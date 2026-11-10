Madres buscadoras se reúnen con Rosa Icela Rodríguez en la Secretaría de Gobernación 

Rosa Icela Rodríguez se reunió con madres buscadoras para escuchar sus demandas. (Segob)

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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo una reunión con integrantes de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, organización conformada por madres buscadoras que trabajan para localizar a sus familiares desaparecidos.

El encuentro se realizó este lunes 9 de noviembre en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), donde la funcionaria escuchó las inquietudes y planteamientos de las asistentes sobre las acciones institucionales para avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas.

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A través de una publicación en redes sociales, Rodríguez informó sobre la reunión y reiteró la disposición del Gobierno de México para mantener la coordinación con los colectivos y dar continuidad a los trabajos relacionados con la localización de sus seres queridos.

“Escuchamos y manifestamos la disposición del Gobierno de México de continuar trabajando de forma coordinada en el fortalecimiento de las acciones de búsqueda de sus seres queridos”, expresó la titular de Gobernación.

Comunicado de Rosa Icela. (Segob)

Red Eslabones por los Derechos Humanos reúne a más de 100 familias

La Red Eslabones por los Derechos Humanos está integrada por más de 100 familias y alrededor de 180 personas, en su mayoría mujeres y madres buscadoras que participan en labores para encontrar a sus familiares.

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El colectivo comenzó sus actividades en 2013 y tiene presencia en distintas entidades del país, entre ellas Coahuila, Sonora, Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Michoacán.

Sus integrantes forman parte de las organizaciones de familiares que mantienen contacto con las autoridades para exponer sus necesidades, solicitar atención a sus casos y dar seguimiento a las acciones encaminadas a conocer el paradero de personas desaparecidas.

Durante el encuentro con Rosa Icela Rodríguez, las representantes de la Red tuvieron la oportunidad de presentar sus planteamientos directamente ante la dependencia federal.

(Red Eslabones)

Entre los puntos relacionados con la reunión destacan:

Participantes: integrantes de la Red Eslabones por los Derechos Humanos .

Lugar: instalaciones de la Secretaría de Gobernación .

Tema central: fortalecimiento de las acciones para buscar a personas desaparecidas.

Compromiso expresado: mantener la coordinación entre el Gobierno de México y los colectivos.

Alcance del colectivo: más de 100 familias y cerca de 180 integrantes.

Segob mantiene reuniones con colectivos de familiares de desaparecidos

El acercamiento con la Red Eslabones se suma a otros encuentros que ha sostenido la titular de Gobernación con organizaciones y familiares de personas desaparecidas.

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Recientemente, Rosa Icela Rodríguez también se reunió con integrantes del colectivo De Frente Hasta Encontrarte, de Tamaulipas, para escuchar sus planteamientos y dar seguimiento a sus solicitudes.

Gobernación mantiene diálogo con colectivos que buscan a sus familiares desaparecidos. (Gobernación)

Asimismo, el pasado 28 de octubre encabezó una mesa de trabajo en Hermosillo, Sonora, junto con el gobernador Alfonso Durazo y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy.

La reunión se prolongó durante más de ocho horas y contó con la participación de más de 250 familiares y representantes de colectivos provenientes de seis estados del noroeste del país: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

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Estos encuentros forman parte de los espacios de interlocución entre las autoridades federales y las organizaciones que buscan a sus familiares, mediante los cuales se reciben inquietudes y solicitudes relacionadas con los procesos de localización.

Gobierno reporta avances en la Estrategia Nacional de Búsqueda

En materia de búsqueda de personas desaparecidas, la Secretaría de Gobernación informó que la Estrategia Nacional de Búsqueda ha permitido localizar a más de 16 mil personas durante los últimos meses.

Gobierno federal reporta más de 16 mil personas localizadas mediante la Estrategia Nacional de Búsqueda. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM

Además, la dependencia dio a conocer la integración de un grupo de nueve especialistas nacionales e internacionales que participará en el análisis técnico y científico del registro de personas desaparecidas.

El equipo tendrá entre sus tareas revisar y validar las metodologías utilizadas, evaluar la calidad de la información disponible y formular recomendaciones para mejorar las herramientas empleadas en las labores de búsqueda.

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La incorporación de estos especialistas busca aportar elementos técnicos que contribuyan al fortalecimiento de las acciones institucionales en esta materia.

Rosa Icela Rodríguez reitera coordinación con madres buscadoras

Con la reunión de este lunes, Rosa Icela Rodríguez reiteró la disposición de la dependencia para mantener la comunicación con las familias y organizaciones que participan en la búsqueda de personas desaparecidas.

Rosa Icela Rodríguez ofrece mantener el trabajo conjunto con colectivos de búsqueda.

El encuentro con la Red Eslabones por los Derechos Humanos se realizó en el marco de los acercamientos que mantiene Gobernación con distintos colectivos del país.

Hasta el momento, la funcionaria no dio a conocer acuerdos específicos, fechas para nuevos encuentros o medidas adicionales derivadas de esta reunión.

Su mensaje se centró en escuchar los planteamientos de las madres buscadoras y mantener el trabajo coordinado para fortalecer las acciones de localización de sus familiares.

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