México

Así funciona el calentador de botellas de PET creado por Xóchitl Guadalupe, la estudiante de Chiapas que fue recibida por Sheinbaum y ganadora de varios premios de ciencia

Xóchitl Guadalupe comenzó en la niñez un camino científico sobresaliente al diseñar tecnologías solares accesibles en Chiapas, además de indagar en problemáticas ecológicas locales y fenómenos de violencia que afectan a menores

Xóchitl Guadalupe
Xóchitl Guadalupe (UNAM)
Guardar

Xóchitl Guadalupe Cruz López es el nombre de la menor que esta en boca de todos por poner en alto el nombre de la ciencia en México.

Y es que después de muchos años de esfuerzo, esta joven logró un gran reconocimiento al poder presentar uno de sus inventos a la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional el 5 de noviembre, luego de que un video sobre la científica chiapaneca se difundiera en redes sociales y llevara hasta la mandataria el trabajo que comenzó a los ocho años con un calentador solar para familias de San Cristóbal de las Casas.

PUBLICIDAD

Fue gracias a la publicación del creador de contenido Alexis Omman, en la que solicitó que Sheinbaum conociera y reconociera el trabajo de la joven (la cual acumuló más de 1.6 millones de reproducciones) que su historia llegó hasta oídos de la presidenta.

El 1 de noviembre, la presidenta respondió al video con un mensaje dirigido a Omman: “Querido Alexis, vi tu video. Me encantaría conocer a Xóchitl y apoyarla”.

Cuatro días después, Xóchitl acudió a Palacio Nacional acompañada de su mamá. Durante la reunión explicó el funcionamiento de su calentador solar y compartió otras investigaciones enfocadas en asuntos sociales y ambientales.

PUBLICIDAD

De crear un calentador solar a los 8 años a conocer a Sheinbaum: la historia de Xóchitl Guadalupe.
De crear un calentador solar a los 8 años a conocer a Sheinbaum: la historia de Xóchitl Guadalupe.

Baño Calientito calienta hasta 50 litros de agua con energía solar

El proyecto que dio a conocer a Xóchitl se llama Baño Calientito y surgió por las dificultades de algunas familias de San Cristóbal de las Casas para contar con agua caliente en una región de bajas temperaturas, sin depender del gas o la leña.

Para elaborar el primer prototipo, utilizó botellas de plástico, mangueras, madera y cristales reutilizados de un refrigerador. Las botellas PET fueron pintadas de negro para absorber el calor del sol y transmitirlo al agua.

El sistema calienta el líquido con energía solar y lo conduce a un depósito mediante circulación natural. No requiere electricidad, gas ni bombas.

Una de las versiones del dispositivo puede calentar hasta 50 litros de agua a temperaturas cercanas a 70 °C, de acuerdo con los datos difundidos sobre el invento.

La propuesta busca ofrecer una opción económica a los hogares, disminuir el gasto en combustibles y reducir el uso de leña, cuya obtención representa presión para los recursos naturales.

Diagrama con paneles de botellas plásticas, mangueras, depósito de agua, ilustraciones de latas, una caja de cristal y textos explicativos.
Una infografía de Infobae explica el funcionamiento del calentador solar de bajo costo creado por Xóchitl Cruz López en San Cristóbal de las Casas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Xóchitl expuso estudios sobre humedales, pandemia y violencia infantil

La joven encontró una vía para desarrollar sus habilidades e investigaciones mediante el Programa Adopte un Talento, PAUTA, vinculado con la UNAM.

En 2018, cuando tenía ocho años, se convirtió en la primera niña en recibir el Reconocimiento ICN a la Mujer, otorgado por el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.

El Reconocimiento ICN a la Mujer es una distinción del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la UNAM que busca visibilizar y reconocer las aportaciones de mujeres a la ciencia, así como impulsar la igualdad de género en el ámbito científico.

Surgió como iniciativa del entonces Comité de Equidad de Género —hoy Comisión Interna de Igualdad de Género— del Instituto. Se ha otorgado tanto por trayectorias académicas y de investigación destacadas como por aptitudes sobresalientes para la divulgación científica.

En 2018 Xóchitl Guadalupe Cruz López se convirtió, a los ocho años, en la primera niña en recibirlo.

Su trabajo también tuvo proyección internacional cuando la revista Time la incluyó entre jóvenes inventoras y visionarias destacadas durante el Foro Económico Mundial de Davos 2020.

El interés científico de Xóchitl no se limitó al calentador solar. En su conversación con Sheinbaum presentó investigaciones sobre el uso de redes sociales durante la pandemia de COVID-19, la conservación de los humedales de montaña de San Cristóbal de las Casas y la violencia infantil.

La presidenta mostró interés por conocer el resto de sus proyectos y explorar alternativas para impulsar sus investigaciones.

El encuentro también reunió dos trayectorias relacionadas con la ciencia y el aprovechamiento de la energía. Claudia Sheinbaum estudió Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y realizó estudios de posgrado en Ingeniería Energética.

La tesis de licenciatura de la presidenta abordó un estudio termodinámico de estufas domésticas de leña. Ese tema fue retomado desde el ámbito público con el Programa Nacional de Estufas Eficientes de Leña para el Bienestar.

Xóchitl se convirtió en la primera niña en recibir el Reconocimiento ICN a la Mujer, otorgado por la UNAM.
Xóchitl se convirtió en la primera niña en recibir el Reconocimiento ICN a la Mujer, otorgado por la UNAM.

La iniciativa contempla instalar un millón de estufas eficientes en comunidades rurales y pueblos indígenas durante su administración. La primera etapa comenzó en abril de 2025 en comunidades purépechas de Michoacán.

Temas Relacionados

San Cristóbal de las CasasChiapasXóchitl GuadalupeClaudia Sheinbaummexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Llevan a juicio a “El Titán”: es señalado como segundo al mando de “Los Ciclones”, brazo armado del Cártel del Golfo

Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez y un cómplice enfrentan acusaciones por ilícitos contra la salud y posesión de armamento exclusivo de las fuerzas armada

Llevan a juicio a “El Titán”: es señalado como segundo al mando de “Los Ciclones”, brazo armado del Cártel del Golfo

Ley de pagos digitales: Gobierno de México permitirá el uso de efectivo en los siguientes casos

El nuevo marco permite a los consumidores utilizar el papel moneda y los cheques cuando una contingencia impida los cobros electrónicos

Ley de pagos digitales: Gobierno de México permitirá el uso de efectivo en los siguientes casos

Que no te engañen durante el Buen Fin: Profeco tiene una herramienta para detectar descuentos falsos

Antes de dejarse llevar por una etiqueta de descuento, los consumidores podrán revisar si el precio de un producto realmente bajó durante El Buen Fin o si aumentó semanas antes de la promoción

Que no te engañen durante el Buen Fin: Profeco tiene una herramienta para detectar descuentos falsos

Tren México - Pachuca: llegan los primeros vagones eléctricos que conectarán con el AIFA

El Tren Felipe Ángeles facilitará la conexión entre la capital hidalguense y la CDMX, además, conectará con la terminal Buenavista

Tren México - Pachuca: llegan los primeros vagones eléctricos que conectarán con el AIFA

Capturan en Jalisco a “Beto el Mexa”, acusado de homicidio en California y objetivo prioritario del FBI

Los agentes estatales emplearon aeronaves no tripuladas junto con tecnología de geolocalización para ubicar a Alberto Alonso Alencastro en Autlán de Navarro, quien era buscado por el gobierno de Estados Unidos desde junio pasado

Capturan en Jalisco a “Beto el Mexa”, acusado de homicidio en California y objetivo prioritario del FBI
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Más de 6 mil policías resguardarán la Feria Ganadera de Culiacán 2026 entre diversos operativos en Sinaloa

Llevan a juicio a “El Titán”: es señalado como segundo al mando de “Los Ciclones”, brazo armado del Cártel del Golfo

Marina despliega operativo antinarco en zonas urbanas, turísticas y rurales de Sinaloa: piden a la población denunciar con código QR

Omar García Harfuch se reúne con el director de la DEA para coordinar acciones contra el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Votación en La Mansión VIP 2: cuánto cuesta enviar un mensaje a los habitantes y cómo funciona el Super Chat

Votación en La Mansión VIP 2: cuánto cuesta enviar un mensaje a los habitantes y cómo funciona el Super Chat

Fiscalía de la CDMX no logra notificar a Vadhir Derbez en seis domicilios: José Eduardo Derbez lo habría negado

Bellakath descarta reconciliarse con Yeri Mua en La Mansión VIP 2: “La que está desarreglada de la cabeza es ella”

Miss Universe México ya está en Puerto Rico: María Vargas supera contratiempos y va por la corona

La 80 Muestra Internacional de Cine llegará a tres sedes de CDMX: fecha de inicio y películas que podrás ver

DEPORTES

Crisis en Tigres: Carlos Emilio González dejaría la presidencia en medio de acusaciones de acoso

Crisis en Tigres: Carlos Emilio González dejaría la presidencia en medio de acusaciones de acoso

Julio César Chávez Jr. menosprecia el reto de su hermano Omar para pelear con Canelo Álvarez

Agenda NBA de la semana: estos son los partidos que podrás ver en México del 9 al 15 de noviembre

Tyson Fury asegura quién será el sucesor de Canelo Álvarez cuando se retire del boxeo: “Tiene una gran personalidad”

Pumas vs Tigres: estos son los precios para los cuartos de final de la Liga Mx Femenil en el Estadio Olímpico Universitario