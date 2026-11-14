De ser acusado de violentar jugadores a formar la mejor Selección Mexicana de la historia: así fue el paso de Ricardo La Volpe en el Tri

La Volpe se consolidó como uno de los técnicos más queridos del futbol mexicano. (Foto: Cuartoscuro)

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El temperamento fuerte de Ricardo Antonio La Volpe ha sido, a lo largo de más de cuatro décadas en el futbol, tanto su sello distintivo como el detonante de sus mayores controversias, incluso en su paso por la Selección Mexicana.

Previo al partido del Tri contra Jamaica, el estratega argentino volvió al centro de la conversación mediática tras protagonizar un tenso cruce televisivo en el programa F90 de ESPN Argentina.

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¿Qué sucedió?

Durante la emisión, el exdefensor campeón del mundo Óscar Ruggeri lanzó un señalamiento directo sobre el trato que “El Bigotón” daba a los futbolistas mexicanos durante su gestión al frente del combinado nacional.

“Era bravo el tema, yo fui muchas veces a verte con la Selección y los tratabas mal, yo te escuchaba las cosas que decías, estabas porque el mexicano te tenía miedo”, aseguró Ruggeri en plena mesa de debate. La respuesta de La Volpe fue inmediata y tajante, defendiendo la integridad de su vestidor: “Estuve cuatro años con la Selección Mexicana, me aguantaron cuatro años y nunca tuve una discusión, no digas eso”.

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Más allá de las chispas generadas en la pantalla sudamericana y de las constantes etiquetas sobre su carácter explosivo, el contraste entre los señalamientos por sus formas y los resultados obtenidos en la cancha define una de las eras más recordadas y elogiadas del balompié mexicano. Para un amplio sector de la crítica, la afición y los propios protagonistas, el proceso de La Volpe entre 2002 y 2006 dio forma a la Selección Mexicana con mejor funcionamiento colectivo de todos los tiempos.

El entrenador Ricardo La Volpe interviene de pie frente a los comentaristas durante la emisión del programa F90 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revolución táctica rumbo a Alemania 2006

Tras la eliminación de México en los Octavos de Final de Corea-Japón 2002 bajo el mando de Javier Aguirre, la Federación Mexicana de Futbol apostó por el proyecto futbolístico de Ricardo La Volpe, quien venía de construir equipos altamente espectaculares y ofensivos en el Atlas y el Toluca.

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Desde su llegada a finales de 2002, el técnico implantó una filosofía innegociable: la famosa “salida lavolpista”, el dominio de la posesión, el juego asociativo y una línea de cinco defensores con carrileros de vocación ofensiva que mutaba constantemente según la fase del partido.

El impacto no tardó en reflejarse en los resultados oficiales. En el verano de 2003, el Tricolor conquistó la Copa Oro de la Concacaf disputada en Estados Unidos y México, coronándose de manera invicta y sin recibir un solo gol en contra tras derrotar 1-0 a Brasil en la gran final celebrada en el Estadio Azteca.

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Durante su dirigencia México mostró una gran calidad futbolística. (Crédito: Photo by Back Page Images/Shutterstock (8493872aa))

Sin embargo, el punto más alto de calidad futbolística llegó en la Copa FIFA Confederaciones 2005 en Alemania. En aquel certamen, el conjunto mexicano maravilló al mundo con un despliegue dinámico y atrevido que le permitió derrotar a Japón, vencer con autoridad a la selección de Brasil (1-0 con anotación de Jared Borgetti) y empatar ante Grecia en la fase de grupos.

En semifinales, México llevó al límite a la Argentina de José Pékerman, cayendo únicamente en tanda de penales tras un empate 1-1 en tiempo extra que quedó grabado en la memoria colectiva como una exhibición de personalidad y orden táctico.

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México quedó eliminado del Mundial Alemania 2006 con la sensación de poder haber llegado al quinto partido.

Números históricos y apuesta por el talento joven

El paso de La Volpe por el banquillo nacional dejó cifras que respaldan su efectividad. A lo largo de cuatro años, dirigió 71 encuentros oficiales y amistosos, con un saldo de 38 victorias, 15 empates y 18 derrotas. En el ámbito eliminatorio, firmó una de las clasificaciones más tranquilas en la historia de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Alemania 2006, estableciendo marcas de 15 triunfos en 18 compromisos eliminatorios y una racha de 14 partidos consecutivos sin conocer la derrota en dicha instancia.

A pesar de las sonadas polémicas extra cancha —como su distanciamiento mediático con figuras consagradas como Cuauhtémoc Blanco, a quien dejó fuera de la lista mundialista—, el estratega se caracterizó por blindar a su grupo interno y potenciar a una generación dorada.

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Bajo su tutela se consolidaron líderes como Rafael Márquez, Pável Pardo, Oswaldo Sánchez, Carlos Salcido, Ricardo Osorio, Gerardo Torrado y Jared Borgetti. Asimismo, no dudó en debutar y llevar al Mundial a un joven de apenas 19 años llamado Andrés Guardado, decisión que en su momento generó controversia, pero que terminó por catapultar una de las carreras europeas más longevas del futbol mexicano.

En la Copa del Mundo de Alemania 2006, México superó la fase de grupos tras vencer a Irán (3-1), empatar sin goles ante Angola y caer frente a Portugal (2-1). En Octavos de Final, el equipo volvió a cruzarse con Argentina en Leipzig; tras adelantarse con un tanto de Rafael Márquez y sostener un duelo de poder a poder, un golazo de volea de Maxi Rodríguez en los tiempos extra puso fin al sueño del quinto partido (2-1) y cerró el ciclo del argentino en el banquillo nacional.

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Su cercanía con el club rojinegro y el buen nivel futbolístico del 'Principito' lo llevó a debutar en Alemania 2006.

Los mayores logros de La Volpe

Aunque su legado suele medirse principalmente por su escuela táctica, su capacidad formadora y el estilo de juego de sus equipos, Ricardo La Volpe conquistó títulos oficiales tanto a nivel de clubes como de selecciones nacionales durante sus casi cuatro décadas como entrenador:

1992-93 — Campeón de Primera División de México: Club de Futbol Atlante (Clubes — Nacional)

2003 — Campeón de la Copa Oro de la Concacaf: Selección Nacional de México (Selecciones — Internacional)

2004 — Campeón del Preolímpico de Concacaf: Selección Mexicana Sub-23 (Selecciones — Juvenil)

2011 — Subcampeón de la Copa Centroamericana: Selección Nacional de Costa Rica (Selecciones — Internacional)

2016 — Subcampeón de la Liga MX (Apertura 2016): Club América (Clubes — Nacional)

El técnico que le dio nombre al ‘Lavolpismo’

El sistema táctico de Ricardo La Volpe en Alemania 2006 partía en el papel de un 5-3-2 (o 3-5-2 según la fase del juego), pero su funcionamiento real dependía de una geometría dinámica diseñada para superar la presión alta desde el primer tercio de la cancha.

Aunque La Volpe realizó ajustes puntuales por lesión o planteamiento (como el ingreso de José Antonio Castro en lugar de Mario Méndez o la inclusión sorpresa de Andrés Guardado en los Octavos de Final), el once que definió su modelo táctico en el torneo fue el siguiente:

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Portero — Oswaldo Sánchez: Líbero adelantado; primer pase de seguridad en corto.

Líbero / Central — Rafael Márquez: Eje de la salida (“lavolpismo” puro); conducción y pase largo.

Stopper Derecho — Ricardo Osorio: Cobertura de banda y salida limpia por perfil derecho.

Stopper Izquierdo — Carlos Salcido: Conducción agresiva hacia mediocampo para romper líneas.

Carrilero Derecho — Mario Méndez (o J.A. Castro) : Amplitud total en ataque; retroceso a línea de 5 sin balón.

Carrilero Izquierdo — Gonzalo Pineda (o Andrés Guardado) : Desdoble constante y apoyo en la circulación interior.

Contención Fijo — Pável Pardo: Equilibrio posicional, distribución y relevos defensivos.

Interior / Mixto — Gerardo Torrado: Presión tras pérdida, recuperación y desgaste físico.

Enganche / Enlace — Antonio Naelson “Sinha” (o Ramón Morales) : Generador de juego entre líneas y último pase.

Segundo Delantero — Omar Bravo (o Guillermo Franco) : Movilidad, diagonales al espacio y presión a centrales.

Centrodelantero — Jared Borgetti: Referencia de área, juego aéreo y poste para descargar.

Su nombre significa, para los fanáticos, un sinónimo de buen juego.

Los 4 pilares del sistema “Lavolpista”

La “Salida Lavolpista” (Superioridad numérica 3 vs. 2) Cuando el rival presionaba con dos delanteros, los centrales abiertos (Osorio y Salcido) se pegaban a las bandas junto a los banderines del área grande. Rafael Márquez se incrustaba entre ellos —o daba un paso adelante al mediocampo— creando una línea de tres con gran separación. Si el rival sumaba un tercer atacante a la presión, Pável Pardo bajaba entre los centrales para volver a generar superioridad numérica (4 vs. 3) y salir tocando a ras de pasto sin dividir el balón. Mutación de 5-3-2 a 3-4-3 / 3-3-4 En fase defensiva: Los carrileros ( Méndez y Pineda ) retrocedían a la altura de los tres centrales, formando un bloque compacto de cinco defensores respaldado por una línea de tres volantes ( Pardo, Torrado y Sinha ).

En fase ofensiva: Los tres centrales se quedaban mano a mano en el mediocampo, los carrileros ganaban toda la profundidad por los costados como extremos naturales, y Sinha se sumaba al ataque detrás de Bravo y Borgetti, saturando el último tercio con hasta cinco hombres. Intercambio posicional y conducción de los centrales A diferencia de las líneas de tres tradicionales que solo despejan, La Volpe exigía que sus stoppers fueran mediocampistas disfrazados. Tanto Carlos Salcido como Ricardo Osorio tenían libertad para conducir el balón hasta cruzar el mediocampo cuando el rival cerraba líneas de pase, obligando a los mediocampistas contrarios a salir de su zona y liberando a Sinha o Pável Pardo. El ajuste maestro en Octavos de Final (vs. Argentina) Para el duelo ante la selección argentina en Leipzig, La Volpe sorprendió al sentar a un volante de recuperación habitual e incluir de titular a un juvenil de 19 años: Andrés Guardado como carrilero/volante por izquierda, recorriendo a Gonzalo Pineda al centro. Con este movimiento neutralizó la subida de Lionel Scaloni, anuló el circuito de Juan Román Riquelme durante gran parte del encuentro y generó constante peligro por el costado izquierdo hasta que Guardado salió lesionado al minuto 66.