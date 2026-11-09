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Agenda NBA de la semana: estos son los partidos que podrás ver en México del 9 al 15 de noviembre

Estos son los encuentros que la afición al basquetbol en México podrán disfrutar esta semana

Estos son los encuentros que la afición al basquetbol en México podrán disfrutar esta semana.(David Gonzales-Imagn Images)
Estos son los encuentros que la afición al basquetbol en México podrán disfrutar esta semana.(David Gonzales-Imagn Images)
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Después del partido de la NBA que se disputa este fin de semana en la Arena CDMX entre Denver Nuggets e Indiana Pacers, el deporte ráfaga retoma su programación habitual durante la semana.

La cartelera contempla un total de 12 partidos que podrán seguirse a través de distintas cadenas de televisión y plataformas de streaming en México del 9 al 15 de noviembre.

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Agenda completa de partidos para ver esta semana de la NBA en México

Esta es la agenda completa de partidos que serán transmitidos esta semana de la NBA en México. (David Butler II-Imagn Images)
Esta es la agenda completa de partidos que serán transmitidos esta semana de la NBA en México. (David Butler II-Imagn Images)

A continuación, te presentamos la agenda completa de partidos que podrás seguirse del 9 al 15 de noviembre en México:

Lunes 9 de noviembre

  • Washington Wizards vs Detroit Pistons / ESPN 2 y Disney+ / 18:00 horas
  • New Orleans Pelicans vs Golden State Warriors / NBA TV / 21:00 horas

Martes 10 de noviembre

  • Boston Celtics vs Philadelphia Sixers / Amazon Prime Video / 19:00 horas
  • Oklahoma City Thunder vs Portland Blazers / Amazon Prime Video / 22:00 horas

Miércoles 11 de noviembre

  • Cleveland Cavaliers vs New York Knicks / ESPN y Disney+ / 18:00 horas
  • Golden State Warriors vs Houston Rockets / ESPN y Disney+ / 20:30 horas

Jueves 12 de noviembre

  • Toronto Raptors vs Philadelphia Sixers / Amazon Prime Video / 18:00 horas
  • Dallas Mavericks vs Minnesota Timberwolves / NBA TV / 19:00 horas

Viernes 13 de noviembre

  • New York Knicks vs Indiana Pacers / Amazon Prime Video / 18:00 horas
  • San Antonio Spurs vs Golden State Warriors / Amazon Prime Video / 20:30 horas

Sábado 14 de noviembre

  • Detroit Pistons vs Miami Heat / NBA TV / 19:00 horas

Domingo 15 de noviembre

  • Dallas Mavericks vs Boston Celtics / Amazon Prime Video / 17:00 horas

El resto de juegos podrá verse exclusivamente a través de NBA League Pass con suscripción.

Tabla de posiciones de la NBA

Así va la tabla de posiciones en la NBA. (AP Foto/Matt Rourke)
Así va la tabla de posiciones en la NBA. (AP Foto/Matt Rourke)

Después de tres semanas del comienzo de la temporada, así marchan las posiciones de la NBA en cada una de las Conferencias:

Conferencia Oeste

  • Los Angeles Lakers: 9-2
  • Oklahoma City Thunder: 8-2
  • San Antonio Spurs: 8-2
  • Minnesota Timberwolves: 8-3
  • Golden State Warriors: 7-3
  • Houston Rockets: 7-3
  • Memphis Grizzlies: 6-3
  • Portland Trail Blazers: 6-3
  • Denver Nuggets: 5-3
  • Dallas Mavericks: 6-4
  • New Orleans Pelicans: 4-6
  • Phoenix Suns: 3-5
  • LA Clippers: 2-7
  • Sacramento Kings: 1-9
  • Utah Jazz: 1-9

Conferencia Este

  • Philadelphia 76ers: 9-2
  • Boston Celtics: 8-2
  • Detroit Pistons: 6-3
  • Atlanta Hawks: 7-4
  • New York Knicks: 5-4
  • Toronto Raptors: 5-4
  • Cleveland Cavaliers: 5-5
  • Washington Wizards: 4-6
  • Miami Heat: 4-6
  • Indiana Pacers: 3-7
  • Charlotte Hornets: 3-7
  • Orlando Magic: 2-7
  • Brooklyn Nets: 2-8
  • Chicago Bulls: 1-8
  • Milwaukee Bucks: 1-9

Apenas es el comienzo de la temporada y los equipos van tomando forma para apuntalar sus estrategias hacia lo que será toda la campaña regular.

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