Feria Artesanal del Chocolate en Coyoacán: postres, bebidas calientes y artesanías navideñas con entrada libre

La Feria del Chocolate en Coyoacán abre al público del 18 al 20 de diciembre de 2026 con acceso libre y sin registro previo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Feria Artesanal del Chocolate en Coyoacán ofrecerá postres de temporada, bebidas calientes, chocolates elaborados de forma artesanal y regalos navideños durante tres días de diciembre. La entrada será libre y no requerirá registro previo.

La cita tendrá lugar del 18 al 20 de diciembre de 2026, entre las 12:00 y las 20:00 horas. La sede será la casona de Ancestrum, Casa de la Tradición Mexa, ubicada en Avenida Francisco Sosa 171, colonia Del Carmen, en la alcaldía Coyoacán.

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La feria reunirá productos de cacao, panadería dulce, dulces tradicionales, artesanías y artículos decorativos para las fiestas. El acceso gratuito permitirá recorrer los puestos, degustar preparaciones de invierno y buscar obsequios sin cubrir una cuota de ingreso.

Los puestos reunirán chocolate de mesa, tabletas y dulces de temporada

El chocolate será el eje de la propuesta. Los visitantes podrán encontrar barras de chocolate de mesa elaboradas con métodos tradicionales, así como tabletas con distintos porcentajes de cacao.

La oferta incluirá también piezas de chocolatería fina con rellenos de temporada. Los productos estarán a cargo de creadores y productores independientes que llevarán sus propias recetas y técnicas.

El recorrido incorporará postres invernales y dulces típicos. Habrá opciones para probar durante la visita y alternativas para llevar a casa o regalar en las reuniones de fin de año.

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La panadería dulce formará parte de los alimentos disponibles. La feria también contará con preparaciones vinculadas con las costumbres gastronómicas de distintas regiones de México.

Las bebidas calientes serán otra de las opciones para quienes asistan durante la jornada. La propuesta busca acompañar los días de diciembre con preparaciones asociadas a la temporada navideña.

El evento estará orientado a quienes buscan sabores tradicionales, recetas artesanales y alternativas distintas a los productos de grandes cadenas comerciales. Cada puesto podrá ofrecer una combinación propia de alimentos elaborados con cacao y repostería.

La casona de Ancestrum, ubicada en Avenida Francisco Sosa 171 dentro de la colonia Del Carmen, funge como sede de la reunión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La feria funcionará también como un bazar de Navidad

Además de los productos comestibles, la actividad incluirá una sección de artesanías y artículos para las fiestas. El público podrá encontrar textiles, accesorios y decoraciones navideñas.

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La variedad de objetos permitirá resolver compras para intercambios, regalos familiares y detalles de temporada. Los artículos estarán relacionados con proyectos creativos y trabajo hecho a mano.

La convocatoria contempla la participación de marcas dedicadas a la chocolatería artesanal, los derivados del cacao, la repostería navideña y las artesanías. También podrán sumarse otros emprendimientos creativos.

La propuesta pone el foco en productos de origen local. Los asistentes tendrán la posibilidad de conocer el trabajo de pequeños negocios y adquirir piezas que no suelen formar parte de la oferta comercial masiva.

La combinación de chocolates, dulces y artesanías convertirá a la casona en un espacio de compras y degustación. La visita podrá adaptarse a quienes busquen regalos, alimentos para las celebraciones o un paseo de fin de semana.

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Avenida Francisco Sosa será el escenario del encuentro

La feria se instalará en Avenida Francisco Sosa 171, dentro de la colonia Del Carmen. La ubicación se encuentra en una de las calles más conocidas de Coyoacán.

La avenida se distingue por sus fachadas coloniales, árboles y cercanía con plazas públicas. El entorno permitirá complementar el recorrido por los puestos con una caminata por la zona.

Coyoacán cuenta con calles, museos, cafés, parques y espacios de descanso que forman parte de la actividad cotidiana de la alcaldía. El público podrá organizar una visita que incluya la feria y otros puntos cercanos.

La sede será la casona de Ancestrum, Casa de la Tradición Mexa. El espacio se dedica a difundir propuestas gastronómicas nacionales y creaciones elaboradas de manera artesanal.

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Quienes planeen asistir podrán considerar el traslado en transporte público o a pie. La zona puede tener estacionamiento limitado para los visitantes que lleguen en automóvil.

El horario continuo, de 12:00 a 20:00 horas, permitirá distribuir el paseo a lo largo del día. La programación abarcará las tardes de viernes, sábado y domingo.

El encuentro convoca a marcas locales y pequeños negocios enfocados en derivados del cacao y piezas de trabajo manual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrada libre permitirá visitar la feria sin registro previo

El ingreso será gratuito para el público general. No habrá requisito de inscripción anticipada ni cobro en la entrada durante las tres jornadas.

La feria se celebrará el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de diciembre de 2026. El formato permitirá asistir en cualquiera de los días del fin de semana previo a Navidad.

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La actividad propone un plan para quienes desean probar productos de cacao, buscar piezas artesanales y recorrer un espacio con ambientación de fin de año. La variedad de puestos combinará la cocina tradicional con artículos para las celebraciones.

Los visitantes podrán acercarse para degustar chocolate y bebidas calientes, adquirir postres o revisar las opciones de artesanías. El encuentro concentrará alimentos y regalos en una misma sede de Coyoacán.

La invitación también alcanza a posibles expositores vinculados con el cacao, la repostería, las artesanías y los proyectos creativos. La feria abrirá espacio a marcas interesadas en presentar sus productos durante diciembre.

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