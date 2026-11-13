Panteón Rococo anuncia su “último ska” en el estadio GNP Seguros antes de una pausa por riesgo a la salud de su vocalista

Los integrantes del grupo musical Panteón Rococó posan frente a pantallas promocionales durante el anuncio del concierto de cierre de su gira. (Selene Miranda/Infobae México)

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Panteón Rococó confirmó que su concierto del 26 de diciembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México será el cierre de la gira XXX Aniversario: Generación 95 y el inicio de una pausa indefinida en los escenarios. La banda hizo el anuncio durante una conferencia de prensa realizada en el Patio UNAM, en San Ildefonso, donde también se inauguró la exposición fotográfica “Generación del 95”.

Los ocho integrantes de la agrupación explicaron que la decisión responde, en parte, a un episodio de salud que vivió el Dr. Shenka, vocalista de la banda, durante conciertos anteriores en el mismo recinto. También detallaron que el receso busca darles espacio para la reflexión personal después de más de treinta años de carrera ininterrumpida.

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Cobertura de la conferencia de prensa de la agrupación mexicana Panteón Rococó. Los integrantes de la banda se presentan en un escenario iluminado de rojo ante periodistas y asistentes, quienes registran el acto con dispositivos móviles. Durante el evento se ofrecen detalles sobre su concierto de cierre de gira programado para el 26 de diciembre y la exhibición fotográfica que conmemora tres décadas de carrera musical.

Un cierre de gira y una pausa por salud

La pausa de Panteón Rococó tras el show del 26 de diciembre responde a dos motivos centrales: la necesidad de cuidar la salud del Dr. Shenka, quien sufrió un infarto, y el deseo del grupo de detenerse a reflexionar sobre tres décadas de trayectoria. La banda aclaró que no se trata de una separación, sino de un descanso que, según sus propias palabras, esperan que dure alrededor de un año.

“Hoy por hoy estamos aquí treinta años después, con un montón de flores en la mano”, dijo uno de los integrantes al abrir la conferencia, en referencia a la gira que culmina en el Estadio GNP Seguros tras seis foros realizados a lo largo de la República Mexicana.

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Durante la charla, los músicos insistieron en que la dinámica de giras y conciertos consecutivos les había impedido detenerse a dimensionar lo logrado como colectivo. “Necesitamos sentarnos a ver bien todo lo logrado, todo lo sembrado”, expresó uno de los miembros de la banda.

Otro integrante, identificado como Felipe, planteó la pausa como una oportunidad para separar al personaje del artista de la persona detrás del escenario. “A veces se nos olvida mirarnos como seres humanos, mirarnos al espejo, no con el elemento del personaje, sino con el elemento de la persona”, afirmó.

El músico agregó que en la industria musical los artistas suelen quedar “completamente desprotegidos” en el plano emocional, y que parte del objetivo de este receso es atender esa dimensión descuidada por años de trabajo constante.

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Los miembros de la agrupación Panteón Rococó posan frente a pantallas informativas durante el anuncio de su presentación musical en el Estadio GNP Seguros. (Selene Miranda/Infobae México)

El infarto que marcó la decisión

El factor salud fue mencionado de forma explícita como una de las razones detrás de la pausa. El Dr. Shenka relató que durante los conciertos anteriores en el Estadio GNP Seguros vivió momentos de riesgo médico sobre el escenario.

“Yo quería hacer en aquel momento tres canciones, porque pues ya no es una cuestión de un ataque, sino también es una cuestión vascular cerebral”, contó el vocalista, en referencia a las advertencias que recibió de los doctores detrás del escenario durante esas presentaciones.

Shenka explicó que, en ese momento, se negó a interrumpir el show pese a la recomendación médica. “Hay sesenta mil personas ahí afuera que están esperando y yo no puedo hacer esto”, relató que le dijo a los médicos.

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Otro integrante de la banda confirmó que, durante el segundo de esos conciertos, estuvieron a punto de cancelar la presentación por la tensión generada entre la decisión del vocalista y las recomendaciones del equipo médico. “Estuvimos a nada de no salir a dar el concierto”, señaló.

El Dr. Shenka detalló que, tras sufrir un infarto, “se muere una parte del corazón”, pero que gracias a tratamiento médico logró recuperar funcionalidad plena. Añadió que ahora utiliza una silla en el escenario como medida de precaución, aunque dijo recurrir a ella con poca frecuencia por la energía que exige el show.

Un grupo de músicos participa en una conferencia de prensa relacionada con el proyecto Performance M frente a una pared iluminada de rojo. (Selene Miranda/Infobae México)

Fecha, sede y precios del concierto de cierre

El concierto de cierre de la gira XXX Aniversario: Generación 95 se realizará el sábado 26 de diciembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, con inicio a las 21:00 horas. La venta de boletos se organizó en distintas etapas de preventa durante agosto, antes de abrir al público general.

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La preventa Beyond comenzó el 10 de agosto a las 9:00 de la mañana, seguida por la preventa Priority el 11 de agosto a la misma hora. La preventa Banamex se habilitó el 12 de agosto desde las 14:00 horas, con la opción de diferir el pago a tres meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos. La venta general inició el 13 de agosto a las 14:00 horas, a través de Ticketmaster y en taquillas del Palacio de los Deportes.

Los precios de los boletos se distribuyeron en ocho categorías:

General A: mil 860 pesos.

Zona GNP: mil 736 pesos.

Verde B: mil 488 pesos.

Naranja B: mil 240 pesos.

General B: 992 pesos.

Verde C: 744 pesos.

Naranja C: 496 pesos.

Boleto especial para personas con discapacidad: 992 pesos.

Durante la conferencia, los integrantes confirmaron que el repertorio de esta última fecha tendrá modificaciones respecto a los shows anteriores de la misma gira. “Va a haber un cambio en el setlist, aderezado con todo lo que ya se presentó, pero sobre todo va a ser un repaso musical interesante para todos aquellos que han seguido a Panteón Rococó durante los últimos treinta años”, explicó uno de los músicos.

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Sobre la posibilidad de invitados especiales, la banda prefirió no confirmar nada. “Se trata justamente de eso, de equilibrar los personajes que están en el escenario con las personas que vivimos abajo del escenario. Hoy no se trata de invitados grandes, se trata de complacernos y que todo se trate tan solo de Panteón Rococó y su público”, señaló el Dr. Shenka.

El grupo también adelantó que parte del material grabado en los conciertos previos realizados en el mismo estadio será utilizado para un disco en vivo. “Estamos revisando todo el material y hay mucha magia en esos conciertos que grabamos el año pasado”, comentó uno de los músicos.

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El vocalista del grupo Panteón Rococó canta frente al público durante un concierto celebrado en el municipio de Nezahualcóyotl. (Selene Miranda/Infobae)

La exposición Generación del 95 en San Ildefonso

Como parte del cierre de ciclo, Panteón Rococó inauguró la exposición fotográfica “Generación del 95” en el Patio UNAM, ubicado en San Ildefonso número 43, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La muestra reúne imágenes tomadas detrás del escenario a lo largo de toda la trayectoria de la banda.

La exposición surge a partir de un trabajo de curaduría en el que participó cada integrante de la banda, con el acompañamiento de Vero Ramírez, parte del equipo de la agrupación, y del equipo de San Ildefonso. “Queríamos que esencialmente fueran fotos abajo del escenario”, explicó uno de los músicos sobre el criterio de selección.

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El proceso de selección implicó revisar un archivo amplio del que no todas las imágenes pudieron incluirse, debido a limitaciones de formato o calidad al momento de ampliarlas. “Las que quedaron fueron primordialmente fotos seleccionadas por cada uno de mis compañeros, algunas que se tenían en el cajón, pero son fotos que cada una pudiera hablar de un contexto bien especial”, detalló el integrante.

La banda agradeció particularmente al profesor Manuel Suárez, director de Divulgación Científica de la UNAM y también vocalista de la banda Guillotina, por facilitar el espacio para la conferencia y la muestra. Según se informó durante la presentación, la exposición permanecerá abierta por un periodo de tiempo que permitirá que el público asistente al concierto del 26 de diciembre pueda visitarla.

El grupo de ska Panteón Rococó ofrece una presentación musical en Nezahualcóyotl sobre un escenario con iluminación roja. (Selene Miranda/Infobae)

Entre las imágenes exhibidas se encuentran fotografías en blanco y negro de los primeros ensayos de la banda, tomadas en un cuarto prestado por los padres de uno de los integrantes. “Se ven unos chavitos, un tanto asustados, otros incrédulos, como que no sabíamos qué íbamos a hacer”, describió uno de los músicos sobre ese material.

La muestra fotográfica se vincula, además, con un documental actualmente en producción sobre la historia de la banda. Los integrantes señalaron que el proyecto audiovisual sigue en proceso de grabación porque, según explicaron, continúan ocurriendo momentos relevantes para la historia del grupo que no quieren dejar fuera del material final.

Treinta años de historia y compromiso social

Panteón Rococó cumple más de tres décadas de trayectoria, un periodo que sus integrantes describieron como marcado por la generación que vivió el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994. Uno de los músicos comparó esa etapa con la experimentada por la generación del 68 en México, por el impacto social que tuvo en su formación.

“Nosotros vivimos un sismo bien fuerte, que fue un levantamiento indígena, que fue el Gobierno Federal bombardeando comunidades indígenas”, relató uno de los integrantes al explicar el contexto que marcó la identidad de la banda desde sus inicios.

El grupo reconoció la influencia de otras agrupaciones en su formación como banda de denuncia social, entre ellas Mano Negra, Maldita Vecindad y Santa Sabina. También mencionaron a Tijuana No como una de las bandas que, según señalaron, continúan activas en ese mismo movimiento musical de contenido social.

El vocalista de Panteón Rococó canta en el escenario durante un concierto realizado en Ciudad Nezahualcóyotl. (Selene Miranda/Infobae)

Los integrantes explicaron que su manera de organizarse internamente, con juntas semanales y sistema de comisiones, se inspiró en las asambleas comunitarias que observaron en territorio zapatista. “Nosotros aprendimos a organizarnos porque fuimos allá a las comunidades y vimos cómo discutían”, relató uno de los músicos.

Sobre el legado que buscan dejar a nuevas generaciones, uno de los integrantes señaló: “Somos parte de algo más grande, de un colectivo, de una sociedad. Lo que dejamos es nuestro granito de arena, así como otras bandas también sembraron esa semilla en nosotros”.

La banda también se refirió al alcance generacional de su música, luego de que un fragmento con frases en alemán incluido en la canción “La Carencia” se volviera viral recientemente. “Mucha gente pensaba que era ‘La joven, que se junten, que se chinguen’ y no, efectivamente, tu banda favorita también habla alemán”, bromeó uno de los integrantes.

El respaldo a la caravana zapatista

Durante la conferencia, los integrantes confirmaron su respaldo a la llegada de una delegación del EZLN a la Ciudad de México, prevista para el 20 de noviembre como parte de la gira “por la vida”. El evento se realizará en un estadio de fútbol de la capital, aunque la banda no podrá presentarse en vivo debido al compromiso previo adquirido para el concierto del 26 de diciembre.

“Siempre hemos estado involucrados. Nosotros aprendimos a organizarnos porque fuimos allá a las comunidades”, reiteró uno de los músicos al hablar del vínculo histórico entre la banda y el movimiento zapatista.

Los integrantes del grupo musical Panteón Rococó se presentan en concierto sobre un escenario iluminado en Nezahualcóyotl. (Selene Miranda/Infobae)

Pese a no poder tocar en ese evento, los integrantes informaron que DJs cercanos al proyecto, identificados como Darío, Léon y Manuel “Manelus Selector”, participarán pinchando música durante la jornada de respaldo a la caravana. También se mencionó la participación de otras agrupaciones como La Secta Porfiria y Negra Mensa.

Los músicos pidieron apoyo para la logística de la caravana, que según señalaron trasladará a más de mil 500 personas a la capital del país. “Se necesita apoyo, se necesita hospedarlos, alimentarlos, trasladarlos, aprovechamos este espacio para que la gente se solidarice”, expresó uno de los integrantes.

Uno de los músicos relacionó este movimiento con fenómenos actuales de desaparición de personas en el país, y señaló que prácticas similares se han replicado en otros países de la región, entre ellos Ecuador. “Es algo que ya no se puede tapar”, afirmó en referencia a la vigencia de canciones de la banda con más de veinte años de antigüedad que abordan esa problemática social.