Morena se rinde ante el PT: acuerdan repetir encuesta para definir candidatura de Michoacán. (Fotos: RS)

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Luego de negociaciones trabadas y que apuntaban a una separación de la coalición oficialista. Morena dio luz verde al Partido del Trabajo (PT) para repetir la encuesta que designará a la persona candidata a la gubernatura, nombramiento que fue dado al exfiscal Carlos Torres Piña.

El coordinador de los diputados federales del PT, Reginaldo Sandoval, dio a conocer el acuerdo alcanzado con la dirigente de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión de Elecciones, Citlalli Hernández Mora.

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PT y Morena van por nueva encuesta en Michoacán

Reginaldo Sandoval aseguró que la decisión ya está tomada y que la persona que resulte mejor posicionada en el nuevo ejercicio encabezará la ruta política de los tres partidos, no obstante, precisó que el PT mantiene su respaldo a Raúl Morón.

Sandoval explicó que el acuerdo se encuentra avanzado y que ya existe entendimiento con la dirigencia del guinda, aunque todavía falta definir los aspectos técnicos de la encuesta.

Detalló que existe la posibilidad de que el ejercicio se realice la próxima semana, pero dependerá de que los equipos involucrados acuerden la metodología y quién estará a cargo de levantarla.

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El legislador subrayó que el PT busca una encuesta científica, con resultados que sean reconocidos y aceptados por todas las fuerzas políticas participantes, además de señalar que el proceso deberá consultarse con el candidato petista y los equipos partidistas.

El coordinador en San Lázaro también mencionó que la repetición de mediciones fue un tema planteado en otros estados, como Zacatecas y Nuevo León, mientras que en Guerrero continúa el diálogo, sin embargo, este jueves fue entregado el convenio en la entidad que irá con Beatriz Mojica al frente para la candidatura estatal.

En Guerrero la coalición oficialista se alista para la contienda electoral

La coalición oficialista irá junta a los comicios del próximo año, pese a las diferencias que tuvieron por la postulación de Beatriz Mojica como candidata virtual a la gubernatura de Guerrero. (Crédito: Morena Guerrero)

En Guerrero, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México formalizaron este 12 de noviembre su alianza “Juntos Sigamos Haciendo Historia” para los comicios de 2027.

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El convenio, entregado ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado, es el primero de los 17 que la coalición oficialista prevé firmar en el país y define a Beatriz Mojica Morga como candidata virtual a la gubernatura.

La firma llega después de que la designación de Mojica generara tensiones internas con el PT, cuya dirigencia estatal denunció un proceso “opaco e irregular” y acusó al oficialismo de manejar encuestas “cuchareadas”.

Citlalli Hernández, presidenta de la comisión electoral de Morena, reconoció el diálogo sostenido “durante días, durante horas” para cerrar filas, mientras el IEPC tiene hasta el 22 de noviembre para avalar el registro de la alianza.

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El PT pretendía romper la alianza por Raúl Morón

El Partido del Trabajo buscaba desde hace semanas forzar el rompimiento de la alianza con Morena en Michoacán para colocar a Raúl Morón como su candidato a la gubernatura en 2027.

Reginaldo Sandoval, líder de la bancada petista, confirmó que Morón -quien quedó en segundo lugar en la encuesta interna morenista, detrás del exfiscal Carlos Torres Piña- será el “coordinador” estatal del PT, antesala directa de una candidatura propia.

La jugada tiene antecedente: en 2021 Morón ganó el proceso interno de Morena, pero el TEPJF le revocó la candidatura por no entregar a tiempo su informe de gastos de precampaña, lo que benefició al actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Esa resolución dejó pendiente, para el PT, una reivindicación política que hoy intenta capitalizar con el respaldo abierto a Morón.

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El PT rompió con Morena en Michoacán y apunta a Raúl Morón como su candidato a la gubernatura. Crédito: X / @ReginaldoSF_PT

Sandoval defendió la postura de su partido al señalar que “Michoacán pide al perfil más honesto y con la autoridad moral que defienda los principios y valores de la 4T”, sin desmarcarse del proyecto oficialista pese a la ruptura.

El anuncio se dio un día antes de que Morena celebrara su Consejo Nacional, donde se abordó la tensión con el PT y el Partido Verde por el reparto de candidaturas rumbo a 2027.