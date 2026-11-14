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Dakar 2026 llega a su fin: ¿cuántas medallas ganó México en los Juegos Olímpicos de la Juventud?

Después de 14 días de actividad en Senegal, los atletas mexicanos cerraron su participación con un resultado sin precedentes

(Coande)
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Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 llegaron a su fin este viernes 13 de noviembre, después de 14 días de competencias que marcaron un capítulo histórico para el deporte mundial: por primera vez, África recibió un evento olímpico.

La ceremonia de clausura puso punto final a la cuarta edición de verano de esta justa juvenil, que se celebró del 31 de octubre al 13 de noviembre. Durante el desfile de las delegaciones, México estuvo representado por Abril Anguiano, seleccionada nacional de handball, quien tuvo el honor de portar la bandera tricolor.

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En el cierre del evento también participó Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), quien agradeció a los atletas y organizadores por hacer posible una edición que reunió a deportistas de distintas partes del mundo.

A todos los que hicieron que estos Juegos fueran inolvidables, gracias, por los últimos 14 días. Espero que se hayan divertido tanto, que estén inspirados para salir y cambiar el mundo y que el mundo sea un lugar mejor; son un ejemplo para todos en casa, para sus comunidades y países”, expresó.

¿Cuántas medallas ganó México en Dakar 2026?

México cerró su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con una medalla de bronce en taekwondo (Gobierno de México)
(Gobierno de México)

La delegación mexicana terminó su participación con 14 medallas: tres de plata y 11 de bronce. Se trata de la mayor cantidad de preseas que el país ha conseguido en esta competencia juvenil.

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Las medallas de plata llegaron gracias a Carlo Cruz, en salto con garrocha; Karen Ríos, en lucha de playa, y Guillermo Cortés, en taekwondo.

El resto del medallero mexicano se completó con 11 bronces. En beisbol 5, el equipo nacional consiguió una presea, mientras que Kendra Duany subió al podio en lanzamiento de disco y Alison Salinas lo hizo en lanzamiento de martillo.

El boxeo aportó dos medallas con Alan Ocampo, en la categoría de 50 kilogramos, y Jorge Nieblas, en los 70 kilogramos. En natación, Daniel Saborio obtuvo dos bronces, en las pruebas de 200 y 400 metros libre, y Fernanda García consiguió otro en los 50 metros mariposa.

Por su parte, el taekwondo sumó las preseas de Aline Herrera, en menos de 55 kilogramos; Jorge Martínez, en menos de 73 kilogramos, y el equipo mixto.

China encabezó el medallero de Dakar 2026

(Coande)
(Coande)

En el balance general de los Juegos Olímpicos de la Juventud se entregaron 151 medallas. China terminó en el primer lugar con 33 preseas, seguida de Japón, que consiguió 28, y Rusia, con 14.

México cerró así una participación histórica por la cantidad de medallas obtenidas, en una edición que también quedará marcada por llevar por primera vez una justa olímpica a territorio africano.

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