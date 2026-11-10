México

Christian Nodal se tatúa el símbolo de la familia Aguilar: Pepe Aguilar explica su significado

El cantante sustituye un corazón verde por el emblema de la hacienda familiar, que su suegro describe como “mi batiseñal” durante una gira con la dinastía en Aguascalientes

Pepe Aguilar viste un traje negro bordado e inclina su rostro sobre la frente de Christian Nodal, quien sostiene un micrófono y sonríe
Pepe Aguilar dedica emotivo mensaje a Christian Nodal tras cantar juntos. (Instagram: El Forajido)
Guardar

Christian Nodal se tatúa en una mano el fierro de herrar de El Soyate, la hacienda de la familia Aguilar, en sustitución de un corazón verde que llevaba previamente en el mismo lugar. El gesto coincide con una gira de conciertos de la dinastía Aguilar en Aguascalientes, donde el intérprete compartió escenario con su suegro, Pepe Aguilar.

El propio Pepe Aguilar describe este símbolo como una “batiseñal”, debido al fuerte significado vinculado a su padre, su abuelo y al resto de la familia. Este gesto de Nodal reafirma la admiración que tiene por su suegro.

PUBLICIDAD

Pepe Aguilar describe el fierro como su “batiseñal”

El propio Pepe Aguilar explica el origen del símbolo, de acuerdo con una publicación de la creadora de contenido Jacqueline Martínez, de la cuenta Chamonic. “Es una versión estilizada del fierro de herrar de mi abuelo y mi padre”, dice Aguilar sobre el diseño.

Christian Nodal con tatuajes y Pepe Aguilar con vestimenta negra bordada se abrazan frente a una pantalla iluminada
Los cantantes Christian Nodal y Pepe Aguilar comparten un abrazo durante una presentación musical en un escenario.

El cantante lo compara con un emblema de identificación personal. “Es como mi batiseñal. Está en todo lo que tiene que ver conmigo”, señala, según la misma publicación.

El Soyate resguarda los restos de Antonio Aguilar y Flor Silvestre

El fierro reproducido en el tatuaje de Nodal proviene de El Soyate, el rancho que Antonio Aguilar construyó en los años cincuenta en Tayahua, Zacatecas, como tributo a su esposa, Flor Silvestre. La propiedad alberga una capilla familiar donde descansan los restos de ambos.

PUBLICIDAD

El rancho cuenta además con caballerizas y un lienzo charro, espacios vinculados a la tradición ecuestre que distingue a la familia desde la generación de Antonio Aguilar. Pepe Aguilar ha manifestado públicamente su intención de convertir la propiedad en museo abierto al público.

Christian Nodal llama “honor” pertenecer a la familia Aguilar

Christian Nodal sonríe con un micrófono junto a Pepe Aguilar, quien viste un traje de charro, sobre un escenario
Los cantantes de música regional mexicana Christian Nodal y Pepe Aguilar comparten el escenario durante una presentación en vivo.

El tatuaje trasciende durante un concierto de la dinastía Aguilar en Aguascalientes por el Día de Muertos, donde participaron Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar junto a Nodal. Durante la presentación, Pepe Aguilar calificó a su yerno como “uno de los artistas más cabrones” que ha conocido en música mexicana.

Christian Nodal respondió con una declaración pública. “Es un honor y es un orgullo pertenecer a la familia Aguilar. Más de 30 años reflejados en tu carrera; por más que digan, lloren y critiquen, este es tu público y aquí estamos los de a deveras esta noche”, dijo el cantante.

El encuentro incluyó un beso en la frente que Pepe Aguilar le dio a Nodal frente al público presente, gesto que generó reacciones entre los asistentes al concierto.

Nodal agradece a Pepe Aguilar haberle abierto “las puertas de su casa”

Captura de pantalla de una historia de Instagram con mensajes de texto sobre una fotografía en blanco y negro de un cantante vestido de charro
El cantante Pepe Aguilar responde a un mensaje de agradecimiento publicado por Christian Nodal tras su presentación en Aguascalientes. (Instagram: Pepe Aguilar)

Tras el concierto, Christian Nodal publicó un mensaje de agradecimiento dirigido a su suegro. “Gracias por todo, Pepe. No sólo me enseñaste lo bella e importante que es la familia, sino que también me abriste las puertas de tu casa y me diste una más. ¡Gracias por tanto!”, escribió el interprete.

Pepe Aguilar también salió en defensa pública de Nodal y de Ángela Aguilar ante críticas que ambos han recibido en redes sociales. El patriarca de la dinastía reconoció la recepción que tuvo durante el concierto y la conexión que mantiene con su público tras más de tres décadas de carrera.

¿Qué pasa entre Nodal y Ángela Aguilar?

Christian Nodal y Ángela Aguilar han enfrentado varios rumores sobre una supuesta crisis en su relación, aunque ninguno lo ha confirmado.

Ángela busca refugio en su hermano Leonardo después de que el sonorense retira su mano del hombro en pleno concierto. (TikTok @Nodalngela_fans)

Durante el concierto Sinfónico Hasta los Huesos, en el Festival Cultural de Calaveras 2026 en Aguascalientes, un video muestra a Nodal apartando el hombro cuando Ángela coloca la mano sobre él. La cantante lo buscaba constantemente durante la presentación: le tocaba el hombro, el brazo, la espalda. En un momento Nodal se encoge, se hace a un lado y rompe el contacto.

Minutos después, mientras Leonardo Aguilar cantaba “Un puño de tierra”, Nodal se separó de su esposa y bailó solo. Ángela le hizo una seña para preguntarle qué pasaba y él regresó brevemente, pero volvió a alejarse. Después de eso, ella se acercó a su hermano Leonardo y lo tomó del brazo.

Usuarios en redes interpretaron la escena como una señal de incomodidad y la relacionaron con episodios previos: en los Latin Grammy 2025, Nodal evitó un beso de Ángela en la alfombra roja, y tampoco la mencionó en su discurso al recibir el premio a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi.

Temas Relacionados

Christian NodalPepe AguilarAngela Aguilartatuajemusicaconciertomexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Embajador Ronald Johnson destaca el decomiso de cocaína en el mar de Acapulco: “Así se ve una cooperación en materia de seguridad”

Johnson mantiene un patrón de pronunciamientos sobre golpes al crimen organizado. El más reciente, previo al de los decomisos marítimos, fue la detención de un líder del CJNG

Embajador Ronald Johnson destaca el decomiso de cocaína en el mar de Acapulco: “Así se ve una cooperación en materia de seguridad”

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 9 de noviembre? Fallece hombre en estación Tres Anegas del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 9 de noviembre? Fallece hombre en estación Tres Anegas del MB

Feria Artesanal del Chocolate en Coyoacán: postres, bebidas calientes y artesanías navideñas con entrada libre

La Feria Artesanal del Chocolate en Coyoacán reunirá durante tres días postres de temporada, bebidas calientes, chocolates elaborados por productores independientes y artesanías navideñas

Feria Artesanal del Chocolate en Coyoacán: postres, bebidas calientes y artesanías navideñas con entrada libre

Madres buscadoras se reúnen con Rosa Icela Rodríguez en la Secretaría de Gobernación

La titular de Gobernación escuchó los planteamientos del colectivo y reiteró la disposición del Gobierno federal para fortalecer las acciones de búsqueda de personas desaparecidas

Madres buscadoras se reúnen con Rosa Icela Rodríguez en la Secretaría de Gobernación 

Así funciona el calentador de botellas de PET creado por Xóchitl Guadalupe, la estudiante de Chiapas que fue recibida por Sheinbaum y ganadora de varios premios de ciencia

Xóchitl Guadalupe comenzó en la niñez un camino científico sobresaliente al diseñar tecnologías solares accesibles en Chiapas, además de indagar en problemáticas ecológicas locales y fenómenos de violencia que afectan a menores

Así funciona el calentador de botellas de PET creado por Xóchitl Guadalupe, la estudiante de Chiapas que fue recibida por Sheinbaum y ganadora de varios premios de ciencia
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Embajador Ronald Johnson destaca el decomiso de cocaína en el mar de Acapulco: “Así se ve una cooperación en materia de seguridad”

Más de 6 mil policías resguardarán la Feria Ganadera de Culiacán 2026 entre diversos operativos en Sinaloa

Llevan a juicio a “El Titán”: es señalado como segundo al mando de “Los Ciclones”, brazo armado del Cártel del Golfo

Marina despliega operativo antinarco en zonas urbanas, turísticas y rurales de Sinaloa: piden a la población denunciar con código QR

ENTRETENIMIENTO

Feria Artesanal del Chocolate en Coyoacán: postres, bebidas calientes y artesanías navideñas con entrada libre

Feria Artesanal del Chocolate en Coyoacán: postres, bebidas calientes y artesanías navideñas con entrada libre

Votación en La Mansión VIP 2: cuánto cuesta enviar un mensaje a los habitantes y cómo funciona el Super Chat

Fiscalía de la CDMX no logra notificar a Vadhir Derbez en seis domicilios: José Eduardo Derbez lo habría negado

Bellakath descarta reconciliarse con Yeri Mua en La Mansión VIP 2: “La que está desarreglada de la cabeza es ella”

Miss Universe México ya está en Puerto Rico: María Vargas supera contratiempos y va por la corona

DEPORTES

Julio César Chávez confiesa por qué no viajó a Arabia Saudita para la pelea de Canelo vs Mbilli

Julio César Chávez confiesa por qué no viajó a Arabia Saudita para la pelea de Canelo vs Mbilli

Crisis en Tigres: Carlos Emilio González dejaría la presidencia en medio de acusaciones de acoso

Julio César Chávez Jr. menosprecia el reto de su hermano Omar para pelear con Canelo Álvarez

Agenda NBA de la semana: estos son los partidos que podrás ver en México del 9 al 15 de noviembre

Tyson Fury asegura quién será el sucesor de Canelo Álvarez cuando se retire del boxeo: “Tiene una gran personalidad”