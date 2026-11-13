Folarin Balogun revive la verdadera razón por la que se cayó el fichaje de Erik Lira en el Mónaco: “Cambiaron el contrato”

El mexicano estaba en los últimos detalles para su incorporación al club francés, pero la continuidad de Balogun en la plantilla lo obligó a extender su etapa en La Noria. (Fotos: REUTERS)

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El verano europeo dejó a Erik Lira con las maletas listas y sin el destino para el que se había preparado. El mediocampista de Cruz Azul tenía un acuerdo para llegar al AS Mónaco, pero la operación dependía de una salida que nunca se concretó: la de Folarin Balogun rumbo al Everton.

Hoy, meses después, el atacante estadounidense explica qué ocurrió en las horas que definieron también el futuro del mexicano.

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Balogun se alista para enfrentar a Haití con la Selección de Estados Unidos en la Nations League. REUTERS/Lee Smith

Durante la concentración de Estados Unidos previo a su enfrentamiento de Nations League, Balogun sostuvo que el club inglés modificó las condiciones que había aceptado antes de viajar a Inglaterra.

Balogun explica por qué su llegada al Everton no se concretó

La salida de Folarin parecía encaminada durante las últimas horas del mercado. El delantero del Mónaco viajó a Inglaterra para cumplir con los exámenes médicos y completar su llegada a la Premier League, en una operación que también iba a mover piezas dentro del plantel francés.

El estadounidense explicó que el problema no estuvo en su intención de dejar a los monegascos. La ruptura llegó cuando las condiciones que encontró al final de su viaje ya no correspondían con el acuerdo que había aceptado antes de tomar el vuelo.

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Balogun resumió su postura al recordar: “Viajé a Everton con un contrato establecido y, para cuando me fui, el contrato había cambiado. Esa fue, en pocas palabras, la situación”.

El estadounidense confesó que el Everton modificó los términos del contrato pactado antes de su viaje a Inglaterra y por eso se rehusó a firmarlo. REUTERS/Manon Cruz

Cabe señalar que la negociación atravesó una revisión médica que llevó a ambos clubes a cuestionar el expediente del jugador. Everton había planteado dudas durante ese proceso, pero después comunicó que podía seguir con el fichaje.

El atacante abundó en el momento que lo llevó a detener la operación: “Cambiaron el contrato y, al final, no me sentí cómodo firmándolo. Literalmente, eso fue lo que pasó”.

Así, Balogun volvió al Mónaco con una operación caída a última hora y un lugar todavía ocupado en la plantilla francesa. Lo que para el Everton fue un contrato sin firma, para Erik Lira terminó por convertirse en la plaza que nunca se liberó para él.

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La salida de Folarin era la llave para que el mexicano llegara al AS Mónaco

El caso del estadounidense no sólo modificó el cierre de mercado del AS Mónaco. Su continuidad en Francia dejó sin margen al club para registrar al “Pitbull” Lira, quien anhelaba dar el salto al futbol europeo.

La llegada del mediocampista de Cruz Azul dependía de una plaza de jugador extracomunitario .

Esa vacante se liberaría si Balogun dejaba el plantel para incorporarse al Everton .

Lira tenía un acuerdo verbal para fichar con los monegascos por 8,000,000 de euros, más 3,000,000 en variables y un porcentaje de una futura venta. Sin embargo, la negociación no alcanzó la etapa de firmas.

La llegada de Erik Lira al AS Mónaco quedó descartada debido a que no se liberó una plaza de jugador extracomunitario. REUTERS/Eloisa Sanchez

El mexicano incluso viajó al Principado para cerrar su incorporación. La salida frustrada del estadounidense impidió que el club francés abriera la plaza necesaria y Erik tuvo que regresar a La Noria para extender sus días con La Máquina.

Erik Lira mantiene el objetivo de salir de Cruz Azul y jugar en Europa

La operación caída con el AS Mónaco no cambió el plan de Erik Lira. El capitán de Cruz Azul mantiene la mira en el futbol europeo y aprovechará la actual concentración de la Selección Mexicana como una nueva vitrina.

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Los partidos ante Jamaica en los cuartos de final de la Nations League llegan mientras el jugador busca mantenerse en el radar de clubes del Viejo Continente.

El objetivo europeo sigue vivo desde que Lira habló de su futuro después del Mundial 2026. En aquella ocasión, el jugador celeste dejó clara su intención de salir de la Liga MX: “Sí me voy a ir a Europa, hermano. El destino no lo sé, pero la próxima la jugamos en otro lado”.

El capitán celeste sostiene su determinación de salir de la Liga MX para competir en el futbol europeo tras el Mundial 2026. (TikTok/ @RobeGrill)

El mediocampista explicó tiempo después que la operación frustrada le dejó una conclusión sobre su desarrollo fuera de México: “Me di cuenta que capaz no me iba a alcanzar o me faltaban cosas, entonces voy a trabajar en ello”.

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El próximo mercado volverá a poner a Erik Lira frente a una decisión que ya conoce: esperar la oferta correcta sin dejar de responder en la cancha.

Entre Cruz Azul y la Selección Mexicana, el “Pitbull” busca que los minutos ante los Reggae Boyz se conviertan en la vitrina que el Mónaco no pudo abrirle.