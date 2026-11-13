De la cabina a la novela gráfica: Leyendas Legendarias estrena su segundo libro “Crónicas de viajes en el tiempo”

Eduardo "Lolo" Espinosa, José Antonio Badía y Mario "El Borre" Capistrán presentan su nuevo libro editado por Planeta. (Cortesía: Leyendas Legendarias)

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El podcast mexicano Leyendas Legendarias estrena su segundo libro, Leyendas Legendarias 2: Crónicas de viajes en el tiempo, una novela gráfica con la que sus autores buscan captar nuevos lectores mediante la ciencia ficción.

El volumen cuenta con 248 páginas editadas por Editorial Planeta. El texto reúne diez investigaciones de casos reales integradas en una trama de saltos temporales, junto con métodos ficticios de ejecución futurista ideados por los conductores.

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En entrevista con Infobae México, los creadores José Antonio Badía y Mario “El Borre” Capistrán explicaron que la obra busca romper con el esquema tradicional de texto corrido para ofrecer una experiencia interactiva que combata el desinterés por la lectura en el país.

Crónicas de viajes en el tiempo cuenta con 248 páginas e ilustraciones a cargo de David Espinosa "El Dee" (Cortesía: Editorial Planeta)

Los creadores descartan repetir la fórmula de su primer libro

Tras publicar en 2022 un compendio ilustrado en formato de archivo documental, el equipo decidió abandonar la estructura enciclopédica. La meta fue construir una historia de ficción original que mantuviera el rigor informativo del programa.

Badía explicó a Infobae México que la intención principal consistió en evitar la repetición: “Ya tenemos la fórmula del primero comprobada, pero qué aburrido volver a hacer esa fórmula”.

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El guionista señaló que buscaba probar su capacidad para redactar ficción pura. Aunque las investigaciones históricas le pertenecen, los hechos reales no admiten cambios, por lo que recurrió al mito de los viajes temporales para hilar sucesos distantes.

La trama toma como punto de partida la muerte del gorila Harambe en Estados Unidos y la figura de John Titor. Ambos personajes funcionan como motor de persecución a través de episodios de histeria colectiva.

El libro toma el meme digital sobre la muerte de Harambe como el detonante de una fractura temporal en el mundo real. (Cortesía: Editorial Planeta)

La literatura ergódica convierte las páginas en un artefacto interactivo

El diseño del libro recurre a la literatura ergódica, una técnica donde el lector debe realizar un esfuerzo extra para desentrañar el texto. Las páginas contienen acertijos visuales, frases invertidas y esquemas tipográficos para visitar la historia en su totalidad.

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Badía citó como influencia directa la novela House of Leaves del escritor Mark Z. Danielewski. La meta del equipo fue transformar el volumen en un objeto tangible que demande participación activa por parte de los lectores.

“El libro se convierte en un arte objeto y lo tienes que voltear, poner con el espejo”, afirmó Badía. El autor detalló que la lectura tradicional puede resultar lejana para ciertos sectores juveniles.

El ilustrador David Espinosa, conocido como “El Dee”, desarrolló las viñetas y diagramas del proyecto. La editorial otorgó libertad gráfica al equipo, aunque algunos elementos interactivos quedaron descartados por razones editoriales.

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Durante el proceso de diseño se quedaron fuera varios recursos físicos, como un espejo integrado en el que “la solución eres tú”.

“El Borre” Capistrán señaló que generaron decenas de propuestas visuales que finalmente se pulieron en el maquetado para mantener un equilibrio en la versión impresa.

La obra rescata el mito digital de John Titor para construir una aventura interactiva con acertijos y páginas de estética retro. (Cortesía: Editorial Planeta)

Mario Capistrán asume la investigación de críptidos y penas futuristas

A diferencia del primer título, donde su labor se concentraba en intervenciones de comedia, “El Borre” Capistrán se involucró en la recopilación documental. El conductor adquirió bibliografía sobre críptidos, razas alienígenas y relatos de hombres pantera en México.

Capistrán asumió además la redacción de métodos de pena capital para una sociedad futurista ficticia. Diseñó decenas de alternativas antes del maquetado final.

“Se me pidió que hiciera castigos como penas de muerte ficticias en el futuro. Me aventé entre 50 y 60 métodos y al final solo quedaron entre 10 o 12”, explicó Capistrán a Infobae México.

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El conductor afirmó que este volumen le demandó menor desgaste emocional: “El pasado sí batallé un poco, lo sentía más de: ‘Tengo que ser gracioso’. Este fue un poco más relax”.

La historia incluye una proyección del equipo hacia el año 2057, cada integrante redactó propuestas sobre su propio futuro y Capistrán terminó de armar el bloque narrativo; en su caso, imaginó su retiro en el campo al frente de una empacadora de puré de tomate.

Los comediantes originarios de Ciudad Juárez alternan investigaciones históricas, narrativa de ficción y presentaciones en vivo. (Cortesía: Leyendas Legendarias)

El texto busca acercar la lectura a quienes no conocen el programa

La obra se diseñó de manera modular para evitar que el público deba consumir los capítulos en orden cronológico estricto. Cada caso histórico mantiene autonomía argumental dentro del recorrido de Titor.

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Badía afirmó que esta estructura pretende auxiliar a las personas con escaso hábito lector: “Te puedes ir nada más a la historia directo que te interesa. Te ayuda a agarrar un libro y empezar de cero con la lectura”.

Capistrán sostuvo que el tratamiento aterriza los datos históricos para que resulten digeribles: “Los temas están abordados con los pies en la Tierra, no tan fantasioso el trip, aunque tenga mucha fantasía el libro”.

Interiores del segundo libro de Leyendas Legendarias, donde los casos reales se presentan en formato de novela gráfica para agilizar la lectura. (Cortesía: Editorial Planeta)

Con esta propuesta, los autores apuntan a un público ajeno a sus contenidos digitales. Badía señaló que el libro funciona de forma independiente al programa, ya que reúne relatos históricos y ciencia ficción diseñados para ofrecer temas de conversación cotidiana a cualquier lector sin necesidad de referencias previas.

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El volumen se encuentra disponible en librerías físicas y plataformas digitales de Ciudad de México y el resto de la República Mexicana bajo el sello Planeta.