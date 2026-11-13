Omar García Harfuch admite que para “atraer inversión es necesario garantizar seguridad y detener a los generadores de violencia”

El titular de la SSPC aseguró Omar García Harfuch aseguró que para atraer inversión es necesario detener a los delincuentes. Crédito: X/ @OHarfuch

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En algo que no es muy común, este jueves, el titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, participó en un foro que abordó temas económicos y habló sobre el resguardo que deben tener las inversiones en México.

La participación del funcionario en el Foro EL CEO se dio de manera virtual, ahí afirmó que para atraer inversión es indispensable mantener un entorno de seguridad y confianza en el país, con el objetivo de proteger al sector empresarial.

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García Harfuch reconoce que para “atraer inversión es necesario proteger al sector empresarial”

Para sustentar su planteamiento, el secretario de Seguridad destacó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha apostado por incrementar las acciones para atacar los delitos que afectan de manera directa a las empresas, como la extorsión y el robo al transporte de carga.

“Sabemos que para invertir y desarrollar y generar empleos es necesario contar con condiciones de seguridad y confianza. Estamos trabajando para garantizar la seguridad y detener a los generadores de violencia”, dijo el funcionario federal.

Secretario de Seguridad pide más coordinación en los tres niveles de gobierno para combatir al crimen

Durante la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch recomendó a los gobierno municipales tener una mejor coordinación con las autoridades federales y estatales para combatir la delincuencia, sin distinciones partidistas.

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Omar García Harfuch, titular de la SSPC, participó en El Foro EL CEO, y habló de seguridad y economía. Crédito: EL CEO

Acompañado de autoridades locales de distintas fuerzas políticas, García Harfuch afirmó que la estrategia debe mantenerse con todos los municipios independientemente de su filiación partidista.

“La coordinación debe mantenerse todos los días con todos los municipios y, como lo dijo también el maestro Adrián de la Garza sin distinciones partidistas. La seguridad de una familia exige la misma atención”, comentó Harfuch.

Destaca la importancia de las autoridades municipales

El secretario admitió que los municipios representan el primer vínculo entre las autoridades y la ciudadanía. Señaló que la capacidad de respuesta de las policías municipales puede marcar la diferencia entre proteger a una víctima o permitir que una agresión continúe.

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“Como una vez lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum, cuando hay un gobernante involucrado en materia de seguridad, se nota, y cuando hay un gobernante que no está involucrado en materia de seguridad, lamentablemente se nota más”, sostuvo.

Reconoce que municipios enfrentan falta de recursos y personal

No obstante, reconoció que varios municipios en el país enfrentan diversas dificultades, como presupuestos limitados y falta de personal, por lo que, a su consideración, el fortalecimiento de sus policías debe ser una responsabilidad compartida entre los tres órdenes de gobierno.

“Por eso nos reiteramos a sus órdenes con las capacidades de inteligencia e investigación que cuenta la Secretaría, pero también el Gabinete de Seguridad. Esa coordinación debe traducirse en información que se comparte a tiempo, investigaciones que avanzan y operaciones que protegen a la población”, ofreció el secretario.

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Propone tres ejes para concentrar y hacer más eficiente el trabajo

Durante su intervención, García Harfuch propuso concentrar el trabajo en tres ejes:

Mantener una comunicación directa entre las autoridades.

Convertir la información que obtienen las policías municipales en investigaciones.

Acciones operativas, y respaldar la profesionalización de sus elementos.

El titular de la SSPC Omar García Harfuch participó en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal. Crédito: X/ @OHarfuch

Es clave el intercambio oportuno y confidencial de la información

El funcionario subrayó que el intercambio oportuno y confidencial de información con autoridades municipales permitió realizar operaciones de alto impacto durante 2026. A partir de ese resultado, planteó ampliar esta práctica de coordinación.

Como ejemplos, citó los trabajos realizados con los municipios de Nezahualcóyotl, Tijuana, Ensenada, Acapulco e Iztapalapa. Mencionó también acciones en Oaxaca, Tlaquepaque, Monterrey, Tlaxcala, Cancún, Puebla y Querétaro.

Para que no se quedará solo en palabras el discurso del secretario de Seguridad, reiteró que la dependencia a su cargo no dejará de mantener su disposición para colaborar con las autoridades locales.

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Mientras que los acuerdos deben traducirse en mejores policías, atención a las denuncias y detención de responsables de delitos.

Sin tantos rodeos, y durante su participación en un foro de temas económicos, Omar García Harfuch admitió que para atraer inversión es necesario “garantizar seguridad y detener a los generadores de violencia”.