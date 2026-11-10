Christian Nodal se tatúa el símbolo de la familia Aguilar: Pepe Aguilar explica su significado

Pepe Aguilar dedica emotivo mensaje a Christian Nodal tras cantar juntos. (Instagram: El Forajido)

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Christian Nodal se tatúa en una mano el fierro de herrar de El Soyate, la hacienda de la familia Aguilar, en sustitución de un corazón verde que llevaba previamente en el mismo lugar. El gesto coincide con una gira de conciertos de la dinastía Aguilar en Aguascalientes, donde el intérprete compartió escenario con su suegro, Pepe Aguilar.

El propio Pepe Aguilar describe este símbolo como una “batiseñal”, debido al fuerte significado vinculado a su padre, su abuelo y al resto de la familia. Este gesto de Nodal reafirma la admiración que tiene por su suegro.

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Pepe Aguilar describe el fierro como su “batiseñal”

El propio Pepe Aguilar explica el origen del símbolo, de acuerdo con una publicación de la creadora de contenido Jacqueline Martínez, de la cuenta Chamonic. “Es una versión estilizada del fierro de herrar de mi abuelo y mi padre”, dice Aguilar sobre el diseño.

Los cantantes Christian Nodal y Pepe Aguilar comparten un abrazo durante una presentación musical en un escenario.

El cantante lo compara con un emblema de identificación personal. “Es como mi batiseñal. Está en todo lo que tiene que ver conmigo”, señala, según la misma publicación.

El Soyate resguarda los restos de Antonio Aguilar y Flor Silvestre

El fierro reproducido en el tatuaje de Nodal proviene de El Soyate, el rancho que Antonio Aguilar construyó en los años cincuenta en Tayahua, Zacatecas, como tributo a su esposa, Flor Silvestre. La propiedad alberga una capilla familiar donde descansan los restos de ambos.

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El rancho cuenta además con caballerizas y un lienzo charro, espacios vinculados a la tradición ecuestre que distingue a la familia desde la generación de Antonio Aguilar. Pepe Aguilar ha manifestado públicamente su intención de convertir la propiedad en museo abierto al público.

Christian Nodal llama “honor” pertenecer a la familia Aguilar

Los cantantes de música regional mexicana Christian Nodal y Pepe Aguilar comparten el escenario durante una presentación en vivo.

El tatuaje trasciende durante un concierto de la dinastía Aguilar en Aguascalientes por el Día de Muertos, donde participaron Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar junto a Nodal. Durante la presentación, Pepe Aguilar calificó a su yerno como “uno de los artistas más cabrones” que ha conocido en música mexicana.

Christian Nodal respondió con una declaración pública. “Es un honor y es un orgullo pertenecer a la familia Aguilar. Más de 30 años reflejados en tu carrera; por más que digan, lloren y critiquen, este es tu público y aquí estamos los de a deveras esta noche”, dijo el cantante.

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El encuentro incluyó un beso en la frente que Pepe Aguilar le dio a Nodal frente al público presente, gesto que generó reacciones entre los asistentes al concierto.

Nodal agradece a Pepe Aguilar haberle abierto “las puertas de su casa”

El cantante Pepe Aguilar responde a un mensaje de agradecimiento publicado por Christian Nodal tras su presentación en Aguascalientes. (Instagram: Pepe Aguilar)

Tras el concierto, Christian Nodal publicó un mensaje de agradecimiento dirigido a su suegro. “Gracias por todo, Pepe. No sólo me enseñaste lo bella e importante que es la familia, sino que también me abriste las puertas de tu casa y me diste una más. ¡Gracias por tanto!”, escribió el interprete.

Pepe Aguilar también salió en defensa pública de Nodal y de Ángela Aguilar ante críticas que ambos han recibido en redes sociales. El patriarca de la dinastía reconoció la recepción que tuvo durante el concierto y la conexión que mantiene con su público tras más de tres décadas de carrera.

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¿Qué pasa entre Nodal y Ángela Aguilar?

Christian Nodal y Ángela Aguilar han enfrentado varios rumores sobre una supuesta crisis en su relación, aunque ninguno lo ha confirmado.

Ángela busca refugio en su hermano Leonardo después de que el sonorense retira su mano del hombro en pleno concierto. (TikTok @Nodalngela_fans)

Durante el concierto Sinfónico Hasta los Huesos, en el Festival Cultural de Calaveras 2026 en Aguascalientes, un video muestra a Nodal apartando el hombro cuando Ángela coloca la mano sobre él. La cantante lo buscaba constantemente durante la presentación: le tocaba el hombro, el brazo, la espalda. En un momento Nodal se encoge, se hace a un lado y rompe el contacto.

Minutos después, mientras Leonardo Aguilar cantaba “Un puño de tierra”, Nodal se separó de su esposa y bailó solo. Ángela le hizo una seña para preguntarle qué pasaba y él regresó brevemente, pero volvió a alejarse. Después de eso, ella se acercó a su hermano Leonardo y lo tomó del brazo.

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Usuarios en redes interpretaron la escena como una señal de incomodidad y la relacionaron con episodios previos: en los Latin Grammy 2025, Nodal evitó un beso de Ángela en la alfombra roja, y tampoco la mencionó en su discurso al recibir el premio a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi.