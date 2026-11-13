México

Receta de avena con manzana caramelizada y canela: desayuno saludable listo en 5 minutos

La fruta aporta dulzor natural, mientras que la avena ofrece una base saciante para empezar el día

Cuenco de cerámica con avena, rodajas de manzana cocida y canela en polvo, acompañado por una cuchara sobre una mesa de madera.
Un cuenco de cerámica contiene avena caliente cubierta con láminas de manzana y canela en polvo sobre una mesa rústica de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una cucharada de avena caliente con manzana dorada y canela convierte un desayuno sencillo en un bocado cremoso, aromático y reconfortante.

La fruta aporta dulzor natural, mientras que la avena ofrece una base saciante para empezar el día.

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La combinación de manzana, canela y cereales aparece en distintas versiones de desayunos caseros, desde el porridge caliente hasta la avena reposada.

Esta versión está pensada para preparar y servir en solo 5 minutos, sin necesidad de dejar la mezcla en la nevera durante la noche.

Cuenco con avena y trozos de manzana con canela junto a una manzana entera, ramas de canela y un recipiente con canela en polvo.
Un cuenco de avena cocida contiene trozos de manzana caramelizada y canela molida sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de avena con manzana caramelizada y canela

Esta avena con manzana caramelizada y canela combina copos de avena cocidos en leche con trozos de manzana, azúcar moreno y canela. La técnica consiste en preparar la avena mientras la fruta se dora rápidamente en una sartén.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 5 minutos.
  • Preparación: 2 minutos.
  • Cocción: 3 minutos.

Ingredientes

  1. 40 g de copos de avena.
  2. 150 ml de leche o bebida vegetal sin azúcar.
  3. 1 manzana pequeña.
  4. 1 cucharadita de mantequilla o aceite de oliva suave.
  5. 1 cucharadita de azúcar moreno.
  6. 1/2 cucharadita de canela molida.
  7. 1 pizca de sal.
  8. 1 cucharadita de miel o sirope de arce, opcional.
  9. 1 cucharada de nueces picadas, opcional.

Cómo hacer avena con manzana caramelizada y canela, paso a paso

  1. Lava la manzana, retira el corazón y córtala en dados pequeños. Puedes dejar la piel si está bien limpia.
  2. Calienta la mantequilla o el aceite en una sartén a fuego medio-alto.
  3. Añade la manzana, el azúcar moreno y la mitad de la canela.
  4. Cocina durante 2 o 3 minutos, hasta que la fruta esté tierna y ligeramente dorada. No subas demasiado el fuego para evitar que el azúcar se queme.
  5. Mientras se cocina la manzana, coloca la avena, la leche y la sal en un cazo pequeño.
  6. Cocina la avena a fuego medio durante 3 minutos. Remueve varias veces para que quede cremosa y no se pegue.
  7. Retira la avena del fuego y añade el resto de la canela.
  8. Sirve en un bol y reparte por encima la manzana caramelizada.
  9. Termina con miel, sirope de arce o nueces, si lo deseas. Añade la miel fuera del fuego para conservar mejor su sabor.
Infografía con dibujos de manzanas, sartenes al fuego, cazos con leche y avena, especias y un tazón servido, acompañados de texto instructivo.
Una infografía de Infobae detalla las instrucciones paso a paso para cocinar un plato de avena con manzana caramelizada y canela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puedes seguir este tutorial de la influencer Jess Carter quién tiene esta y otras interesantes recetas en su canal.

Este tutorial de cocina muestra la preparación de gachas de avena con manzana y canela. El proceso documenta la cocción de trozos de manzana picada con agua y canela en una sartén, la preparación de copos de avena con leche de almendras, vainilla y sal en una olla, y el montaje final del plato en recipientes de vidrio con una cobertura blanca y trozos de manzana. (@JessCarter)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 1 porción abundante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción, sin nueces ni miel:

  • Calorías: 335 kcal.
  • Proteínas: 11 g.
  • Hidratos de carbono: 55 g.
  • Grasas: 9 g.
  • Fibra: 8 g.
  • Azúcares: 22 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo ideal es consumir la avena recién hecha, ya que la manzana conserva mejor su textura y la mezcla resulta más cremosa.

Si sobra, guárdala en un recipiente hermético en la nevera durante un máximo de 2 días. Para recalentarla, añade 1 o 2 cucharadas de leche y caliéntala en el microondas durante 1 minuto, removiendo a mitad del tiempo.

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La manzana caramelizada también puede conservarse aparte en la nevera durante 2 días.

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