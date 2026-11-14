Jorge Campos explota contra las críticas al ‘Tala’ Rangel y lanza contundente mensaje para defender al portero de Chivas

El exarquero de la Selección Mexicana pidió apoyar al futbolista de Guadalajara y aseguró que sus actuaciones internacionales merecen reconocimiento. (Especial)

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El respaldo de una de las máximas figuras del futbol mexicano llegó para Raúl ‘Tala’ Rangel. Después de convertirse en uno de los protagonistas de las últimas convocatorias de la Selección Mexicana, el portero de Chivas volvió a estar bajo la lupa por una equivocación que generó comentarios negativos entre aficionados y analistas. Ante esta situación, Jorge Campos salió en su defensa y consideró que los señalamientos en su contra fueron desproporcionados.

El histórico guardameta del Tricolor reconoció el trabajo que ha realizado Rangel con el conjunto nacional y manifestó su inconformidad por la manera en que fue juzgado después de cometer un error. Desde su perspectiva, las actuaciones que había protagonizado el arquero rojiblanco merecían mayor reconocimiento, especialmente por la importancia de sus intervenciones en los encuentros internacionales.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Anthony Gordon wins a penalty after being fouled by Mexico's Raul Rangel REUTERS/Daniel Becerril

Durante su intervención, Campos recordó que la opinión pública tenía una percepción completamente diferente del guardameta apenas unas semanas antes. Incluso, señaló que el ‘Tala’ había sido uno de los futbolistas más destacados de México y que resultaba injusto cambiar los elogios por cuestionamientos debido a una sola equivocación.

“Hace un mes, cuando jugó con la Selección, era nuestro héroe, era el mejor. Para mí fue el mejor jugador de la Selección y se me hizo injusto todo lo que hablaron después”, expresó.

Jorge Campos recuerda las grandes atajadas del ‘Tala’ Rangel

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Raul Rangel in action as England's Harry Kane scores their third goal from the penalty spot REUTERS/Daniel Becerril

El exarquero también aprovechó para explicar que los errores forman parte de la exigencia que implica defender una portería. Campos, quien construyó una trayectoria histórica tanto en clubes como con la Selección Mexicana, señaló que los guardametas están expuestos a equivocaciones que pueden cambiar el resultado de un encuentro, por lo que pidió valorar también sus actuaciones positivas.

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En ese sentido, destacó que Rangel había realizado intervenciones determinantes y que su desempeño con el combinado nacional le había generado una sensación de orgullo, particularmente por la seguridad que transmitió en momentos complicados.

“Como portero te vas a equivocar. Siempre estás pensando en no equivocarte, en que no te metan gol en un partido importante, pero él hizo cosas increíbles. Como portero, me sentí orgulloso de lo que hizo”, comentó.

El portero de Guadalajara, Raúl "Tala" Rangel, detiene un tiro penal a Uros Djurdjevic de Monterrey. Estadio BBVA, Monterrey, México. 21 de marzo de 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Campos también hizo referencia a las atajadas que permitieron mantener a México con posibilidades de competir en sus compromisos internacionales. Para el histórico seleccionado nacional, las intervenciones del futbolista de Guadalajara fueron fundamentales y demostraron las condiciones que tiene para responder ante escenarios de máxima presión.

Incluso, reconoció que aquellas acciones fueron tan destacadas que despertaron la admiración de otros guardametas, incluidos quienes ya dejaron la actividad profesional.

“Gracias a él y a sus dos o tres atajadas increíbles pudimos mantenernos en la pelea. Yo veía esas intervenciones y pensaba: ‘Wow, a todos los porteros que ya estamos retirados nos hubiera encantado estar ahí y hacer una atajada como esa’”.

El mensaje de Jorge Campos para respaldar al portero de Chivas

En la parte final de sus declaraciones, Campos se mostró optimista por el momento que atraviesa Rangel y celebró que nuevamente forme parte de las convocatorias del representativo mexicano. Para el exfutbolista, el arquero tiene argumentos suficientes para recuperar la confianza de los seguidores y continuar compitiendo por un lugar en el equipo nacional.

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Asimismo, insistió en que el reconocimiento debe mantenerse incluso cuando los futbolistas atraviesan episodios complicados, pues considera que el trabajo realizado anteriormente no debería quedar opacado por una equivocación.

“Ahora regresa otra vez, está recuperando su nivel y vuelve a la Selección. Para mí, sigue siendo el mejor y hay que apoyarlo al cien por ciento, porque puso el nombre de México muy en alto”, sentenció Jorge Campos.

Las palabras del histórico guardameta representan un espaldarazo para el jugador de Chivas, quien busca consolidarse como una de las alternativas más importantes para defender el arco mexicano rumbo a los próximos compromisos internacionales.