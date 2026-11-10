Llevan a juicio a “El Titán”: es señalado como segundo al mando de “Los Ciclones”, brazo armado del Cártel del Golfo

Llevan a juicio a “El Titán”, segundo al mando del brazo armado del Cártel del Golfo “Los Ciclones” . FGR

Guardar

Un juez de control vinculó a proceso a Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán” o “El Axel” y Daniel “N” por su probable participación en los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud, tras la audiencia inicial desahogada con los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR).

El juzgador ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa que ambos deberán cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

PUBLICIDAD

Además, concedió un plazo de cuatro meses para que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) integre la investigación complementaria.

“El Titán” es señalado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como segundo al mando de Los Ciclones, facción del Cártel del Golfo. Las autoridades federales lo vinculan con homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y de personas hacia Estados Unidos, contrabando de armas y robo de hidrocarburos.

Situación jurídica de los imputados

Con la resolución del juez de control, Axel Cárdenas y Daniel “N” permanecerán recluidos en el penal de máxima seguridad de El Altiplano mientras avanza la etapa de investigación complementaria.

PUBLICIDAD

Llevan a juicio a “El Titán”, segundo al mando del brazo armado del Cártel del Golfo “Los Ciclones” . FGR

La prisión preventiva oficiosa aplica de forma automática en delitos como la portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y el narcotráfico, por lo que ambos cumplirán la medida sin posibilidad de solicitar otra forma de cautela mientras dure el proceso.

Detención en Matamoros y recaptura

Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez fue detenido en flagrancia el 29 de octubre, junto con otra persona de la que no se revelaron datos, por elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional (GN), en la avenida Pedro Cárdenas, a la altura de la Cruz Verde, en Matamoros, Tamaulipas. “El Titán” viajaba en una camioneta Lamborghini Urus de color azul al momento de la intercepción.

PUBLICIDAD

Durante la intervención, el personal militar aseguró armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo. Ambos detenidos fueron trasladados en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México, donde quedaron a disposición de la FEMDO.

El detenido localizado a la derecha es "El Titán", segundo al mando de Los Ciclones del Cártel del Golfo. Crédito: Vocería de Seguridad de Tamaulipas

La detención fue resultado de trabajos de inteligencia militar de la Sedena. Se trató de la segunda captura de “El Titán”: la primera ocurrió el 7 de mayo de 2023, también en Matamoros, derivada de una Orden Técnica de Investigación ejecutada en coordinación con la FEMDO y la Agencia de Investigación Criminal.

En aquella ocasión, un juez de control determinó, el 18 de enero de 2024, que Cárdenas Rodríguez llevara su proceso en libertad. El gobierno federal calificó esa resolución como irregular y la Secretaría de Gobernación presentó una denuncia de juicio político contra el juzgador que la emitió.

PUBLICIDAD

Perfil criminal y vínculos familiares

Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez es hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, líder de Los Ciclones y de Los Escorpiones, facciones surgidas tras la fragmentación del Cártel del Golfo. Las fuentes consultadas lo señalan también como sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder de esa organización y fundador de Los Zetas.

Imagen de Osiel Cárdenas Guillén tras su detención en 2003. (Reddit)

García Harfuch responsabilizó directamente a “El Titán” de la agresión ocurrida el 17 de mayo de 2026 contra elementos del Servicio de Protección Federal (SPF), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en el bulevar Manuel Cavazos Lerma, colonia La Encantada de Matamoros. En ese ataque murió el agente Marcelo Vázquez Vázquez, asignado a la protección del consulado estadounidense en esa ciudad, y resultaron heridos otros dos elementos.

PUBLICIDAD

“No permitiremos que esta agresión quede impune”, escribió García Harfuch tras confirmar la detención de octubre.

Narcobloqueos y despliegue militar

La recaptura de “El Titán” desató ataques armados y narcobloqueos con vehículos incendiados en Matamoros, Río Bravo y Padilla. El Consulado de Estados Unidos en Matamoros emitió una alerta de seguridad para su personal y para ciudadanos estadounidenses en la región.

Ante la escalada de violencia, la Sedena desplegó 450 elementos y dos helicópteros en Matamoros y municipios de la zona, con el propósito de reforzar la presencia operativa y las labores de vigilancia, según el comunicado oficial de la dependencia.

Foto: Redes sociales

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó el fallecimiento de una menor de edad y dos personas lesionadas como consecuencia de los hechos de violencia registrados tras la detención. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades conforme a derecho.

PUBLICIDAD

Las autoridades estatales señalaron posteriormente que los bloqueos fueron retirados en su totalidad y que se restableció la circulación en las vialidades afectadas.

A Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez se le presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, conforme al comunicado difundido por la Fiscalía General de la República.