México

Hermana de Michael Jackson queda sorprendida con talento de Christian Nodal: Ángela Aguilar y él le responden

La pareja se mostró emocionada por el mensaje de LaToya Jackson

latoya jackson christian nodal
(Instagram)
Guardar

LaToya Jackson, hermana de Michael Jackson, elogió el talento de Christian Nodal después de ver el video infantil que el cantante mexicano publicó en Instagram, donde interpreta “Ben”, tema que popularizó el Rey del Pop en 1972.

La reacción de la artista estadounidense llevó el recuerdo familiar del sonorense a una audiencia internacional.

PUBLICIDAD

El mensaje de LaToya llegó luego de que Nodal eliminó todas las publicaciones de su perfil oficial, seguido por más de 10 millones de personas, y dejó visible únicamente la grabación de su infancia.

El músico compartió el material en medio de una disputa legal con sus padres por los derechos de su nombre artístico.

La publicación no solo reunió mensajes de seguidores y colegas de Nodal. La intervención de LaToya Jackson añadió una referencia directa a la familia del artista que convirtió “Ben” en un éxito mundial durante la década de 1970.

Christian Nodal conservó un video de su niñez tras borrar Instagram

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores el 12 de noviembre al eliminar el contenido de su cuenta de Instagram. Su perfil, que mantiene el nombre de “El Forajido”, conservó una sola publicación: una grabación casera de cuando era niño.

PUBLICIDAD

Grabación casera de la infancia de Christian Nodal interpretando la canción Ben, publicada por el cantante en su cuenta oficial de Instagram. IG: nodal

En el video, Nodal aparece frente a una cámara con un micrófono en la mano. El entonces pequeño cantante interpreta parte de “Ben”, canción compuesta por Don Black y Walter Scharf, que Michael Jackson llevó a las listas internacionales en 1972.

El intérprete de regional mexicano acompañó el clip con una dedicatoria a su familia materna. “Los recuerdos son el verdadero tesoro. ¡Lo hermoso que es soñar! Jajaja. Créditos: a mi tío Iván, por enseñarme a cantar, a soñar con ser artista y grabar esta joyita”, escribió.

La publicación puso el foco en Iván González, tío materno del artista, a quien Nodal atribuyó parte de sus primeras enseñanzas musicales. El mensaje también apareció en un momento de distancia pública con sus padres, Jaime González y Silvia Cristina Nodal.

La grabación también recibió una reacción de Ángela Aguilar, esposa de Nodal, quien dejó dos corazones rojos en la sección de comentarios. El cantante marcó la respuesta con “me gusta”.

Ángela Aguilar
Ángela Aguilar y Christian Nodal retoman el dueto que marcó su relación hace seis años entre cambios en redes y pleitos familiares. (Facebook La Plaza México)

LaToya Jackson destacó la interpretación infantil de “Ben”

LaToya Jackson compartió en una publicación de Instagram el fragmento de su actuación infantil. La cantante estadounidense reaccionó al escuchar al mexicano cantar el tema asociado a su hermano.

“¡¡¡Qué adorable!!! Mira al pequeño Christian Nodal cantando ‘Ben’. ¡¡¡Qué dulce!!! Me encanta”, escribió LaToya Jackson. Además, etiquetó la cuenta oficial del artista mexicano e incorporó las etiquetas “Christian Nodal”, “Michael Jackson” e “Instagram”.

La hermana de Michael Jackson incluyó tres corazones blancos en su mensaje. Su reacción circuló entre los seguidores de Nodal, quienes destacaron la conexión entre el cantante sonorense y una de las canciones más recordadas del repertorio infantil de Michael Jackson.

Nodal y Ángela responden

Nodal respondió directamente a la publicación de LaToya Jackson. “Qué honor saber que este video llegó a ti. Te mando a ti y a tu familia mucho amor y respeto eterno”, escribió el cantante.

Asimismo, Ángela Aguilar añadió un comentario con corazones rojos.

latoya jackson nodal
(IG)

Los seguidores celebraron el mensaje de la hermana de Michael Jackson

Los comentarios de los seguidores se concentraron en el reconocimiento de LaToya Jackson y en la versión infantil de Christian Nodal. Varios usuarios calificaron el video como un recuerdo entrañable y señalaron que la publicación permitió conocer una etapa poco vista del artista.

“Qué lindo. Que Dios te bendiga a ti y a tu esposa siempre”, escribió una seguidora en inglés. Otro mensaje breve definió el encuentro como una “bendición”, acompañado por aplausos y corazones.

También hubo mensajes que resaltaron el respeto con el que Nodal respondió a LaToya Jackson. Parte de sus seguidores consideró que el gesto representó un momento especial para el cantante, debido al vínculo de la canción con Michael Jackson.

Temas Relacionados

La Toya JacksonMichael JacksonChristian NodalÁngela Aguilarmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El fentanilo desplaza a la amapola en México: cultivo cayó casi 28% en un año, expone informe de la ONU

La disminución de las plantaciones también repercutió en la producción potencial de goma de opio seca, que descendió 36.48%

El fentanilo desplaza a la amapola en México: cultivo cayó casi 28% en un año, expone informe de la ONU

Semovi suspende trámites vehiculares y de licencias a pocos días de que sean obligatorios para scooters y bicicletas eléctricas

La Semovi suspenderá del 14 al 17 de noviembre los trámites de licencias y control vehicular en la Ciudad de México, justo antes de que comiencen las sanciones para scooters y bicicletas eléctricas que deban registrarse, portar placas y contar con documentación

Semovi suspende trámites vehiculares y de licencias a pocos días de que sean obligatorios para scooters y bicicletas eléctricas

Ni miedo ni respeto especial por Gilberto Mora: Jamaica lanza advertencia al juvenil del Tri

Mora tendrá que responder a la presión que Jamaica pretende ejercer

Ni miedo ni respeto especial por Gilberto Mora: Jamaica lanza advertencia al juvenil del Tri

INAPAM y el Buen Fin: cómo saber si ambos descuentos son compatibles y en qué casos aplica

El Buen Fin 2026 mantiene los descuentos permanentes de la credencial INAPAM, pero las personas mayores de 60 años no cuentan con una promoción adicional exclusiva ni tienen garantizada la acumulación de beneficios en los comercios participantes del evento

INAPAM y el Buen Fin: cómo saber si ambos descuentos son compatibles y en qué casos aplica

¿Tour de KPop Demon Hunters llegará a México en 2027? Lo que se sabe de la gira mundial de HUNTR/X

En el país ‘Las Guerreras K-pop’ han mantenido su popularidad desde el estreno de la película en Netflix

¿Tour de KPop Demon Hunters llegará a México en 2027? Lo que se sabe de la gira mundial de HUNTR/X
MÁS NOTICIAS

NARCO

Confiscan sofisticado laboratorio de metanfetamina y procesados de marihuana en Jalisco: eran del Tío Lako del CJNG

Confiscan sofisticado laboratorio de metanfetamina y procesados de marihuana en Jalisco: eran del Tío Lako del CJNG

Gabito Ballesteros: ¿De qué trata la canción “AMG” por la que suspendieron su concierto en Querétaro?

Detienen concierto de Gabito Ballesteros en Querétaro por cantar narcocorridos: artista denuncia retención ilegal de la policía

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de noviembre: el “Jefe de Jefes” es trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande a un hospital en Jalisco

Enrique Inzunza y Gámez Mendívil podrían ser los siguientes en recuperar cuentas bloqueadas por la UIF

ENTRETENIMIENTO

Que hacer en CDMX hoy 14 de noviembre: conciertos, ferias y festivales gratuitos durante este puente

Que hacer en CDMX hoy 14 de noviembre: conciertos, ferias y festivales gratuitos durante este puente

¿Tour de KPop Demon Hunters llegará a México en 2027? Lo que se sabe de la gira mundial de HUNTR/X

¿Dónde está Gabito Ballesteros? Cantante denunció retención policial tras suspensión de su concierto en Querétaro

Caso Vadhir Derbez: pasajero de crucero revela detalles del viaje que detonó segunda denuncia por presunto abuso

Gabito Ballesteros: ¿De qué trata la canción “AMG” por la que suspendieron su concierto en Querétaro?

DEPORTES

De ser acusado de violentar jugadores a formar la mejor Selección Mexicana de la historia: así fue el paso de Ricardo La Volpe en el Tri

De ser acusado de violentar jugadores a formar la mejor Selección Mexicana de la historia: así fue el paso de Ricardo La Volpe en el Tri

Jorge Campos explota contra las críticas al ‘Tala’ Rangel y lanza contundente mensaje para defender al portero de Chivas

Dakar 2026 llega a su fin: ¿cuántas medallas ganó México en los Juegos Olímpicos de la Juventud?

Ni miedo ni respeto especial por Gilberto Mora: Jamaica lanza advertencia al juvenil del Tri

“No es necesario”: Rafa Márquez desata polémica al explicar por qué no convocó a Henry Martín