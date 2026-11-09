Agenda NBA de la semana: estos son los partidos que podrás ver en México del 9 al 15 de noviembre

Después del partido de la NBA que se disputa este fin de semana en la Arena CDMX entre Denver Nuggets e Indiana Pacers, el deporte ráfaga retoma su programación habitual durante la semana.
La cartelera contempla un total de 12 partidos que podrán seguirse a través de distintas cadenas de televisión y plataformas de streaming en México del 9 al 15 de noviembre.
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Agenda completa de partidos para ver esta semana de la NBA en México
A continuación, te presentamos la agenda completa de partidos que podrás seguirse del 9 al 15 de noviembre en México:
Lunes 9 de noviembre
- Washington Wizards vs Detroit Pistons / ESPN 2 y Disney+ / 18:00 horas
- New Orleans Pelicans vs Golden State Warriors / NBA TV / 21:00 horas
Martes 10 de noviembre
- Boston Celtics vs Philadelphia Sixers / Amazon Prime Video / 19:00 horas
- Oklahoma City Thunder vs Portland Blazers / Amazon Prime Video / 22:00 horas
Miércoles 11 de noviembre
- Cleveland Cavaliers vs New York Knicks / ESPN y Disney+ / 18:00 horas
- Golden State Warriors vs Houston Rockets / ESPN y Disney+ / 20:30 horas
Jueves 12 de noviembre
- Toronto Raptors vs Philadelphia Sixers / Amazon Prime Video / 18:00 horas
- Dallas Mavericks vs Minnesota Timberwolves / NBA TV / 19:00 horas
Viernes 13 de noviembre
- New York Knicks vs Indiana Pacers / Amazon Prime Video / 18:00 horas
- San Antonio Spurs vs Golden State Warriors / Amazon Prime Video / 20:30 horas
Sábado 14 de noviembre
- Detroit Pistons vs Miami Heat / NBA TV / 19:00 horas
Domingo 15 de noviembre
- Dallas Mavericks vs Boston Celtics / Amazon Prime Video / 17:00 horas
El resto de juegos podrá verse exclusivamente a través de NBA League Pass con suscripción.
Tabla de posiciones de la NBA
Después de tres semanas del comienzo de la temporada, así marchan las posiciones de la NBA en cada una de las Conferencias:
Conferencia Oeste
- Los Angeles Lakers: 9-2
- Oklahoma City Thunder: 8-2
- San Antonio Spurs: 8-2
- Minnesota Timberwolves: 8-3
- Golden State Warriors: 7-3
- Houston Rockets: 7-3
- Memphis Grizzlies: 6-3
- Portland Trail Blazers: 6-3
- Denver Nuggets: 5-3
- Dallas Mavericks: 6-4
- New Orleans Pelicans: 4-6
- Phoenix Suns: 3-5
- LA Clippers: 2-7
- Sacramento Kings: 1-9
- Utah Jazz: 1-9
Conferencia Este
- Philadelphia 76ers: 9-2
- Boston Celtics: 8-2
- Detroit Pistons: 6-3
- Atlanta Hawks: 7-4
- New York Knicks: 5-4
- Toronto Raptors: 5-4
- Cleveland Cavaliers: 5-5
- Washington Wizards: 4-6
- Miami Heat: 4-6
- Indiana Pacers: 3-7
- Charlotte Hornets: 3-7
- Orlando Magic: 2-7
- Brooklyn Nets: 2-8
- Chicago Bulls: 1-8
- Milwaukee Bucks: 1-9
Apenas es el comienzo de la temporada y los equipos van tomando forma para apuntalar sus estrategias hacia lo que será toda la campaña regular.
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