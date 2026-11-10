México

Marina despliega operativo antinarco en zonas urbanas, turísticas y rurales de Sinaloa: piden a la población denunciar con código QR

Más de 22 mil elementos fueron desplegaso en todo el estado para proteger a la población y desmantelar cárteles de droga

Durante la firma de convenios para el fortalecimiento de la seguridad pública en Mazatlán, Sinaloa, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, expone las líneas de acción operativa coordinadas con corporaciones federales y estatales, además de presentar un balance de personas detenidas, decomisos de armamento y aseguramiento de sustancias ilícitas en la entidad.
Guardar

La Marina anunció en Mazatlán y otros municipios el despliegue de 634 elementos operativos adicionales y equipo especializado para reforzar las acciones contra el narcotráfico en Sinaloa, donde la violencia se mantiene desde septiembre de 2024 por la pugna entre grupos criminales. La estrategia abarcó zonas urbanas, carreteras, áreas serranas, espacios turísticos y operaciones marítimas, mientras las autoridades pidieron a la población presentar denuncias mediante códigos QR y las líneas 911 y 089.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que la institución mantuvo un despliegue marítimo, terrestre y aéreo con 10 buques y 13 embarcaciones. Las unidades realizaron tareas de vigilancia marítima, interdicción, búsqueda, rescate y escolta de cruceros.

PUBLICIDAD

En tierra, la Marina integró una brigada de 2,566 elementos operativos, apoyada por 266 vehículos y 23 motocicletas. El refuerzo anunciado se sumó a esa estructura para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en el estado.

Morales Ángeles explicó que las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum consistieron en mantener las operaciones, coordinar al Gabinete de Seguridad con el gobierno estatal y desarticular a los grupos criminales responsables de la violencia. El objetivo expuesto fue avanzar de manera sostenida hacia la pacificación de Sinaloa.

Imagen JNZLPTMV4NAFFP3ZWDKCACPXGI

El C4 Carretero vigilará 250 kilómetros entre Culiacán, Mazatlán y Durango

El plan incluyó la construcción de un Centro de Comando Federal C4 Carretero con una superficie aproximada de 4 mil 600 metros cuadrados. La instalación tendría 54 posiciones de despacho y 27 espacios destinados a recibir llamadas de emergencia al 911 y denuncias anónimas al 089.

PUBLICIDAD

La infraestructura reforzaría la vigilancia en 250 kilómetros del corredor Culiacán-Mazatlán-Durango. El proyecto contempló 240 Puntos de Monitoreo Inteligente, 720 cámaras de videovigilancia y 30 arcos lectores de placas.

Los sistemas generarían alertas y permitirían coordinar operativos con la Guardia Nacional y los centros de comando. La vigilancia se concentraría en una ruta que conecta tres ciudades y que es utilizada para desplazamientos civiles, turísticos y comerciales.

Imagen 6VL5ZTSAOJGTJDHXRXY2QWX2RQ

Durante el acto de firma de convenios entre el Gobierno de México y el Gobierno de Sinaloa, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, señaló que había 22,667 efectivos desplegados en la entidad. La cifra representaba 23% del despliegue institucional nacional.

Ejército y Guardia Nacional reforzarán las zonas urbanas y serranas

Trevilla Trejo detalló que el despliegue militar comprendía áreas urbanas, principalmente Culiacán y Mazatlán; regiones serranas, donde se realizaban acciones de erradicación de plantíos de marihuana y amapola, así como ubicación y destrucción de laboratorios; y zonas limítrofes con otros estados. Asimismo unidades navales y terrestres también en Ahome, San Blas, Topolobampo, Elota, Navolato, Escuinapa, El Rosario, entre otros.

Imagen 5C5RHIRHHNAPHHUJD36KORIFYQ

Las operaciones contaban con aviones, helicópteros, aeronaves no tripuladas, vehículos blindados, motocicletas y sistemas antidrones. Más de 1,700 vehículos respaldaban las labores de seguridad, reconocimiento y patrullaje.

La Guardia Nacional aumentaría su presencia en Mazatlán hasta llegar a 4,200 efectivos. Esa fuerza se sumaría a 350 elementos ya desplegados, para un total de 4,550 integrantes en el municipio.

La alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, designaría a un mando militar como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. El nuevo responsable contaría con un equipo de trabajo y una sección en apoyo de la corporación municipal.

Imagen 37BZU2RTXJBGBJPDKGAPLY4BVI

Sinaloa recibió 80 vehículos, incluidos 20 blindados, para seguridad pública

La Secretaría de la Defensa Nacional entregaría en comodato 80 vehículos a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa para incrementar su movilidad. El lote estaba compuesto por 20 unidades blindadas tipo Sancat y Pitbull, 40 camionetas pick up y 20 motocicletas.

Las autoridades también formalizaron un convenio entre la Guardia Nacional y el Gobierno Municipal de Mazatlán para capacitar y adiestrar a la policía local. La formación incluiría valores de honestidad, lealtad institucional, vocación de servicio y ética, además de capacidades tácticas, uso legítimo de la fuerza, empleo de armamento, reacción ante agresiones y coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Desde el 1 de octubre de 2024 hasta octubre de 2026, la Marina señaló que se habían detenido a más de 3 mil personas, asegurado 7 mil 200 armas de fuego y decomisado 145 toneladas de droga. También fueron inhabilitados 2 mil 600 laboratorios y áreas de concentración utilizadas para producir metanfetaminas.

Imagen P6DMRKDGXFECBN7QQNWSTM56HU

Por separado, Trevilla Trejo sostuvo que el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Sinaloa habían detenido a 2,250 delincuentes, asegurado 69,713 kilogramos de droga y destruido 2,546 laboratorios y áreas de concentración de drogas sintéticas. Añadió que 1,880 integrantes de Fuerzas Especiales apoyaban las actividades operativas en Culiacán.

El titular de la Defensa Nacional informó sobre detenciones de presuntos integrantes del Cártel del Pacífico, entre ellas la de Gabriel Nicolás N, alias Gavito, identificado como jefe regional, y la de Misael N, alias El Güero, también señalado como operador regional. Mencionó además la captura de Ángel Gabriel N, alias El Tronco, vinculado con la muerte de 10 mineros que habían sido reportados como desaparecidos.

Trevilla Trejo afirmó que las Fuerzas Armadas habían sufrido bajas durante las operaciones y reconoció que aún faltaba trabajo para recuperar la seguridad en la entidad. “No nos vamos a retirar de Sinaloa hasta que se restablezcan las condiciones de paz y tranquilidad que requiere el pueblo de este Estado”, aseguró.

Temas Relacionados

MazatlánSinaloaMarinaDefensa NacionalNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticiasAhomeElota

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Que no te engañen durante el Buen Fin: Profeco tiene una herramienta para detectar descuentos falsos

Antes de dejarse llevar por una etiqueta de descuento, los consumidores podrán revisar si el precio de un producto realmente bajó durante El Buen Fin o si aumentó semanas antes de la promoción

Que no te engañen durante el Buen Fin: Profeco tiene una herramienta para detectar descuentos falsos

Tren México - Pachuca: llegan los primeros vagones eléctricos que conectarán con el AIFA

El Tren Felipe Ángeles facilitará la conexión entre la capital hidalguense y la CDMX, además, conectará con la terminal Buenavista

Tren México - Pachuca: llegan los primeros vagones eléctricos que conectarán con el AIFA

Capturan en Jalisco a “Beto el Mexa”, acusado de homicidio en California y objetivo prioritario del FBI

Los agentes estatales emplearon aeronaves no tripuladas junto con tecnología de geolocalización para ubicar a Alberto Alonso Alencastro en Autlán de Navarro, quien era buscado por el gobierno de Estados Unidos desde junio pasado

Capturan en Jalisco a “Beto el Mexa”, acusado de homicidio en California y objetivo prioritario del FBI

INE alcanza acuerdo con trabajadores de módulos y reanudan actividades este martes

Blanca Cruz informó que se restableció el diálogo con el personal que mantenía el paro y que se trabaja en un documento para formalizar los compromisos

INE alcanza acuerdo con trabajadores de módulos y reanudan actividades este martes

Fiscalía de la CDMX no logra notificar a Vadhir Derbez en seis domicilios: José Eduardo Derbez lo habría negado

El periodista Carlos Jiménez “C4″ destapa los domicilios donde han buscado a Vadhir Derbez, la Fiscalía no logra notificarlo en ninguno

Fiscalía de la CDMX no logra notificar a Vadhir Derbez en seis domicilios: José Eduardo Derbez lo habría negado
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Más de 6 mil policías resguardarán la Feria Ganadera de Culiacán 2026 entre diversos operativos en Sinaloa

Llevan a juicio a “El Titán”: es señalado como segundo al mando de “Los Ciclones”, brazo armado del Cártel del Golfo

Omar García Harfuch se reúne con el director de la DEA para coordinar acciones contra el crimen organizado

Cae “El Fénix” en operativo contra el R2 en Zapopan: entre los detenidos se encuentran un estadounidense y un argentino

ENTRETENIMIENTO

Fiscalía de la CDMX no logra notificar a Vadhir Derbez en seis domicilios: José Eduardo Derbez lo habría negado

Fiscalía de la CDMX no logra notificar a Vadhir Derbez en seis domicilios: José Eduardo Derbez lo habría negado

Bellakath descarta reconciliarse con Yeri Mua en La Mansión VIP 2: “La que está desarreglada de la cabeza es ella”

Miss Universe México ya está en Puerto Rico: María Vargas supera contratiempos y va por la corona

La 80 Muestra Internacional de Cine llegará a tres sedes de CDMX: fecha de inicio y películas que podrás ver

Poncho de Nigris defiende a Doña Alegría en La Mansión VIP 2 y reta a João Ferreira a subirse a Ring Royale

DEPORTES

Crisis en Tigres: Carlos Emilio González dejaría la presidencia en medio de acusaciones de acoso

Crisis en Tigres: Carlos Emilio González dejaría la presidencia en medio de acusaciones de acoso

Julio César Chávez Jr. menosprecia el reto de su hermano Omar para pelear con Canelo Álvarez

Agenda NBA de la semana: estos son los partidos que podrás ver en México del 9 al 15 de noviembre

Tyson Fury asegura quién será el sucesor de Canelo Álvarez cuando se retire del boxeo: “Tiene una gran personalidad”

Pumas vs Tigres: estos son los precios para los cuartos de final de la Liga Mx Femenil en el Estadio Olímpico Universitario