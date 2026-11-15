Chávez Jr. cuestiona quién puede tomar el lugar de Canelo Álvarez: “No hay mucha tela de donde cortar”

Una de las dudas que ha cobrado fuerza en el boxeo en los últimos tiempos es quién asumirá el papel de máxima figura del deporte cuando Canelo Álvarez decida retirarse (Foto: AP)

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Una de las dudas que ha cobrado fuerza en el boxeo en los últimos tiempos es quién asumirá el papel de máxima figura del deporte cuando Canelo Álvarez decida retirarse y colgar los guantes.

En este contexto, muchos referentes y expertos del deporte han brindado su opinión al respecto, tal es el caso de Julio César Chávez Junior, quien no ve a nadie que llene los zapatos de Santos Álvarez.

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En entrevista con los medios de comunicación durante la 64 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Chávez Junior consideró que el boxeo mexicano enfrenta una escasez de figuras con el alcance suficiente para asumir el papel de cara del deporte cuando Saúl “Canelo” Álvarez se retire. El hijo de la leyenda sostuvo que surgen buenos campeones con frecuencia, aunque los peleadores capaces de concentrar atención dentro y fuera del ring aparecen cada cuatro o cinco años.

Saúl Canelo Álvarez tendría a Willy Hutchinson entre sus principales opciones para su próxima pelea (Imagen Ilustrativa Infobae)

También mencionó el caso de Emanuel “Vaquero” Navarrete, quien, a su juicio, se perfilaba como una de las opciones con mayor proyección antes de su derrota reciente. Chávez Jr. advirtió que hay pocos candidatos consolidados para tomar el relevo de Canelo.

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“Hay muchos buenos campeones que vienen, pero así campeones creo que cada 4 o 5 años puede venir otro que se acerque (a ser la cara del boxeo). Vamos a ver, ahorita no hay varios, no hay mucho, al Vaquero lo tenían muy bien y perdió ahora, no hay mucha tela de donde cortar”. Julio César Chávez Junior

El Junior y Álvarez se enfrentaron el 6 de mayo de 2017 en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, donde el jalisciense se impuso de manera contundente por decisión unánime con tarjetas 120-108, 120-108 y 120-108.

Willy Hutchinson: el rival más probable de Canelo

Willy Hutchinson aparece como una de las principales opciones de Saúl Canelo Álvarez para su próxima pelea. El escocés ganó fuerza en el panorama del mexicano después de conquistar el cinturón semipesado del CMB ante Joshua Buatsi, y de que el mexicano no fue obligado a defender su cinturón ante Lester Martínez, campeón interino de la misma división.

Canelo recuperó el título supermediano del CMB el pasado 31 de octubre, cuando venció a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita. Tras ese resultado, el tapatío analiza sus alternativas para su siguiente combate, entre ellas un posible regreso a las 175 libras.

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Canelo Álvarez volvió a consagrarse campeón mundial tras imponerse a Christian Mbilli el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)

Un duelo ante Hutchinson le daría a Canelo la oportunidad de buscar un segundo campeonato mundial en peso semipesado. Eddy Reynoso reconoció que el británico está entre los nombres considerados, aunque hasta este 15 de noviembre no existe un anuncio oficial sobre el rival ni la fecha de la función.

Chávez Junior aún no planea en retirarse

Por su parte, Julio César Chávez Jr. perfila un regreso al ring en 2027, con una función tentativa para este 20 de febrero en Tepic, Nayarit. Durante el mismo evento, el boxeador sostuvo que las negociaciones siguen abiertas y que ya recibió propuestas para definir a su próximo rival.

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Canelo Álvarez derrotó a Mbilli y volvió a ser campeón mundial (AP Photo/)

Dicho por el propio peleador, entre las opciones que analiza aparece una pelea en Inglaterra ante Tony Fury, además de un posible segundo combate con Arturo Ramírez. Chávez Jr. no confirmó acuerdos ni fecha definitiva, por lo que su calendario dependerá del cierre de las conversaciones con promotores y posibles oponentes.

El sinaloense llega a esa definición con marca de 54 triunfos, siete derrotas, un empate y 37 nocauts. Su combate más reciente que se llevó a cabo el pasado 12 de septiembre y terminó con victoria ante colombiano Jeison Troncoso, a quien venció por nocaut técnico en el primer asalto.

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Oleksandr Usyk felicitó a Canelo Álvarez tras la victoria que le devolvió el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (X@usykaa)

Sin embargo, Chávez Jr. también colocó un límite a la continuación de su carrera. El excampeón mundial de peso medio del CMB contempla mantenerse activo uno o dos años más antes de retirarse.