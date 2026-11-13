¿Mejor que la lucha libre? CDMX tendrá torneo de sumo con exluchadores de Japón: fecha, sede y participantes confirmados

El torneo reúne a 16 exluchadores de Japón y Mongolia que compiten bajo un formato de eliminación directa divididos en cuatro grupos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sumo regresará a CDMX este sábado 14 de noviembre con un torneo de exhibición que reunirá a 16 exluchadores de Japón y Mongolia en la Arena CDMX.

La función comenzará a las 8:00 pm y marcará la vuelta de esta disciplina a la capital mexicana después de 45 años. El programa combinará competencia, ceremonias tradicionales y demostraciones de las técnicas que distinguen al deporte japonés.

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El torneo tendrá 27 combates y una definición por eliminación directa

Sumo CDMX contará con 16 participantes distribuidos en cuatro grupos de cuatro integrantes. Los ganadores de cada zona avanzarán a las semifinales y los vencedores de esa instancia disputarán el combate final.

La cartelera tendrá 27 enfrentamientos y una duración estimada de dos horas. Además de los duelos, el público podrá conocer los rituales previos que forman parte de la tradición del sumo.

El evento ofrecerá una experiencia distinta a la lucha libre mexicana. Mientras aquella disciplina se apoya en llaves, vuelos desde las cuerdas y personajes, el sumo se desarrolla dentro de un círculo de arcilla y define sus combates con empujones, proyecciones, equilibrio y fuerza.

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Los boletos están disponibles en Superboletos y tienen precios de entre $440 y $2,235. La sede será la Arena CDMX, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco.

Los boletos para la función en la alcaldía Azcapotzalco registran precios que van de los $440 a los $2,235. (Action Images via Reuters/Peter Cziborra)

Akiseyama Mitsuhiko será uno de los exluchadores presentes

Entre los nombres anunciados figura Akiseyama Mitsuhiko, un exluchador japonés que compitió en la división makuuchi, la máxima categoría del sumo profesional.

El deportista nació como Mitsuhiko Fukao el 18 de julio de 1985 en Kasugai, Aichi. Empezó a practicar sumo durante su infancia y más tarde participó como amateur en la Universidad de Nihon.

Su debut profesional ocurrió en enero de 2008. Durante su carrera alcanzó el rango de maegashira número 12 dentro de makuuchi.

“Tenía interés desde mi infancia, pero mis padres apoyaron mi sueño desde entonces”, recordó Akiseyama al hablar sobre sus primeros pasos en este deporte.

El exluchador también compartirá cartel con Hidenoumi Takuya, Shiden Takumi, Daishoho Kiyohiro, Sakigake Takeshi, Gochozan Masashi, Narutaki Kazuki, Ryusei Shota y Kyokushuho Koki.

La información disponible identifica a nueve de los participantes. La organización prevé completar el cuadro con 16 exluchadores procedentes de Japón y Mongolia.

Shiden Takumi y Narutaki Kazuki acumulan más de 20 años de carrera

Shiden Takumi y Narutaki Kazuki son otros dos competidores confirmados para el torneo. Los dos desarrollaron sus carreras dentro del sumo profesional japonés y acumulan 514 victorias.

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Shiden llegó a Jūryō, una de las dos divisiones superiores de la estructura profesional. Narutaki compitió durante buena parte de su recorrido en Makushita, la tercera división, donde alcanzó el puesto Makushita 10.

Emilio Rabasa, CEO de NSN México, señaló que la intención es acercar esta tradición al público local mediante figuras que conocen el deporte desde dentro.

“Queríamos que el público mexicano conociera el sumo a través de quienes lo han vivido desde dentro”, afirmó Rabasa. El directivo sostuvo que ambos exluchadores representan estilos y trayectorias diferentes dentro del dohyō.

El dohyō es el círculo de arcilla donde se desarrollan las peleas. Allí se enfrentan los rikishi, el término japonés utilizado para referirse a los luchadores de sumo.

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Las reglas del combate carecen de categorías de peso y castigan con la derrota a quien abandona el dohyō o toca el suelo con una parte del cuerpo distinta a los pies. (Action Images via Reuters/Paul Childs)

Un combate puede durar apenas unos segundos

La mayoría de los enfrentamientos se resuelve en alrededor de cuatro segundos. Aun así, cada duelo está precedido por gestos rituales que pueden extenderse más que el combate mismo.

Los participantes realizan el shikiri, una preparación en la que se colocan frente a frente, se agachan y se observan antes del choque inicial. Ese momento busca preparar física y mentalmente a los rikishi.

Otra de las acciones habituales es el chirichōzu. Los luchadores frotan sus manos, dan una palmada y extienden los brazos con las palmas abiertas para demostrar que llegan sin armas.

También aparece el shiko, un movimiento en el que elevan una pierna y golpean el suelo con fuerza. La tradición vincula ese gesto con el alejamiento de los malos espíritus.

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El lanzamiento de sal forma parte de las ceremonias previas. El acto se asocia con la purificación del espacio de competencia antes de que comience el duelo.

Las reglas no contemplan categorías de peso

El sumo permite que dos participantes con diferencias físicas importantes se enfrenten entre sí. No hay divisiones según el peso de los rikishi.

Un competidor pierde si sale del dohyō o si toca el suelo con cualquier parte del cuerpo que no sean las plantas de los pies. El rival puede imponerse al empujarlo, desequilibrarlo o proyectarlo.

El tamaño y la fuerza son factores que pueden favorecer a un luchador, aunque no determinan por sí solos el resultado. La técnica, la velocidad, el equilibrio y el uso del impulso del adversario también pueden decidir un combate.

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Las reglas prohíben golpear con el puño cerrado, tirar del cabello y patear el pecho o el abdomen del oponente. El árbitro, conocido como gyōji, dirige cada enfrentamiento.

Entre los términos que podrán escucharse durante el torneo se encuentran mawashi, el cinturón que utilizan los luchadores, y tachiai, nombre del choque inicial entre ambos rivales.

La dieta con alto consumo de proteínas y el riesgo constante de lesiones condicionan la carrera de los atletas en esta disciplina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación y las lesiones condicionan la carrera de los rikishi

Akiseyama explicó que la dieta es parte de la preparación cotidiana de los luchadores. El consumo de proteínas ocupa un lugar central, con alimentos como el pollo y el tofu, además de suplementos en algunos casos.

“Tenemos que tomar muy buenas proteínas”, expresó el exdeportista. También indicó que los rikishi consumen esos productos en grandes cantidades.

El estudio del rival forma parte de la estrategia. Los luchadores pueden revisar videos de sus posibles oponentes, aunque suelen conocer el nombre del adversario apenas un día antes de cada pelea.

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Las lesiones también afectan la trayectoria dentro del sumo profesional. Una fractura puede provocar una caída en la clasificación y reducir los ingresos del competidor.

El torneo del sábado permitirá ver esos elementos en directo: los rituales, el choque inicial, la estrategia y la exigencia física de una disciplina que volverá a presentarse ante el público de la Ciudad de México.