México

Cae “El Negro Abad” junto con ocho presuntos sicarios: estarían vinculados con la Alianza de Sindicatos de Oaxaca

Autoridades desarticularon la estructura tras cateos en Zaachila y Cuilápam de Guerrero

Alejandro Gabriel Abad Santiago estaría vinculado con la ASAEO. Crédito: FGEO

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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) capturó a nueve personas durante una serie de cateos simultáneos ejecutados la madrugada de este jueves 12 de noviembre en la Villa de Zaachila y Cuilápam de Guerrero.

Entre los detenidos estuvo Alejandro Gabriel Abad Santiago, alias “El Negro Abad”, identificado por autoridades como objetivo prioritario y miembro de la estructura criminal remanente de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO).

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Según datos oficiales, el operativo fue posible gracias a labores de inteligencia y a la colaboración interinstitucional coordinada por la FGEO a través de la Unidad Fiscal de Atención Especializada (UFAE), en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Autoridades revelaron que los detenidos estarían relacionados con actividades de sicariato. Crédito: FGEO
Autoridades revelaron que los detenidos estarían relacionados con actividades de sicariato. Crédito: FGEO

Las diligencias permitieron la desarticulación de la célula operativa vinculada con la organización sindical.

“El Negro Abad” fue detenido a las 04:20 horas en el Barrio San Lucas de Cuilápam

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la SSPC efectuó la aprehensión de Abad Santiago este jueves 12 de noviembre a las 04:20 horas, en el Barrio San Lucas, sobre la calle 5 de Mayo, entre la Privada de los Pinos y la propia calle 5 de Mayo, código postal 71404, cerca de un autolavado.

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La captura fue realizada este 12 de noviembre. Crédito: SSPC
La captura fue realizada este 12 de noviembre. Crédito: SSPC

El detenido quedó descrito con 1.75 metros de estatura, tez morena y complexión robusta, cabello corto entre cano. Vestía playera negra, pantalón azul marino y tenis negros. Al momento del reporte permanecía en las instalaciones de la FGEO, autoridad que lo tiene a su disposición tras la detención efectuada por la SSPC.

Los nueve detenidos estarían ligados a homicidios recientes en la zona metropolitana

Junto con “El Negro Abad” fueron aprehendidos I. C. V., alias “Dumbo”; J. M. L., alias “El Chuy”; A. V. C., alias “El Borrego”; J. M. O. M. y A. L. O. Como parte del mismo operativo coordinado, también fueron detenidos en flagrancia J. M. H. S., L. G. C. C. y E. S. C. C.

Tres de los detenidos en el operativo en Oaxaca. Crédito: FGEO
Tres de los detenidos en el operativo en Oaxaca. Crédito: FGEO

Las líneas de investigación de la FGEO establecieron que los nueve detenidos estarían directamente relacionados con actividades de sicariato, como presuntos responsables de homicidios relevantes registrados de forma reciente en la zona metropolitana de la capital oaxaqueña.

La Fiscalía los señaló además como integrantes de una red dedicada al narcomenudeo, la extorsión y el cobro de piso, operada por remanentes de la ASAEO.

Las corporaciones aseguraron armamento de uso exclusivo del Ejército y boletas de “gota a gota”

Al interior de los domicilios cateados en la Villa de Zaachila y Cuilápam, las fuerzas de seguridad aseguraron diversas armas de fuego. Entre el arsenal incautado destacó armamento largo de alto calibre de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, junto con armas cortas, cargadores y múltiples cartuchos útiles.

En el lugar también se decomisaron diversas dosis de narcóticos, con características propias de la marihuana y la metanfetamina, conocida comúnmente como cristal.

A la par, se confiscaron decenas de boletas de cobro correspondientes al esquema de préstamos usureros conocido como “gota a gota”, modelo ilícito utilizado para someter a pequeños comerciantes mediante intereses muy altos y amenazas de muerte.

La Fiscalía indicó que las capturas y aseguramientos de esta madrugada forman parte de la estrategia frontal y las investigaciones continuas que sostiene para desmantelar por completo las operaciones ilícitas que se realizaban bajo el control de la ASAEO.

La institución reiteró su compromiso de aplicar la ley con todo el rigor, en sinergia con el Gobierno Federal, para pacificar las regiones, combatir la impunidad y devolver la tranquilidad a la ciudadanía oaxaqueña.

La ASAEO acumula una serie de golpes desde agosto

La ASAEO surgió originalmente como gremio de transporte público y después extendió sus actividades hacia extorsión, narcomenudeo, despojo y sicariato en entre 80 y 90 municipios de los Valles Centrales de Oaxaca. El grupo fue identificado también como brazo operativo vinculado al crimen organizado y como grupo de choque contra maestros y organizaciones populares.

El primer golpe de relevancia contra la organización ocurrió el 27 de agosto, cuando más de 300 elementos de la Marina, la SSPC federal, el Ejército y la Guardia Nacional participaron en 14 cateos simultáneos que dejaron nueve detenidos, entre ellos Sharon Italia Curiel Hernández, alias “La Italia”, entonces secretaria general de la agrupación.

La Italia y ocho personas más fueron detenidas en agosto. Crédito: FGEO
La Italia y ocho personas más fueron detenidas en agosto. Crédito: FGEO

El 2 de septiembre se sumaron tres capturas más tras seis cateos realizados en cinco municipios de los Valles Centrales. El 8 de septiembre fue detenido C.M.V., alias “El Chabelo”, señalado como operador financiero del grupo, en un operativo que desmanteló siete casas de seguridad.

El 30 de septiembre, nueve cateos efectuados en Santa Cruz Xoxocotlán y Cuilápam de Guerrero dejaron cinco detenidos más y el aseguramiento de armas hechizas, droga y básculas grameras. Días después, las autoridades capturaron a R.G.C.C., señalado como líder extorsionador de la Central de Abasto de Oaxaca, acusado de cobrar piso a comerciantes bajo amenaza de muerte.

Calcomanía de la ASAEO. Crédito: Facebook - Códices Oaxaca
Calcomanía de la ASAEO. Crédito: Facebook - Códices Oaxaca

El 6 de octubre cayó Irán Judith Martínez Hernández, directora de Fomento Cultural del municipio de Oaxaca de Juárez, junto con cinco personas más en Santa Cruz Xoxocotlán. La funcionaria fue identificada extraoficialmente como media hermana de “La Italia” y habría operado, bajo su mando, un esquema de extorsión y préstamos en esa zona y en distintos puntos del estado.

El 13 de octubre, la Fiscalía detuvo a Yave Rafael Luis Martínez, alias “El Platanito”, líder de la Federación Estatal de Sindicatos de Oaxaca (FESO), acusado de extorsión agravada y robo calificado con violencia contra un sitio de taxis en Villa de Mitla.

Según las investigaciones de inteligencia interinstitucional, “El Platanito” asumió el control de una célula criminal después de que la ASAEO sufriera la detención de varios de sus líderes. El 27 de octubre, un juez procesó a un hombre identificado con las iniciales J.A.A.M. por exigir 15 mil pesos semanales a una constructora en Santa Catarina Loxicha bajo la estructura de la ASAEO.

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