barrio de Teoconchila. Captura de pantalla.

El domingo 29 toca El Trono de México; el lunes 30, Los Bybys; y el martes 1 de diciembre, las Guerreras K-Pop.

El miércoles 2 de diciembre habrá función de lucha libre, con accesos desde 100 pesos. El jueves 3 se presenta Grupo Quintanna; el viernes 4, un artista sorpresa acompañado del Desfile Navideño.

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El sábado 5, Gerardo Ortiz sube al escenario con boletos desde 100 pesos en general hasta mil 500 en VIP. La feria cierra el domingo 6 de diciembre con Cardenales de Nuevo León.

Las esferas son de vidrio delgado; conviene pedir que las envuelvan en papel y las guarden en caja para el traslado. Foto: chigna.com

Todos los boletos incluyen el acceso a la feria y pueden adquirirse en línea a través de HERCA Ticket.

La gastronomía de la Sierra Norte es otro de los atractivos del recorrido

Dentro del recinto ferial hay una amplia oferta de comida regional.

Entre los platillos que pueden encontrarse están los tlacoyos de alberjón, el mole, la trucha y la barbacoa, preparaciones propias de la Sierra Norte de Puebla que forman parte de la identidad culinaria de la región.

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Estos platillos son preparaciones tradicionales de la Sierra Norte de Puebla. Foto: Secretaría de Turismo.

El árbol y la esfera monumental pueden verse en la plaza

Antes de que arranque la feria, Chignahuapan ya luce encendida. El 24 de octubre, a las 20:00 horas, se iluminaron el árbol navideño monumental de más de 60 metros y la esfera gigante de la plaza principal.

Ambas estructuras permanecerán encendidas hasta el 31 de diciembre y se pueden ver sin costo desde la plaza, frente a la Parroquia.

Ambas estructuras permanecerán iluminadas hasta el 31 de diciembre y se pueden ver sin costo desde la plaza frente a la Parroquia. Video: chigna.com

La feria también tiene reina. Karen Segunda fue coronada como la Reina del Árbol y la Esfera 2026 para la 30.ª edición, y recorrió el pueblo antes de la apertura: la laguna al amanecer, la Basílica, el bosque de árboles de Navidad, un taller de esferas y el centro encendido de noche.

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Desde la Ciudad de México, el trayecto es de menos de tres horas en auto

Chignahuapan se ubica a unos 190 kilómetros de la Ciudad de México.

En automóvil, el trayecto toma entre dos horas y media y tres horas tomando la autopista México-Pachuca, continuando hacia Tulancingo y siguiendo por la zona de El Tejocotal.

Desde Puebla, el recorrido en automóvil es de aproximadamente dos horas por la ruta Tlaxcala-Apizaco-Tlaxco-Chignahuapan. Foto: chigna.com

En autobús, el recorrido puede hacerse desde la Terminal de Autobuses de Oriente (TAPO) con corridas directas a Chignahuapan, o desde la Central del Norte haciendo transbordo en la Central de Autobuses de Puebla (CAPU) y tomando desde ahí otro autobús con destino al municipio.

El trayecto dura aproximadamente tres horas y media. Se recomienda comprar boletos con anticipación, especialmente para los fines de semana, que suelen ser los días más concurridos de la feria.

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