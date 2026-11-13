Belinda no suelta a Renata Notni y tira nueva indirecta recordando frase de Mentiras: “Las moscas muertas son las peores”

Renata Notni y el empresario Gonzalo Hevia Baillères pasean de la mano en West Hollywood a comienzos de noviembre de 2026. (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO)

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Belinda reaccionó a una frase de su personaje en Mentiras para lanzar una nueva indirecta contra Renata Notni por la cercanía de la actriz con el empresario Gonzalo Hevia Baillères, o al menos eso es lo que algunos fans interpretaron.

Un usuario de Instagram compartió un clip de la serie Mentiras,, donde la cantante interpreta a Daniela, la viuda de Emmanuel. En la escena, el personaje lanza la frase: “¡Ay sí soy monja, soy la monja. Las moscas muertas siempre son las peores!”. Belinda reaccionó desde su cuenta oficial con un escueto “Así es”, lo que sus seguidores leyeron de inmediato como un mensaje dirigido a Renata Notni.

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Fotos de Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères de la mano encendieron las redes

Gonzalo Hevia Baillères pertenece a la familia propietaria de la cadena El Palacio de Hierro y del conglomerado Grupo Bal.

El detonante de la polémica fue la difusión de fotografías que muestran a Renata Notni y al empresario Gonzalo Hevia Baillères tomados de la mano durante una tarde de compras en West Hollywood, Los Ángeles, a comienzos de noviembre de 2026. Las imágenes, publicadas originalmente por El Universal, mostraban muestras de afecto que alimentaron los rumores de un romance. Hasta el momento, ni Renata Notni ni Gonzalo Hevia Baillères han emitido declaración pública al respecto.

Gonzalo Hevia Baillères pertenece a la familia propietaria de El Palacio de Hierro y del Grupo Bal, uno de los conglomerados empresariales más grandes de México. Las especulaciones sobre su vínculo con Belinda comenzaron en 2022 y se extendieron durante años sin que ninguno de los dos confirmara formalmente una relación.

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En 2025, la cantante lanzó el álbum Indómita, que incluyó el tema “Heterocromía”, dedicado a un hombre con ojos de diferente color, rasgo físico que identifica a Gonzalo Hevia Baillères. En entrevistas posteriores al lanzamiento, Belinda describió la canción: “Heterocromía es una persona que tiene un ojo de diferente color, y yo me enamoré de esta persona que tenía un ojo de cada color, un ojo cafecito y el otro verde y yo estaba enamorada de esos ojos. Me encantaban esos ojos… No sabía la maldad que había en ellos, porque un lado era súper bonito y el otro el más oscuro”. La cantante nunca mencionó el nombre del empresario en ninguna de esas declaraciones.

Belinda ya había publicado un mensaje sobre amistades falsas horas antes

La cantante comparte en sus historias de Instagram el mensaje "Unfollow a las amistades falsas". (@belindapop)

El comentario en Instagram no fue el primero que Belinda lanzó en torno a este episodio. Horas antes de reaccionar al clip de Mentiras, la cantante publicó en sus historias de Instagram la frase “Unfollow a las amistades falsas”, acompañada de una canción incluida en la banda sonora de la serie. Belinda no mencionó a Renata Notni por su nombre en ninguna de las dos publicaciones.

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Los seguidores de Belinda en redes sociales multiplicaron los comentarios en la cuenta de Renata Notni tras la difusión de las fotografías. Varias cuentas la calificaron como “la nueva Karla Panini” y “Renata Aguilar”, en referencia a Ángela Aguilar, quien también fue señalada por sus seguidores por iniciar una relación con el cantante Christian Nodal poco después de su separación de Cazzu. Ninguna de las partes aludidas respondió a esos calificativos.

Belinda y Renata Notni habían construido una amistad pública como embajadoras de L’Oréal Paris

Seguidores en redes sociales lanzan críticas y apodos contra Renata Notni tras la difusión de las fotografías. (Ig/rennotni)

La cercanía entre Belinda y Renata Notni era visible desde 2024, cuando ambas coincidieron como embajadoras de L’Oréal Paris en la Semana de la Moda de París y desfilaron juntas en el evento Le Défilé de la marca junto a la actriz Samadhi Zendejas. En esa edición, Belinda sufrió una caída en plena pasarela frente al Palais Garnier, y Renata Notni se acercó a consolarla tras bambalinas en un momento que quedó registrado en video y recorrió las redes sociales. Las dos repitieron su participación en el desfile de L’Oréal Paris en la edición de 2025.

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Según reportó Quién, los seguidores de ambas artistas notaron que Belinda y Renata Notni dejaron de seguirse mutuamente en Instagram tras la viralización de las fotografías con Gonzalo Hevia Baillères, aunque ninguna de las dos confirmó públicamente una ruptura de su amistad.

El personaje de Belinda en Mentiras ya había generado polémicas con esa misma frase

Belinda y Renata Notni coincidieron en la pasarela de la Semana de la Moda de París como embajadoras de L'Oréal Paris en 2024 y 2025. (Instagram/@belindapop)

La línea “Las moscas muertas siempre son las peores” no era nueva en las redes sociales. En julio de 2025, un usuario de TikTok viralizó un video que combinaba declaraciones de Ángela Aguilar con fragmentos de la escena de Daniela en Mentiras, lo que generó una ola de reacciones encabezada por la influencer Wendy Guevara. En aquella ocasión, tampoco Belinda ni Ángela Aguilar respondieron al video.

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Mentiras es una serie de comedia dramática musical producida para Amazon Prime Video, basada en el musical homónimo de José Manuel López Velarde, estrenado en México en 2009. La adaptación audiovisual, dirigida por Gabriel Ripstein, se lanzó el 13 de junio de 2025 en ocho episodios y se posicionó entre las producciones más vistas de América Latina durante su primera semana de disponibilidad. Belinda interpreta a Daniela Levy de Mijares, la viuda oficial de Emmanuel, junto a Regina Blandón, Diana Bovio, Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez. Renata Notni terminó su relación de cinco años con el actor Diego Boneta en marzo de 2026.