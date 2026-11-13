Guillermo Zuany, exfiscal de operaciones en Chihuahua, estaría bajo resguardo de EEUU por ayudar a la CIA

Guillermo Zuany, exfiscal de operaciones en Chihuahua, estaría bajo resguardo de la CIA en EEUU. (Fiscalía de Chihuahua)

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Guillermo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua, huyó a Estados Unidos y se encuentra bajo protección del gobierno estadounidense tras permitir la operación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), reporta el diario The New York Times.

El exfuncionario cuenta con una orden de detención en México, sin embargo, huyó a Estados Unidos para evitar ser detenido, comentaron funcionarios de ambos países.

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Zuany bajo resguardo de EEUU por ser un “aliado” de la CIA

Además, el pasado 26 de octubre, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que Zuany promovió un amparo para evitar la orden de aprehensión en su contra por los delitos de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, así como ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos.

Una investigación del medio estadounidense relata que el exfiscal de operaciones habría acompañado a los agentes de la CIA por más de seis meses, desde el año pasado, quienes entrenaban a la elementos mexicanos y se sumaban a operaciones contra cárteles en el estado.

El NYT también señala que Zuany era visto por la dependencia estadounidense como un “aliado”, ya que la CIA buscaba ampliar sus actividades en el país, una acción que se ha dado bajo la administración del presidente Donald Trump.

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¿Quién es Zuany, el exfiscal que habría permitido la operación de la CIA en México?

Zuany mantiene una orden de aprehensión en México. (Foto: Infobae)

Guillermo Arturo Zuany Portillo encabezaba la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas de Chihuahua cuando, entre el 17 y el 19 de abril de 2026, un operativo bajo su jurisdicción desmanteló un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos.

En el regreso del convoy, una camioneta cayó por un barranco en la sierra chihuahuense y estalló; el accidente provocó la muerte de cuatro personas: dos elementos de la Fiscalía del Estado y dos estadounidenses identificados como presuntos agentes de la CIA.

Zuany llegó a ese cargo el 5 de septiembre de 2025, nombrado por el entonces fiscal general César Jáuregui, tras dirigir la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Un día antes de la explosión, cámaras de vigilancia registraron a presuntos extranjeros merodeando las instalaciones de Operaciones Estratégicas, uno de ellos armado.

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El 13 de mayo de 2026 renunció al cargo, luego de que la FGE abrió un procedimiento administrativo por una posible omisión de su parte durante el operativo.

Guillermo Arturo Zuany Portillo renunció a su puesto el pasado 13 de mayo de 2026. Crédito: FGE Chihuahua

Un juez de control de Chihuahua libró el 16 de octubre una orden de aprehensión contra Zuany por falsedad ante autoridades con penalidad agravada y como coautor, junto con Jáuregui, de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene además una investigación paralela por delitos contra la seguridad nacional, derivada de una llamada que la FGE le hizo el 18 de abril, después de que el operativo ya había sido planeado y ejecutado sin informar a la Federación.

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Pese a no tener apariciones públicas, Zuany promovió un amparo para evitar ser detenido

Zuany Portillo no ha aparecido públicamente desde su renuncia como fiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua, sin presentarse ante medios ni autoridades, promovió un amparo indirecto que impide a la Fiscalía General del Estado ejecutar la orden de aprehensión girada en su contra, confirmó el encargado del despacho, Gilberto Loya Chávez.

El recurso legal, ya notificado a la institución, bloquea también la posibilidad de que la FGE solicite una ficha roja ante Interpol o una alerta migratoria para su localización. “Esta persona, Guillermo Arturo Z., tiene un amparo indirecto, promovió un amparo indirecto, del cual ya se nos notificó”, declaró Loya Chávez.

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Richard Leiter Johnston III, de 35 años, y John Dudley Black, de 44, agentes estadounidenses murieron tras desbarrancar su auto junto con otros dos oficiales mexicanos en la madrugada del 19 de abril de 2026 tras participar en un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas Foto: Redes y FGR

Hasta el momento se desconoce si Zuany se encuentra en México o en Estados Unidos, versión que circula de forma extraoficial sin confirmación de las autoridades. La FGE sostiene que continuará la investigación en busca de otros delitos no cubiertos por el amparo, mientras su excolega César Jáuregui, permanece en el Altiplano por las acusaciones de la FGR.