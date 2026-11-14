México

El fentanilo desplaza a la amapola en México: cultivo cayó casi 28% en un año, expone informe de la ONU

La disminución de las plantaciones también repercutió en la producción potencial de goma de opio seca, que descendió 36.48%

Cultivo de amapola en México. Crédito: SSP Puebla
Cultivo de amapola en México. Crédito: SSP Puebla
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El cultivo de amapola en México registró una reducción de 27.65% durante el periodo 2023-2024, en comparación con el ciclo anterior, en medio de los cambios en el mercado internacional de drogas y las estrategias gubernamentales para combatir la producción de estupefacientes.

La disminución también está relacionada con el avance de los opioides sintéticos, como el fentanilo, que han desplazado gradualmente a las sustancias de origen natural.

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De acuerdo con el séptimo informe de monitoreo presentado este viernes por el Gobierno mexicano y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la extensión estimada de los sembradíos pasó de 11 mil 95 hectáreas en 2022-2023 a 8 mil 28 hectáreas en el siguiente ciclo.

El reporte identifica distintos factores detrás de esta tendencia, entre ellos las labores de erradicación, los programas de desarrollo rural y las condiciones meteorológicas que afectaron las zonas productoras. A pesar de esto, sus autores advierten que los resultados no pueden explicarse por una sola causa, debido a las modificaciones en la cobertura territorial y el diseño estadístico utilizado para la medición.

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Fentanilo desplaza gradualmente el mercado de opioides naturales

Según el análisis, el desplazamiento responde a las ventajas económicas y operativas de las drogas sintéticas, que ofrecen menores costos y facilidades logísticas, además de una mayor rentabilidad. Como consecuencia, disminuyen los incentivos económicos para mantener la producción de amapola en países como México.

El cambio en las dinámicas del narcotráfico regional ha favorecido a una transformación en los estupefacientes de origen vegetal y el crecimiento del tráfico de sustancias artificiales, un fenómeno que también influye en las estrategias de seguridad y cooperación internacional.

Fentanilo (FOTO: Senado)
Fentanilo (FOTO: Senado)

Sembrando Vida contribuyó a reducir la producción de amapola

En el ámbito nacional, el informe destacó que las acciones contra los sembradíos ilícitos no se limitaron a la destrucción de plantaciones, sino que también incluyeron alternativas económicas para las comunidades rurales.

Entre ellas se encuentra Sembrando Vida, programa que contempla apoyos de hasta 5 mil pesos mensuales e insumos para habitantes de entidades productoras como Guerrero, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua y Durango.

El reporte cita una evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la cual indica que esta iniciativa contribuyó a compensar los ingresos que algunas familias dejaron de recibir al abandonar el cultivo de amapola, mediante su incorporación voluntaria a actividades agrícolas legales.

Asimismo, la sequía severa en regiones serranas y los daños ocasionados por el huracán Otis en Guerrero afectaron parcelas y redujeron la cobertura del trabajo de campo en esa entidad.

Producción de goma de opio cayó 36.48% en un año

La disminución de plantaciones también repercutió en la producción potencial de goma de opio seca, que descendió 36.48% al pasar de 166.31 toneladas métricas en 2022-2023 a 105.64 toneladas durante 2023-2024.

Por otra parte, los registros de la Fiscalía General de la República (FGR) indican que las fuerzas federales destruyeron 9 mil 87 hectáreas de amapola durante 2024, representando una reducción de 10.62% frente a las 10 mil 167 hectáreas eliminadas en 2023 y de 20.28% respecto a las 11 mil 398 registradas en 2022.

Ante estos resultados, los responsables del estudio pidieron interpretar con cautela las comparaciones entre ambos ciclos, pues la caída podría combinar una reducción efectiva de los sembradíos, una menor cobertura de campo en el sur del país y ajustes en la metodología estadística.

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