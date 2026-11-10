Marina despliega operativo antinarco en zonas urbanas, turísticas y rurales de Sinaloa: piden a la población denunciar con código QR

Durante la firma de convenios para el fortalecimiento de la seguridad pública en Mazatlán, Sinaloa, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, expone las líneas de acción operativa coordinadas con corporaciones federales y estatales, además de presentar un balance de personas detenidas, decomisos de armamento y aseguramiento de sustancias ilícitas en la entidad.

Guardar

La Marina anunció en Mazatlán y otros municipios el despliegue de 634 elementos operativos adicionales y equipo especializado para reforzar las acciones contra el narcotráfico en Sinaloa, donde la violencia se mantiene desde septiembre de 2024 por la pugna entre grupos criminales. La estrategia abarcó zonas urbanas, carreteras, áreas serranas, espacios turísticos y operaciones marítimas, mientras las autoridades pidieron a la población presentar denuncias mediante códigos QR y las líneas 911 y 089.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que la institución mantuvo un despliegue marítimo, terrestre y aéreo con 10 buques y 13 embarcaciones. Las unidades realizaron tareas de vigilancia marítima, interdicción, búsqueda, rescate y escolta de cruceros.

PUBLICIDAD

En tierra, la Marina integró una brigada de 2,566 elementos operativos, apoyada por 266 vehículos y 23 motocicletas. El refuerzo anunciado se sumó a esa estructura para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en el estado.

Morales Ángeles explicó que las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum consistieron en mantener las operaciones, coordinar al Gabinete de Seguridad con el gobierno estatal y desarticular a los grupos criminales responsables de la violencia. El objetivo expuesto fue avanzar de manera sostenida hacia la pacificación de Sinaloa.

El C4 Carretero vigilará 250 kilómetros entre Culiacán, Mazatlán y Durango

El plan incluyó la construcción de un Centro de Comando Federal C4 Carretero con una superficie aproximada de 4 mil 600 metros cuadrados. La instalación tendría 54 posiciones de despacho y 27 espacios destinados a recibir llamadas de emergencia al 911 y denuncias anónimas al 089.

PUBLICIDAD

La infraestructura reforzaría la vigilancia en 250 kilómetros del corredor Culiacán-Mazatlán-Durango. El proyecto contempló 240 Puntos de Monitoreo Inteligente, 720 cámaras de videovigilancia y 30 arcos lectores de placas.

Los sistemas generarían alertas y permitirían coordinar operativos con la Guardia Nacional y los centros de comando. La vigilancia se concentraría en una ruta que conecta tres ciudades y que es utilizada para desplazamientos civiles, turísticos y comerciales.

Durante el acto de firma de convenios entre el Gobierno de México y el Gobierno de Sinaloa, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, señaló que había 22,667 efectivos desplegados en la entidad. La cifra representaba 23% del despliegue institucional nacional.

PUBLICIDAD

Ejército y Guardia Nacional reforzarán las zonas urbanas y serranas

Trevilla Trejo detalló que el despliegue militar comprendía áreas urbanas, principalmente Culiacán y Mazatlán; regiones serranas, donde se realizaban acciones de erradicación de plantíos de marihuana y amapola, así como ubicación y destrucción de laboratorios; y zonas limítrofes con otros estados. Asimismo unidades navales y terrestres también en Ahome, San Blas, Topolobampo, Elota, Navolato, Escuinapa, El Rosario, entre otros.

Las operaciones contaban con aviones, helicópteros, aeronaves no tripuladas, vehículos blindados, motocicletas y sistemas antidrones. Más de 1,700 vehículos respaldaban las labores de seguridad, reconocimiento y patrullaje.

La Guardia Nacional aumentaría su presencia en Mazatlán hasta llegar a 4,200 efectivos. Esa fuerza se sumaría a 350 elementos ya desplegados, para un total de 4,550 integrantes en el municipio.

PUBLICIDAD

La alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, designaría a un mando militar como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. El nuevo responsable contaría con un equipo de trabajo y una sección en apoyo de la corporación municipal.

Sinaloa recibió 80 vehículos, incluidos 20 blindados, para seguridad pública

La Secretaría de la Defensa Nacional entregaría en comodato 80 vehículos a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa para incrementar su movilidad. El lote estaba compuesto por 20 unidades blindadas tipo Sancat y Pitbull, 40 camionetas pick up y 20 motocicletas.

Las autoridades también formalizaron un convenio entre la Guardia Nacional y el Gobierno Municipal de Mazatlán para capacitar y adiestrar a la policía local. La formación incluiría valores de honestidad, lealtad institucional, vocación de servicio y ética, además de capacidades tácticas, uso legítimo de la fuerza, empleo de armamento, reacción ante agresiones y coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

PUBLICIDAD

Desde el 1 de octubre de 2024 hasta octubre de 2026, la Marina señaló que se habían detenido a más de 3 mil personas, asegurado 7 mil 200 armas de fuego y decomisado 145 toneladas de droga. También fueron inhabilitados 2 mil 600 laboratorios y áreas de concentración utilizadas para producir metanfetaminas.

Por separado, Trevilla Trejo sostuvo que el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Sinaloa habían detenido a 2,250 delincuentes, asegurado 69,713 kilogramos de droga y destruido 2,546 laboratorios y áreas de concentración de drogas sintéticas. Añadió que 1,880 integrantes de Fuerzas Especiales apoyaban las actividades operativas en Culiacán.

PUBLICIDAD

El titular de la Defensa Nacional informó sobre detenciones de presuntos integrantes del Cártel del Pacífico, entre ellas la de Gabriel Nicolás N, alias Gavito, identificado como jefe regional, y la de Misael N, alias El Güero, también señalado como operador regional. Mencionó además la captura de Ángel Gabriel N, alias El Tronco, vinculado con la muerte de 10 mineros que habían sido reportados como desaparecidos.

Trevilla Trejo afirmó que las Fuerzas Armadas habían sufrido bajas durante las operaciones y reconoció que aún faltaba trabajo para recuperar la seguridad en la entidad. “No nos vamos a retirar de Sinaloa hasta que se restablezcan las condiciones de paz y tranquilidad que requiere el pueblo de este Estado”, aseguró.

PUBLICIDAD