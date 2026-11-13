Selección Mexicana llega a Kingston para enfrentar a Jaimaica en la Concacaf Nations League

El futbolista Santiago Giménez recibió la confianza de Rafa Márquez . (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este jueves 12 de noviembre, la Selección Mexicana de Futbol llegó a Kingston, capital de Jamaica para la serie de Cuartos de Final de la Concacaf Nations League en la última Fecha FIFA del 2026. El técnico nacional, Rafael Márquez Álvarez, tendrá su primera prueba oficial contra los “Reggae Boyz” después de cuatro juegos amistosos sin conocer el triunfo.

El equipo mexicano buscará tomar ventaja fuera del Estadio BBVA, casa del Club de Futbol Monterrey Rayados, propio albergar el juego de vuelta el próximo martes 17 de noviembre. El encuentro de ida se disputará en el estadio Nacional de Kingston a las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

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La Concacaf Nations League reúne a ocho selecciones en cuatro llaves de visita recíproca, con un lugar en el Final Four del 2027 y la clasificación directa a la Copa Oro. La Selección Mexicana participará como campeón defensor del certamen y como el mejor posicionado de la zona de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe. Por esa condición, el Tricolor tendrá la ventaja de cerrar la eliminatoria como local en el Gigante de Acero.

México busca ganar por primera vez con Rafael Márquez

La Selección Mexicana cerrará su mini gira enfrentando a Chile (X@miseleccionmx)

El duelo en Jamaica será el primer partido oficial en la era de Rafa Márquez como estratega de la Selección Azteca. La visita al estadio Nacional de Kingston también representa una oportunidad para conseguir su primera victoria desde que asumió el cargo luego de la salida del Vasco Javier Aguirre tras dirigir en el Mundial 2026.

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Márquez convocó a 28 jugadores para la serie de ida y vuelta contra Jamaica. Entre los nombres que integran el grupo aparecen Santiago Giménez, Julián Quiñones, Johan Vásquez, Álvaro Fidalgo y destaca el regreso de Jesús Manuel Tecatito Corona.

El objetivo inmediato del Tricolor es salir de Kingston con un marcador que permita afrontar la vuelta con margen de maniobra. México tendrá que adaptarse a un entorno distinto al de sus partidos recientes, con la adversidad de tener al público en su contra y las condiciones propias de un duelo en calidad de visitante.

La Selección Azteca viene de cuatro duelos en Estados Unidos: el Tricolor empató con Colombia (1-1) y Perú (1-1), en cambio sufrió la derrota ante USA (3-0) y Chile (0-2). Es por eso que Rafa Márquez tendrá que superar esta prueba y no tener que afrontar una eventual eliminación en la Concacaf Nations League para no comenzar bajo presión este proceso rumbo a la Copa del Mundo que se celebrará en 2030.

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La vuelta en Monterrey definirá el pase al Final Four

El joven maravilla está listo para portar la 10 del Tri en la Nations League (Imagen Ilustrativa Infobae)

El partido de regreso en el estadio BBVA está previsto para el martes 17 de noviembre a las 20:30 horas (tiempo de la capital). La Selección Nacional tendrá entonces el respaldo del público regiomontano, aunque el resultado en Kingston marcará el escenario con el que ambos equipos llegarán a su segunda cita.

La llave entre mexicanos y jamaicanos forma parte de una jornada que también incluye las series Panamá-Curazao, Canadá-Guatemala y Estados Unidos-Haití. Los cuatro ganadores obtendrán dos premios: el boleto al Final Four de la Nations League y el pase directo a la Copa Oro 2027.

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Los equipos que queden eliminados en los Cuartos de Final no perderán por completo sus opciones de jugar el torneo de la región. Concacaf estableció que disputarán los preliminares de la Copa Oro, instancia en la que buscarán uno de los últimos cupos disponibles.

La llegada de México a Kingston abre una semana que pondrá a prueba el inicio de la gestión de Rafael Márquez. El primer resultado oficial de su proyecto se definirá en el Nacional de Kingston, en Jamaica y días después en el BBVA, con la clara misión de avanzar a las semifinales del certamen.

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Convocatoria de la Selección Mexicana para la serie frente a Jamaica

El defensor recuerda que los partidos de México ante Estados Unidos antes unían a distintas aficiones bajo una misma camiseta. (Instagram/ ramonjuarez91)

Porteros:

Óscar García ( León )

Raúl Rangel ( Guadalajara )

Alex Padilla (Athletic Club)

Defensas:

Rodrigo Huescas ( FC Copenhague )

Kevin Álvarez ( Club América )

César Montes ( FC Lokomotiv Moscú )

Israel Reyes ( Club América )

Diego Campillo ( Chivas )

Johan Vásquez ( Genoa )

Jesús Orozco ( Cruz Azul )

Jesús Gallardo ( Toluca )

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Mediocampistas:

Gilberto Mora ( Club Tijuana )

Erick Sánchez ( Club América )

Santiago Sandoval ( Chivas )

Erik Lira ( Cruz Azul )

Luis Romo ( Chivas )

Obed Vargas ( Atlético de Madrid )

Álvaro Fidalgo ( Real Betis )

Andrés Montaño (Cruz Azul)

Delanteros:

Isaías Violante ( Club América )

Roberto Alvarado ( Chivas )

Armando León ( NK Osijek )

Armando González ( Olympiacos )

Santiago Giménez ( FC Porto )

Julián Quiñones ( Al-Qadisiya )

Jesús Corona ( Monterrey )

Alexis Vega (Toluca)

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) informó que los Cuartos de Final se jugarán entre el 12 y el 17 de noviembre dentro de la Fecha FIFA. Los países que ganen su eliminatoria avanzarán al Final Four, programado del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, en Estados Unidos.