Hermana de Michael Jackson queda sorprendida con talento de Christian Nodal: Ángela Aguilar y él le responden

(Instagram)

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LaToya Jackson, hermana de Michael Jackson, elogió el talento de Christian Nodal después de ver el video infantil que el cantante mexicano publicó en Instagram, donde interpreta “Ben”, tema que popularizó el Rey del Pop en 1972.

La reacción de la artista estadounidense llevó el recuerdo familiar del sonorense a una audiencia internacional.

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El mensaje de LaToya llegó luego de que Nodal eliminó todas las publicaciones de su perfil oficial, seguido por más de 10 millones de personas, y dejó visible únicamente la grabación de su infancia.

El músico compartió el material en medio de una disputa legal con sus padres por los derechos de su nombre artístico.

La publicación no solo reunió mensajes de seguidores y colegas de Nodal. La intervención de LaToya Jackson añadió una referencia directa a la familia del artista que convirtió “Ben” en un éxito mundial durante la década de 1970.

Christian Nodal conservó un video de su niñez tras borrar Instagram

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores el 12 de noviembre al eliminar el contenido de su cuenta de Instagram. Su perfil, que mantiene el nombre de “El Forajido”, conservó una sola publicación: una grabación casera de cuando era niño.

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Grabación casera de la infancia de Christian Nodal interpretando la canción Ben, publicada por el cantante en su cuenta oficial de Instagram. IG: nodal

En el video, Nodal aparece frente a una cámara con un micrófono en la mano. El entonces pequeño cantante interpreta parte de “Ben”, canción compuesta por Don Black y Walter Scharf, que Michael Jackson llevó a las listas internacionales en 1972.

El intérprete de regional mexicano acompañó el clip con una dedicatoria a su familia materna. “Los recuerdos son el verdadero tesoro. ¡Lo hermoso que es soñar! Jajaja. Créditos: a mi tío Iván, por enseñarme a cantar, a soñar con ser artista y grabar esta joyita”, escribió.

La publicación puso el foco en Iván González, tío materno del artista, a quien Nodal atribuyó parte de sus primeras enseñanzas musicales. El mensaje también apareció en un momento de distancia pública con sus padres, Jaime González y Silvia Cristina Nodal.

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La grabación también recibió una reacción de Ángela Aguilar, esposa de Nodal, quien dejó dos corazones rojos en la sección de comentarios. El cantante marcó la respuesta con “me gusta”.

Ángela Aguilar y Christian Nodal retoman el dueto que marcó su relación hace seis años entre cambios en redes y pleitos familiares. (Facebook La Plaza México)

LaToya Jackson destacó la interpretación infantil de “Ben”

LaToya Jackson compartió en una publicación de Instagram el fragmento de su actuación infantil. La cantante estadounidense reaccionó al escuchar al mexicano cantar el tema asociado a su hermano.

“¡¡¡Qué adorable!!! Mira al pequeño Christian Nodal cantando ‘Ben’. ¡¡¡Qué dulce!!! Me encanta”, escribió LaToya Jackson. Además, etiquetó la cuenta oficial del artista mexicano e incorporó las etiquetas “Christian Nodal”, “Michael Jackson” e “Instagram”.

La hermana de Michael Jackson incluyó tres corazones blancos en su mensaje. Su reacción circuló entre los seguidores de Nodal, quienes destacaron la conexión entre el cantante sonorense y una de las canciones más recordadas del repertorio infantil de Michael Jackson.

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Nodal y Ángela responden

Nodal respondió directamente a la publicación de LaToya Jackson. “Qué honor saber que este video llegó a ti. Te mando a ti y a tu familia mucho amor y respeto eterno”, escribió el cantante.

Asimismo, Ángela Aguilar añadió un comentario con corazones rojos.

(IG)

Los seguidores celebraron el mensaje de la hermana de Michael Jackson

Los comentarios de los seguidores se concentraron en el reconocimiento de LaToya Jackson y en la versión infantil de Christian Nodal. Varios usuarios calificaron el video como un recuerdo entrañable y señalaron que la publicación permitió conocer una etapa poco vista del artista.

“Qué lindo. Que Dios te bendiga a ti y a tu esposa siempre”, escribió una seguidora en inglés. Otro mensaje breve definió el encuentro como una “bendición”, acompañado por aplausos y corazones.

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También hubo mensajes que resaltaron el respeto con el que Nodal respondió a LaToya Jackson. Parte de sus seguidores consideró que el gesto representó un momento especial para el cantante, debido al vínculo de la canción con Michael Jackson.