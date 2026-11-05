Canelo Álvarez presume sus títulos mundiales tras despojar a Christian Mbilli en Arabia Saudita

El peleador mexicano conquistó el cinturón CMB de las 168 libras (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Saúl Canelo Álvarez, boxeador mexicano de 36 años recién recuperó el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en el peso supermediano, 168 libras, al vencer por decisión unánime al francés, Christian Mbilli, en Arabia Saudita el sábado 31 de octubre para volver a ser campeón del mundo un año después de perder los cuatro títulos de la división ante el estadounidense Terence Crawford.

De esta manera, Saúl Álvarez engrandeció su legado en el pugilismo profesional y afirma que seguirá sumando campeonatos mundiales tras aparecer en un video de su cuenta oficial de Instagram, junto a los cetros que ha conquistado en su carrera boxística al ser pupilo de Eddy Reynoso, líder del Canelo Team.

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La primera faja mundial del Canelo Álvarez llegó en 2011. Se adueñó del campeonato superwélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Más tarde sumó el título superwélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y dio el salto a las 160 libras, donde obtuvo los cinturones mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB).

En el peso supermediano, Álvarez Barragán reunió los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB) para consolidarse como el primer campeón indiscutido para el boxeo mexicano en las 168 libras. Además, Canelo ganó el título semipesado de la OMB al vencer a Sergey Kovalev.

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El boxeador mexicano muestra todos los cinturones que ha conquistado en su carrera

Su última victoria por campeonato del mundo ocurrió el 31 de octubre del 2026 ante Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita durante la cartelera del Canelo vs El Mundo y así recuperar el fajín del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en los supermedianos. Pese a su veteranía, Saúl Álvarez advierte más conquistas de títulos mundiales al tener en mente tres peleas de box para 2027.

Al día de hoy, Saúl Canelo Álvarez no tiene adversario oficial ni fecha confirmados para el siguiente año. Los nombres que aparecen como posibles rivales del tapatío para su próximo combate son los siguientes:

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Eddy Reynoso aseguró que Canelo es el boxeador mexicano más exitoso (IG/ @caneloteam)

Lester Martínez , guatemalteco y campeón interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo ( CMB ).

Osleys Iglesias , campeón supermediano de la Federación Internacional de Boxeo ( FIB ), en caso que Canelo Álvarez busque volver a unificar los títulos de las 168 libras .

Hamzah Sheeraz, británico de origen pakistaní. Es señalado como uno de los candidatos más fuertes para enfrentar al púgil mexicano en Arabia Saudita.

También surge la posibilidad de un duelo de revancha contra el mexicano, Jaime Munguía, quien ostenta el cinturón supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tras despojar a Armando Reséndiz, en mayo de este año. Por lo pronto, ninguno de los dos elementos del Canelo Team parece tener intenciones de cambiar de categoría. Munguía tiene un físico ideal para las 168 libras y Álvarez lleva años adaptado a esta categoría.

Campeonatos que ha ganado Saúl Canelo Álvarez en el box profesional

El jalisciense vuelve a ser campeón de los supermedianos. REUTERS/Stringer

Campeonato superwélter del CMB

Campeonato superwélter de la AMB

Campeonato mediano del CMB

Campeonato mediano de la AMB

Campeonato mediano de la FIB

Campeonato semipesado de la OMB

Campeonato supermediano de la AMB

Campeonato supermediano del CMB

Campeonato supermediano de la OMB

Campeonato supermediano de la FIB

Asimismo, Canelo Álvarez ha recibido el título de The Ring cuatro veces pero en tres divisiones:

Peso Superwélter: 2013, ante Austin Trout .

Peso mediano: 2015, ante Miguel Cotto .

Peso mediano: 2018, ante Gennady Golovkin , en el duelo de revancha.

Supermediano: 2020, ante Callum Smith

Kovalev, Smith, Saunders y Plant marcaron la unificación del Canelo Álvarez en el peso supermediano

Ganó los cuatro organismos en las 168 libras. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Después de vencer a Gennady Golovkin, Saúl Álvarez comenzó una secuencia de cambios de categoría. En diciembre de 2018 noqueó a Rocky Fielding para obtener el cinturón AMB regular del peso supermediano. Cinco meses más tarde derrotó a Daniel Jacobs y añadió el título FIB de peso medio a sus coronas AMB y CMB.

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En noviembre de 2019 subió hasta las 175 libras para enfrentar al ruso Sergey Kovalev. Canelo lo noqueó en el undécimo asalto y se quedó con el campeonato OMB semipesado, el cuarto peso en el que alcanzó un cetro del mundo. Su capítulo más sólido como coleccionista de cinturones ocurrió entre diciembre del 2020 y noviembre del 2021.

Álvarez derrotó a Callum Smith y tomó los campeonatos AMB y CMB de las 168 libras. Luego obligó a Billy Joe Saunders a abandonar la pelea luego de ocho capítulos para ser el nuevo portador del título OMB. El 6 de noviembre de 2021 noqueó a Caleb Plant en el undécimo asalto y obtuvo el título que le faltaba, FIB. Con esa pelea reunió los cuatro organismos principales: AMB, CMB, OMB y FIB en las 168 libras y se convirtió en campeón indiscutido de la división supermediano.

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Mayweather, Bivol y Crawford son sus tres derrotas

El Canelo perdió sus cuatro cinturones ante Terence Crawford. REUTERS)

No todo ha sido celebración para Canelo Álvarez en su carrera ligada al boxeo profesional. En 69 compromisos el tapatío registra tres derrotas. La primera, frente a Floyd Mayweather Jr, le costó los títulos CMB y The Ring de peso superwelter. La segunda ocurrió en mayo de 2022 contra Dmitry Bivol, quien defendió su campeonato AMB semipesado por decisión unánime.

La pelea con Bivol no puso en riesgo los cinturones supermedianos de Álvarez, debido a que se celebró en la categoría de semipesado. El ruso conservó su corona y Canelo regresó a las 168 libras para retomar las defensas de sus cuatro cinturones que, posteriormente, los perdería contra Terence Crawford en septiembre del 2025. Fue la primera vez desde 2015 que el mexicano quedó sin un título mundial.

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Canelo esperó más de un año para volver a coronarse en el peso supermediano. Su triunfo sobre Christian Mbilli vía decisión unánime, con tarjetas que marcaron 115-112, 116-111 y 117-110, Álvarez Barragán elevó su registro a 64 triunfos, tres derrotas y dos empates, con 39 nocauts y 25 por decisión, además de recibir una vez más el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de las 168 libras.

Destronó a Christian Mbilli en Arabia Saudita. REUTERS/Stringer

Será en los próximos meses en que sabremos cuántas veces Saúl Álvarez subirá al cuadrilátero en 2027 y quiénes serán sus rivales en turno.