Fiscalía de la CDMX no logra notificar a Vadhir Derbez en seis domicilios: José Eduardo Derbez lo habría negado Fotos: IG, @jose_eduardo92 / Cuartoscuro

Guardar

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México niega en seis inmuebles distintos haber podido notificar a Vadhir Derbez sobre un requerimiento por el delito de violación, según reveló el periodista Carlos Jiménez “C4″ en su cuenta de la red social X.

El reportero detalla que entre los domicilios visitados están la casa registrada en la credencial del INE del actor, el domicilio que tiene registrado ante la ANDA y la vivienda de su hermano José Eduardo Derbez.

PUBLICIDAD

Además, aparecen también un par de direcciones de dos restaurantes que serían propiedad de José Eduardo, y hasta el despacho de su abogado, Enrique González Casanova; el reportero señala que en todos los domicilios han rechazado la notificación.

Fiscalía de la CDMX no ha podido notificar a Vadhir Derbez: lo niegan en la casa y restaurantes de José Eduardo

De acuerdo con el reporte de “C4″ Jiménez, personal ministerial acudió a la casa y dos restaurantes propiedad de José Eduardo Derbez, así como al despacho del abogado y un par de domicilios del propio Vadhir, sin que en ninguno de los sitios aceptaran recibir la notificación. La propia Fiscalía CDMX confirmó por comunicado que realizó siete gestiones de citación presencial en seis domicilios diferentes, sin lograr concretar la diligencia.

PUBLICIDAD

La dependencia capitalina precisó que, pese a los intentos, no ha sido posible notificar personalmente al actor en ninguna de las visitas registradas. El dato coincide con lo expuesto por Jiménez, quien documentó caso por caso los lugares donde el personal de la Fiscalía fue rechazado.

La Fiscalía sostiene que tiene pruebas suficientes para judicializar el caso de Vadhir Derbez

Para la Fiscalía General de Justicia, existen datos de prueba suficientes para judicializar la carpeta de investigación abierta contra el actor. La dependencia obtuvo incluso una orden de aprehensión por el delito de violación, derivada de una denuncia por hechos ocurridos en abril en la alcaldía Coyoacán durante la grabación de un video musical.

PUBLICIDAD

Una publicación en redes sociales del reportero Carlos Jiménez detalla el proceso de notificación judicial contra el actor Vadhir Derbez en la Ciudad de México.

Carlos Jiménez señaló en su publicación que, para la autoridad, existen elementos suficientes para tener encarcelado a Vadhir Derbez. El periodista calificó el recurso legal obtenido por la defensa del actor como “un amparo irregular” que lo mantiene en libertad por el momento.

Un amparo promovido por su abogado frena la orden de aprehensión

El abogado Enrique González Casanova tramitó un juicio de amparo que dejó sin efectos la orden de aprehensión contra su cliente. La suspensión no cierra la carpeta de investigación ni representa una resolución sobre el fondo del caso: únicamente impide el ingreso del actor a un centro penitenciario antes de que comparezca ante un juez de control.

PUBLICIDAD

La Fiscalía capitalina precisó que la resolución “no significa que la investigación haya concluido” ni exime al investigado de atender los requerimientos judiciales que legalmente le correspondan. Si Vadhir Derbez recibe una notificación formal y no se presenta sin justificación, el juzgado de distrito puede revocar la suspensión.

Vadhir Derbez enfrenta una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por una presunta agresión sexual. (IG: vadhird)

La defensa manifiesta disposición a colaborar pese a la falta de comparecencia

Pese a que el actor y sus abogados han declarado públicamente su disposición a colaborar con las autoridades, la falta de notificación personal ha impedido fijar una fecha para la audiencia inicial ante el juez de control. Mientras la comparecencia no se concrete, el expediente permanece en espera administrativa.

El despacho de González Casanova fue uno de los puntos donde, según el reporte de Carlos Jiménez, el personal ministerial se presentó a entregar la notificación sin éxito. La Fiscalía capitalina indicó que el desacato a las citaciones no constituye una resolución judicial definitiva, pero agota los mecanismos ordinarios de citación y abre la vía para que los juzgados empleen medidas de apremio.

PUBLICIDAD

Caso Vadhir Derbez: de qué se le acusa

Vadhir Derbez, actor y cantante, hijo de Eugenio Derbez, enfrenta una investigación de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) por el presunto delito de violación. Los hechos habrían ocurrido en abril de 2026, en la alcaldía Coyoacán.

El actor Vadhir Derbez habla frente a la cámara tras obtener un amparo judicial en el proceso legal que enfrenta. (Instagram: Vadhir Derbez)

La denuncia la presentó una modelo estadounidense de 19 años que participó en la grabación de un video musical del cantante. Según su testimonio, durante el último día de rodaje, en una locación de Coyoacán, Vadhir la habría llevado a un camerino, donde habría tenido acercamientos físicos sin su consentimiento.

Orden de aprehensión y amparo

La Fiscalía capitalina confirmó que obtuvo una orden de aprehensión contra el actor por el delito de violación. Su defensa promovió un juicio de amparo que dejó sin efectos esa orden, por lo que Vadhir enfrentará el proceso en libertad y será citado directamente a una audiencia inicial, sin detención previa.

PUBLICIDAD

La propia Fiscalía aclaró que el amparo no representa una absolución ni el cierre del expediente: la investigación continúa. Hasta el 6 de noviembre, el actor no había comparecido ante la dependencia pese a siete gestiones de citación en seis domicilios distintos.

El actor mexicano Vadhir Derbez atiende a varios medios de comunicación durante una rueda de prensa. (YouTube: Roger MX)

Segunda denuncia

A inicios de noviembre, el despacho de abogados Vega Mac Gregor Arellano anunció que representa a una segunda mujer, distinta de la primera denunciante, que acusa al actor por el mismo delito. Este expediente se tramita ante la Fiscalía General de la República (FGR) y es independiente del caso que lleva la FGJCDMX.

La versión de Vadhir Derbez

El actor ha rechazado públicamente las acusaciones. Su defensa sostiene que detrás del primer caso existiría un intento de extorsión: según sus abogados, recibió mensajes que exigían 350,000 dólares para frenar la acusación, por lo que presentaron una denuncia aparte por este delito.

PUBLICIDAD

Investigación paralela por filtración

Se reporta además que la FGJCDMX abrió una carpeta de investigación contra una agente del Ministerio Público, identificada como Carla Rodríguez Saldaña, señalada de haber vendido el expediente del caso a los abogados del actor. La funcionaria fue suspendida, aunque la Fiscalía no ha confirmado oficialmente esta investigación.

José Eduardo, Aislinn, Vadhir y Eugenio Derbez posan juntos en la presentación de la serie De viaje con los Derbez.

El hermano, José Eduardo Derbez, también es mencionado

Reportes recientes lo vinculan como presunto testigo o cómplice de los hechos. Cuestionado por la prensa, José Eduardo respondió “¿Qué me acusan?” y aclaró que no existe ninguna acusación formal en su contra, prefiriendo esperar el avance de las investigaciones.

Hasta el momento no hay sentencia que determine responsabilidad penal de Vadhir Derbez, quien conserva la presunción de inocencia mientras los procesos siguen en curso.

PUBLICIDAD