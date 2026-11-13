Una Subsecretaría para funcionaria recién graduada genera polémica en Oaxaca: ella rechaza descalificaciones por su edad

La servidora pública denuncia actos de violencia y descalificaciones motivadas por su edad y su condición de mujer. (Facebook: Secretaría de Gobierno Oaxaca)

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La encargada de despacho Lucía Jazmín Torres Castillo rechazó que una cuenta de X (antes Twitter) le pertenezca y anunció una denuncia por suplantación de identidad, luego de publicaciones en redes sociales que cuestionan su nombramiento en la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal de Oaxaca y de acusaciones de presuntas amenazas formuladas por la diputada federal del Partido del Trabajo Aracely Cruz Jiménez.

En un comunicado fechado este 12 de noviembre en Oaxaca de Juárez, Torres Castillo afirmó que ya notificó el caso a la Policía Cibernética de Oaxaca y que solicitó investigar los perfiles falsos, así como gestionar su retiro de la red social.

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La funcionaria sostuvo que no administra ni tiene relación con el contenido de la cuenta que se le atribuye. También rechazó que se le adjudiquen publicaciones o expresiones que, asegura, no realizó.

Cruz Jiménez informó el pasado 9 de noviembre que hará llegar grabaciones y otros elementos al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. La legisladora solicita su intervención para garantizar su protección, la de su equipo de trabajo y la de sus familiares.

Diputada acusa presuntas intimidaciones durante mesas de diálogo

La diputada federal Aracely Cruz Jiménez solicita medidas de protección al secretario Omar García Harfuch ante presuntas amenazas. (Cámara de diputados)

La diputada federal Aracely Cruz Jiménez acusó a Lucía Yasmín Torres Castillo —nombre con el que aparece en su comunicado— de presuntas intimidaciones y amenazas. La legisladora afirmó que cuenta con pruebas y exige garantías de seguridad para ella, su equipo y su familia.

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Según el comunicado de Cruz Jiménez, los hechos habrían ocurrido durante mesas de diálogo en las que acompañó a autoridades electas de San Juan Mazatlán. La diputada señaló que esas autoridades contaban con una resolución favorable de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral, pero aún no habían sido acreditadas por las autoridades estatales.

Cruz Jiménez sostuvo que participó en reuniones con el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, y con Torres Castillo. En esos encuentros, la funcionaria habría formulado señalamientos sobre presuntos vínculos de autoridades municipales con grupos del crimen organizado.

La legisladora aseguró que recibió comentarios que consideró intimidatorios cuando Torres Castillo hizo referencia a su familia y a supuestas relaciones con personas vinculadas al crimen organizado en la región. También afirmó que solicitó apoyo de la Guardia Nacional y de autoridades federales, aunque no cuenta con medidas de protección efectivas.

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Cruz Jiménez afirma que la encargada de despacho mencionó reuniones de su progenitor con un líder del crimen organizado en la región. (X: Aracely Cruz)

“Yo no quiero ser un número más y no quiero que me maten. Por eso lo vengo a denunciar”, expresó Cruz Jiménez.

La primera reunión a la que se refirió Cruz Jiménez ocurrió después del nombramiento de Torres Castillo como encargada de despacho, cargo que oficialmente asumió el pasado 5 de noviembre. La diputada sostuvo que entonces recibió información sobre el padre de la funcionaria y una presunta relación con el caso de la activista mixe Sandra Domínguez y su esposo.

“En el 2024, Sandra Domínguez fue desaparecida en María Lombardo de Caso, de donde es Lucía. En el momento que a Sandra la estuvimos buscando con el gobierno federal, nunca con el apoyo del gobierno estatal, tuvimos conocimiento real, si se los digo real porque lo vi con las instancias competentes, de que el papá de Lucía había ido a amenazar a Sandra con una pistola”, declaró.

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Cruz Jiménez afirmó que Torres Castillo habría reconocido que su padre se reunió con el líder de un grupo criminal que opera en la región. Según el relato de la diputada, la funcionaria le habría dicho que su madre tenía cámaras y fotografías de ese encuentro.

En una reunión posterior, Torres Castillo habría asistido como representante del secretario de Gobierno. Cruz Jiménez señaló que, durante ese encuentro, la funcionaria volvió a hablar sobre las supuestas fotografías.

“Me volvió a contar la misma historia de que su papá se había reunido con el líder del crimen organizado, con el presidente Esteban, pero me alarmó algo. La primera vez dijo que la reunión había sido en su casa y que tenía fotografías, y en esta segunda ocasión dijo que había sido en la casa del líder del crimen organizado de la zona en Yaveo y que su hermana tenía las fotografías y pruebas respecto a eso”, sostuvo la legisladora.

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Torres Castillo pide que las acusaciones se presenten ante autoridades

La funcionaria asumió la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal en el gobierno de Salomón Jara con una remuneración de 43 mil pesos mensuales. (Foto: especial)

En su posicionamiento, Torres Castillo dijo que no pretende estar exenta del escrutinio público y que acepta que su trabajo sea evaluado con objetividad. Añade que, si existen pruebas sobre los cuestionamientos a su desempeño como jefa de Departamento de Seguimiento de Acuerdos de la Secretaría de Gobierno, deben presentarse ante las autoridades competentes.

La encargada de despacho rechazó que ser una mujer joven se use para cuestionar su capacidad, preparación, dignidad o derecho a ocupar una responsabilidad pública. También denunció recibir violencia, cosificación y descalificaciones por esas condiciones.

Torres Castillo terminó sus estudios de Derecho en 2025 y obtuvo su cédula profesional en mayo de 2026. Meses después asumió como encargada de despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal, una designación realizada por Romero López en la administración morenista del gobernador Salomón Jara. Su remuneración reportada es de 43 mil pesos mensuales.

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La funcionaria afirma que continuará en el encargo con profesionalismo, compromiso y respeto a la ciudadanía, y sostuvo que sus resultados serán su respuesta a los señalamientos.