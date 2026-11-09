Bellakath descarta reconciliarse con Yeri Mua en La Mansión VIP 2: “La que está desarreglada de la cabeza es ella”

Bellakath rechazó cualquier reconciliación con Yeri Mua durante una dinámica en La Mansión VIP 2, tras acusarla de traición y cuestionar su salud mental. (Especial )

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La cantante Katherinne Huerta, Bellakath, rechazó cualquier reconciliación con Yeri Mua tras descalificar su estabilidad mental y acusarla de traición durante su estancia en el programa La Mansión VIP 2.

La producción a cargo del creador de contenido HotSpanish ofrece un premio de 2 millones de pesos para quien gane la competencia transmitida de manera continua en plataformas digitales.

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La postura de Bellakath frenó las posibilidades de pactar una exhibición de boxeo en Ring Royale, en la Arena Monterrey, dentro de la cartelera que promueve Poncho de Nigris.

Durante una dinámica de preguntas con los habitantes de La Mansión VIP, uno de los participantes cuestionó a Bellakath sobre la viabilidad de entablar un diálogo de paz con la creadora de Veracruz.

La cantante descartó cualquier problema de su parte y dirigió sus señalamientos hacia la salud emocional de su contraparte.

“Pues es que no estamos desarregladas. La que está desarreglada de la cabeza es ella”, respondió la reguetonera ante los demás concursantes.

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Ante la insistencia del grupo para que explicara sus motivos, la intérprete aseguró que la veracruzana ventila de forma pública sus tratamientos psiquiátricos.

“Ella lo ha dicho, toma medicamentos y todo. Entonces, yo estoy bien”, afirmó la cantante de música urbana.

Los participantes preguntaron si existiría disposición para deponer las hostilidades y retomar el trato personal.

“Sinceramente, yo no sería amiga de alguien que ha traicionado bastantes veces mi confianza”, contestó Bellakath.

La habitante del reality show zanjó la conversación fijando una distancia definitiva respecto a la vida de la creadora digital.

“Para mí ella ya pasó y equis. Haga lo que haga, te respeto, pero de lejos”, sentenció Bellakath.

La intérprete de "Gatita" rechaza entablar la paz con Yeri Mua durante una dinámica grupal y afirma ante sus compañeros que la creadora veracruzana está "desarreglada de la cabeza". (Captura de pantalla )

Bellakath acusó a Yeri Mua de falta de valor para subirse al cuadrilátero

Las declaraciones dentro de la casa ocurrieron tras varias semanas de confrontaciones públicas originadas por la negociación de una pelea de exhibición en Ring Royale.

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El pasado 3 de noviembre, Bellakath acusó a Yeri Mua de abandonar las pláticas para subir al cuadrilátero tras los retos lanzados en redes sociales.

“Estaba cante y cante el tiro y a la mera hora, mira, se fue de hocico porque, pues no, no quiso”, declaró Bellakath ante reporteros.

La cantante capitalina atribuyó la negativa de la veracruzana al temor a un castigo físico.

“Es una collona habladora. Por eso Dios le dio el hocico tan grande pa hablar”, expresó la intérprete de reguetón.

Bellakath condicionó la realización del combate a que la influencer aumente de peso corporal para compensar la desventaja física.

“Si ella quiere pelear, pues que se ponga a la altura, que se ponga al peso y hacemos eso”, indicó la cantante.

Bellakath acusó a Yeri Mua de abandonar las pláticas para subir al cuadrilátero tras los retos lanzados en redes sociales. (Captura de pantalla )

Yeri Mua condicionó el combate a una alta cifra económica

La respuesta de Yeri Mua se produjo el 5 de noviembre durante su asistencia a los premios HEAT Latin Music Awards en Puerto Vallarta.

La creadora veracruzana negó que las conversaciones estuvieran rotas y sostuvo que sus representantes dialogan con promotores deportivos.

“Lo que no sabe es que estamos en grandes negociaciones para pelearnos y agarrarnos nuestros buenos guamazos”, explicó ante la prensa.

La cantante admitió que su interés en el espectáculo no residía en conseguir un triunfo sobre la lona.

“Yo voy por el dinero, no voy por ganar. Yo voy para ponerme mamada en el entrenamiento”, afirmó la artista.

La influencer argumentó que su peso corporal rondaba los 50 kilogramos, motivo por el cual exigió una cifra monetaria alta para aceptar el combate.

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Yeri Mua señaló que la retribución económica representaba el único incentivo real para medirse contra una rival de mayor corpulencia.

Yeri Mua condicionó el combate a una bolsa económica (Jesúe Avilés / Infobae)

Los agravios abarcaron cirugías y grados académicos

El distanciamiento entre ambas figuras del género urbano mantuvo antecedentes públicos desde abril de 2024.

La disputa comenzó cuando la creadora jarocha difundió grabaciones de sus ensayos de baile para perfeccionar sus presentaciones.

Bellakath reaccionó con grabaciones de voz y mensajes donde comparó a la veracruzana con un “chapulín aplastado” y un “Oompa Loompa”.

La veracruzana replicó cuestionando los resultados de los procedimientos estéticos de la cantante.

“A mí me operaron bien y a ti te operaron mal. A mí no me compares con tus cirugías de 100 pesos”, publicó en redes sociales.

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La discusión derivó en descalificaciones académicas cuando Bellakath presumió su título universitario en Derecho frente a la carrera digital de Yeri Mua.

“Tú eres una de internet que se hizo famosa por chismes, yo soy compositora y graduada del CCH y de la UNAM”, contestó Huerta.

El distanciamiento entre ambas figuras del género urbano mantuvo antecedentes públicos desde abril de 2024. Foto: IG/labellakath IG/yerimua

La tregua musical fracasó antes del reto en el cuadrilátero

El distanciamiento registró una pausa en marzo de 2025 mediante la publicación del tema conjunto “Él no es tuyo”.

La pieza musical reunió a las dos intérpretes bajo la producción de Uzielito Mix, tras meses de agresiones en internet.

En presentaciones con medios de comunicación, Yeri Mua aceptó que trabajar en el estudio generó tensión por las rencillas pasadas.

El distanciamiento registró una pausa en marzo de 2025 mediante la publicación del tema conjunto “Él no es tuyo”. (Fotos: Instagram)

La colaboración no evitó que la relación volviera a fracturarse hacia mediados de 2026 con nuevos bloqueos en plataformas digitales.

El primer cartel promocional de Ring Royale 2 omitió la presencia de ambas intérpretes para la función en la Arena Monterrey.

La lista oficial difundida por los promotores confirmó a figuras como Wendy Guevara, Nicola Porcella y Marcela Mistral, dejando sin fecha oficial el combate entre las dos cantantes mexicanas.

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Mientras Bellakath permanece en aislamiento durante las cuatro semanas programadas de La Mansión VIP 2, Yeri Mua mantiene sus compromisos musicales y presencia digital, sin que exista una confirmación contractual que concrete su enfrentamiento deportivo en la Arena Monterrey.