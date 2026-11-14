Semovi suspende trámites vehiculares y de licencias a pocos días de que sean obligatorios para scooters y bicicletas eléctricas

La dependencia prevé reanudar el servicio el miércoles 18 de noviembre, dos días antes del plazo señalado para la regularización de vehículos eléctricos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Semovi suspenderá trámites vehiculares y de licencias en la Ciudad de México del 14 al 17 de noviembre, a seis días de la fecha límite para que ciertos scooters y bicicletas eléctricas completen su registro obligatorio ante la dependencia.

La interrupción afecta la atención presencial y los procedimientos de control vehicular en los módulos de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. La dependencia prevé reanudar el servicio el miércoles 18 de noviembre, dos días antes del plazo señalado para la regularización de vehículos eléctricos personales.

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Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, encabeza una conferencia sobre 'Más Seguridad Vial' y 'Mejor Movilidad'. sobre nuevas regulaciones para scooters y bicicletas eléctricas. (Gob. CDMX)

La suspensión de Semovi alcanza licencias y control vehicular

La suspensión responde a reparaciones en el sistema de energía eléctrica del edificio sede de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), ubicado en avenida Álvaro Obregón 269, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc.

Según informó la dependencia, las obras afectarán los sistemas necesarios para atender solicitudes en todos los módulos de licencias y control vehicular. Por esa razón, el servicio quedará detenido entre el sábado 14 y el martes 17 de noviembre.

Entre los trámites afectados está la emisión de licencias de conducir, así como sus renovaciones y reposiciones. La medida también abarca la atención para obtener la licencia permanente tipo A.

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El freno temporal incluye altas y bajas de vehículos, cambios de propietario, cambios de domicilio y renovaciones de tarjetas de circulación. Las personas con una cita asignada para esos días deberán revisar las indicaciones de la autoridad para reprogramarla o conocer el mecanismo de atención posterior.

La Semovi informó que sus módulos volverán a operar en el horario habitual a partir del miércoles 18 de noviembre, si concluyen los trabajos previstos en la sede de la dependencia.

Un comunicado de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México anuncia la suspensión de trámites de licencias y control vehicular del 14 al 17 de noviembre por reparaciones eléctricas. (Semovi/X)

La pausa ocurre antes de las nuevas obligaciones para vehículos eléctricos

La suspensión coincide con la última semana del plazo establecido por las autoridades capitalinas para regularizar determinados scooters, bicicletas eléctricas, motonetas y otras unidades que entren en la categoría de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales.

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El 20 de noviembre figura como la fecha límite para completar el registro de esas unidades. Desde el 21 de noviembre, los vehículos que deban cumplir el trámite y no cuenten con la documentación aplicable podrán recibir sanciones de hasta $2.350, según el cartel oficial difundido por la dependencia.

La obligación no alcanza automáticamente a cualquier bicicleta eléctrica o scooter. La clasificación depende de la potencia del motor, la velocidad máxima, el peso y la existencia de un acelerador independiente.

De acuerdo con la Semovi, un Vehículo Motorizado Eléctrico Personal (VEMEPE) es aquel con dos o más ruedas, acelerador independiente, velocidad superior a 25 kilómetros por hora y motor de entre 250 watts y un kilowatt. Un Vehículo Eléctrico Personal (VEP) tiene motor menor a 250 watts, velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y no requiere acelerador independiente para avanzar.

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Infografía detallada que compara las características técnicas, requisitos legales y restricciones de uso entre los Vehículos Eléctricos Motorizados Personales (VEMEPE) y los Vehículos Eléctricos Personales (VEP). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué documentos entrega cada tipo de vehículo tras el registro

El portal oficial de la Semovi detalla que, una vez aprobada la documentación y realizado el pago de derechos cuando corresponda, el propietario puede agendar una cita para recoger el paquete según la categoría del vehículo.

Para los VEP, la dependencia entrega el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), integrado por dos calcomanías —una vertical y una horizontal— y una constancia de inscripción al padrón oficial de la Semovi.

Para los VEMEPE, tanto tipo A como tipo B, el paquete incluye placa metálica de matrícula, tarjeta de circulación digital y Distintivo de Movilidad Eléctrica.

Los VEMEPE se dividen por peso: el tipo A corresponde a unidades de menos de 35 kilogramos y el tipo B a vehículos de entre 35 y 350 kilogramos. Ambos requieren licencia de conducir: tipo A1 para los vehículos tipo A y tipo A2 para los tipo B.

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Según información del titular de la Semovi, el costo de las placas para VEMEPE se redujo a $355, frente al precio original de $709 que corresponde al cobro aplicado a motocicletas convencionales. El registro de un VEP no tiene costo.

A ese monto se suma, para quienes deban tramitar licencia, el costo de $572 para la tipo A1 o de $1.142 para la tipo A2, tarifas equivalentes a las que pagan las motocicletas.

Gobierno CDMX inicia emplacamiento de vehículos eléctricos como bicicletas y scooters (Cuartoscuro.com)

Requisitos oficiales para el registro de personas físicas

De acuerdo con el comunicado de la Semovi sobre el arranque del registro de VEMEPE, la persona propietaria debe ingresar al Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México, en el portal app.semovi.cdmx.gob.mx/ventanilla-semovi/, y presentar la siguiente documentación:

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Identificación oficial vigente con fotografía. Las personas de nacionalidad mexicana pueden presentar INE, pasaporte o cartilla del Servicio Militar Nacional. Las personas extranjeras pueden presentar pasaporte o tarjeta de residencia temporal o permanente.

Documento que acredite la propiedad del vehículo. La dependencia acepta factura de primera venta o carta factura vigente.

Archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) vinculado a esa factura.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México con una antigüedad no mayor a 90 días.

Si la persona propietaria no cuenta con factura, sino únicamente con un ticket de compra o documento similar, la Semovi permite adjuntar un Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad sobre la propiedad del vehículo, formato que provee la propia dependencia.

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Requisitos para personas morales

El comunicado oficial también detalla el procedimiento para empresas que necesiten registrar unidades a nombre de una persona moral. En estos casos, la Semovi solicita:

Acta constitutiva que acredite la personalidad jurídica, en formato PDF.

Constancia de Situación Fiscal vigente, con antigüedad no mayor a 90 días.

Documento que acredite la representación legal del promovente, como poder notarial o instrumento jurídico equivalente.

Identificación oficial vigente de la persona representante legal.

Correo electrónico y número telefónico de contacto para notificaciones.

La dependencia indica que este trámite para personas morales debe gestionarse mediante un correo electrónico específico, señalando en el asunto la denominación o razón social de la empresa.

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El registro inicia en línea, pero concluye en un módulo presencial

El trámite para registrar un VEMEPE o un VEP se realiza de manera digital a través del Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México. Una vez que la Semovi valida la información y la documentación enviada, la persona solicitante recibe por correo electrónico las instrucciones para generar la línea de captura y efectuar el pago correspondiente, cuando este aplique.

En ese mismo proceso, el usuario puede establecer la cita para acudir, por única ocasión, a un Módulo de Control Vehicular. Ahí se cotejan los documentos originales enviados previamente y se entregan las placas, la tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica, según corresponda a la categoría del vehículo.

Un intento de acceso al portal app.semovi.cdmx.gob.mx/vemepe/, realizado el 14 de noviembre de 2026 a las 7:53 horas, arrojó el error de conexión ERRCONNECTIONTIMED_OUT, con el mensaje “No se puede acceder a este sitio”. Esto confirma que, además de la suspensión presencial, la plataforma digital destinada al registro de vehículos eléctricos personales también presentó fallas de acceso durante el periodo de interrupción anunciado por la dependencia.

El hallazgo respalda la recomendación de la propia Semovi, que no descartó afectaciones en sus sistemas digitales durante los trabajos de reparación eléctrica, dado que la falla responde a la infraestructura tecnológica utilizada por la dependencia.

Para quienes buscan regularizar un VEMEPE antes del 20 de noviembre, la suspensión de módulos y la caída del portal digital plantean un doble obstáculo: ni el inicio del trámite en línea ni la cita presencial posterior resultan posibles mientras persistan ambas interrupciones.

La Semovi prevé retomar la atención presencial el 18 de noviembre. Eso deja dos días antes de la fecha límite para quienes todavía necesiten iniciar el registro, concluir la etapa presencial o resolver una incidencia en su expediente digital, siempre que el portal vuelva a estar disponible.

Un aviso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México informa las multas aplicables desde 2026 a conductores de vehículos eléctricos personales. (X/Gob CDMX)

Paso a paso para iniciar el registro

Paso 1: ingresar al portal oficial. La persona propietaria debe acceder al Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México, en app.semovi.cdmx.gob.mx/ventanilla-semovi/.

Paso 2: iniciar sesión con Llave CDMX. El sistema solicita acceso mediante esta cuenta. Quienes no cuenten con ella deben crearla antes de iniciar la solicitud.

Paso 3: seleccionar el trámite correspondiente. Dentro de la plataforma se debe elegir la opción de registro para vehículos de movilidad eléctrica personal y especificar si la unidad corresponde a VEP o VEMEPE.

Paso 4: cargar la identificación oficial. Se debe adjuntar una identificación vigente con fotografía: INE, pasaporte o cartilla del Servicio Militar Nacional para personas mexicanas, o tarjeta de residencia para personas extranjeras.

Paso 5: adjuntar el comprobante de domicilio. El documento debe corresponder a la Ciudad de México y no superar los 90 días de antigüedad.

Paso 6: incorporar el comprobante de propiedad. Se debe cargar la factura de primera venta o carta factura vigente, junto con el archivo XML del CFDI correspondiente. Quienes no cuenten con factura pueden presentar el Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad que ofrece la dependencia.

Paso 7: enviar el expediente para validación. Una vez cargados los documentos, la persona usuaria debe enviar la solicitud para que la Semovi revise la información.

Paso 8: esperar la respuesta por correo electrónico. Si la documentación es aprobada, la dependencia envía las instrucciones para generar la línea de captura y efectuar el pago, en los casos donde el trámite tenga costo.

Paso 9: realizar el pago correspondiente. El registro de VEMEPE tiene un costo de $355 por concepto de placa, tarjeta de circulación y distintivo. El registro de VEP no tiene costo.

Paso 10: agendar la cita en un Módulo de Control Vehicular. La misma plataforma permite programar la fecha para acudir, por única ocasión, al módulo correspondiente.

Paso 11: acudir con los documentos originales. En la cita, el personal de la Semovi coteja los documentos originales con el expediente digital enviado previamente.

Paso 12: recibir el paquete según la categoría del vehículo. Los VEMEPE reciben placa metálica, tarjeta de circulación digital y Distintivo de Movilidad Eléctrica. Los VEP reciben únicamente el distintivo, compuesto por dos calcomanías, y la constancia de inscripción al padrón de la Semovi.