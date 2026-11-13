Ari Telch causa preocupación por actitudes violentas: sus vecinos lo denuncian por daño a propiedad ajena. (Ari Telch)

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Vecinos de Ari Telch denuncian al actor por daño a propiedad ajena tras un episodio en el que lanzó un camastro desde la azotea de un inmueble en un condominio de Cuernavaca, Morelos, en un cuadro de conductas erráticas que, según los afectados, se extiende desde hace más de un mes.

Fernando Murillo, dueño de la casa dañada, acudió a la Fiscalía del Estado de Morelos para iniciar la carpeta de investigación correspondiente. En entrevista con el programa De primera mano, detalló que al menos 8 adultos y 3 menores han sufrido hostigamiento por parte del actor dentro del condominio.

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Ari Telch lanzó un camastro desde la azotea de una casa vecina

Murillo describió el incidente que motivó la denuncia formal. “La situación es muy delicada y ha escalado día tras día, al grado de que hoy ocasionó un daño patrimonial en un inmueble dentro del condominio”, dijo al medio De primera mano.

Foto: CUARTOSCURO

El vecino explicó el riesgo que implicó el objeto arrojado desde la altura. “Aventó un camastro desde la azotea de una casa. Puso en riesgo no nada más el inmueble, qué tal si en la casa estaba una señora o un niño al que le pudo haber caído ese camastro. Es un acto totalmente inconsciente”, señaló.

La denuncia busca medidas de protección para las víctimas de hostigamiento

Murillo precisó ante qué autoridad se tramita el caso y qué protección solicita para los afectados. “En este momento nos encontramos en la Fiscalía del Estado de Morelos, iniciando la carpeta de investigación correspondiente por el daño en propiedad ajena doloso, solicitando las medidas de protección correspondientes para las señoras insultadas y los niños hostigados. En particular a mí, que soy el dueño de la casa que dañó hoy”, sentenció.

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El vecino diferenció entre el padecimiento de salud mental del actor y los actos que, según su denuncia, constituyen delito. “Sabemos y él ha manifestado durante mucho tiempo su enfermedad de salud mental, eso no lo cuestionamos. Sin embargo, esto que ya está realizando son actos que constituyen un delito”, afirmó.

En 2002 Ari Telch fue diagnosticado con el trastorno mental conocido como Bipolaridad, condición que afronta con la ayuda de un especialista psiquiátrico Foto: D'Mente

Los vecinos calculan dos meses de conducta errática de Ari Telch

Murillo ubicó el origen del cuadro de comportamientos que motivó la denuncia colectiva. “Tiene ya más de un mes, calculamos dos meses, que ya su conducta ha sido totalmente absurda, irresponsable, hasta el grado de cometer este tipo de actos delictivos ilegales”, precisó.

Videos difundidos por el programa de espectáculos muestran a Telch, de 64 años, practicando box contra un árbol y con reacciones de enojo hacia personal que poda los jardines de las áreas comunes del condominio.

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El vecino descarta la versión de un secuestro publicada por el actor días antes

Días antes de la denuncia, Telch publicó en Facebook un mensaje en el que afirmó estar retenido contra su voluntad por una mujer cuya identidad decía no recordar, cerca de Cuernavaca. Murillo desmintió esa versión desde el testimonio directo de los vecinos del condominio.

La enfermedad que padece Ari Telch, actor mexicano que preocupa en redes por un supuesto secuestro

“Lo que publicó lo supimos dentro del condominio y es falso. El supuesto secuestrador era una persona que se registró para entrar a verlo, de ninguna manera estuvo secuestrado ni pasó nada”, aseguró al medio De primera mano.

El denunciante vinculó el comportamiento del actor con un diagnóstico de trastorno bipolar que este ha reconocido públicamente en el pasado. Los vecinos intentaron contactar a familiares del actor para reportar la situación, pero solo su hermana respondió, con un mensaje en el que indicó que no hay quien pueda hacerlo entrar en razón.

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Hasta el momento no se ha reportado un pronunciamiento oficial de la Fiscalía General del Estado de Morelos sobre el avance de la carpeta de investigación abierta por el daño patrimonial.

La enfermedad que tiene Ari Telch coincide con su comportamiento

Foto: CUARTOSCURO

El contexto y las descripciones de los vecinos coinciden con los síntomas que caracterizan a la hipomanía, fase propia del Trastorno Bipolar Tipo II.

Lo que describen los vecinos

Fernando Murillo, el denunciante, relata que Ari Telch lleva entre uno y dos meses con una conducta “absurda, irresponsable” que incluye:

Boxear contra un árbol en espacios comunes.

Perseguir a señoras hasta la puerta de sus casas mientras grita insultos.

Hostigar al menos a 11 personas, entre ellas 8 adultos y 3 menores.

Lanzar un camastro desde una azotea, lo que generó el daño patrimonial que motivó la denuncia penal.

Foto: CUARTOSCURO

Lo que explica la hipomanía del trastorno bipolar II

Según la Organización Mundial de la Salud, el trastorno bipolar tipo II combina episodios de depresión mayor con fases de hipomanía, sin llegar a la manía completa del tipo I. Durante la hipomanía pueden presentarse:

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Mayor energía y actividad física.

Menor necesidad de dormir.

Irritabilidad o ánimo elevado.

Impulsividad en la conducta, el habla o las decisiones.

Pensamientos acelerados.

El propio Telch ha descrito en entrevistas previas, como la que dio a Adela Micha, que durante sus episodios de hipomanía duerme pocas horas y presenta conductas impulsivas, un patrón que coincide con lo que narran los vecinos en Cuernavaca.