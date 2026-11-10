México

Más de mil víctimas con pérdidas por mil 850 millones de pesos: así avanza la Fiscalía de la CDMX contra cuatro empresas fraudulentas

MetaXchange, Strategic Capital y Booster operaron modelos piramidales que quitaron su patrimonio a cientos de inversionistas

Una mano sostiene un teléfono con un aviso de transacción bloqueada junto a una tarjeta cortada, monedas mexicanas y recibos.
Más de mil víctimas con pérdidas por 1.850 millones de pesos: así avanza la Fiscalía de la CDMX contra cuatro empresas fraudulentas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó sobre los avances en las investigaciones de cuatro esquemas de presunto fraude que, en conjunto, afectaron a mil 276 víctimas y representan un monto patrimonial reportado de aproximadamente mil 850 millones de pesos, de acuerdo con una tarjeta informativa difundida por la institución.

Los casos corresponden a las empresas MetaXchange Capital, Strategic Capital Agency, Booster/XYB y Desarrollo Ejecutivo BRAJ, en los que se identificaron mecanismos de captación de recursos o comercialización de inmuebles mediante ofrecimientos que presuntamente no fueron cumplidos.

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La fiscal Bertha Alcalde Luján presentó estos resultados al dar a conocer el informe de seguridad correspondiente a octubre de 2026. Detalló que, en total, la institución ha judicializado 23 casos de fraude múltiple que implican a 2 mil 371 víctimas, para los cuales se han girado 76 órdenes de aprehensión.

Estrategia institucional contra el fraude múltiple

Según explicó Alcalde Luján, estos resultados responden a una estrategia que incluyó la creación de una agencia especializada en fraude múltiple dentro de la Fiscalía Especializada de Delitos Financieros, además de la operación de una Unidad de Análisis Criminal diseñada para conectar varias investigaciones entre sí y evitar el rastreo aislado por carpeta.

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“No podemos investigar estos casos por carpeta, sino que debemos tener la información de todas estas investigaciones”, puntualizó la fiscal.

Infografía con una caja fuerte dorada, gráficos financieros, una pirámide de monedas, una maqueta de casa y varios recuadros de texto.
Más de mil víctimas con pérdidas por 1.850 millones de pesos: así avanza la Fiscalía de la CDMX contra cuatro empresas fraudulentas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de este modelo, la funcionaria hizo un llamado a la ciudadanía para que las personas afectadas por estas cuatro empresas se acerquen a la institución para fortalecer las carpetas de investigación vigentes.

La estrategia integral incluyó también la revisión de expedientes anteriores. De acuerdo con el reporte, se alcanzaron 347 judicializaciones y se concretaron 135 mediaciones exitosas durante los primeros 88 días de operación de la nueva agencia especializada.

En materia de fraude por inversiones, la dependencia contabiliza 14 casos con mil 980 víctimas identificadas y 66 órdenes de aprehensión. En fraude inmobiliario, caracterizado por ventas o rentas de inmuebles inexistentes o ajenos, se registran seis casos con 222 víctimas y siete órdenes de aprehensión. Por servicios falsos se identifican tres casos con 169 víctimas y tres órdenes de aprehensión.

MetaXchange Capital: tres detenidos en prisión preventiva

Según la tarjeta informativa de la Fiscalía, en este caso se han iniciado 293 carpetas de investigación, relacionadas con 358 víctimas, por un monto patrimonial reportado de aproximadamente 710 millones de pesos.

De acuerdo con las investigaciones, la empresa recibía recursos de inversionistas bajo el supuesto de administrarlos en mercados financieros internacionales, con la promesa de generar rendimientos considerablemente superiores a los ofrecidos en el mercado.

Como resultado de las pesquisas, se han ejecutado 17 órdenes de aprehensión y obtenido 15 vinculaciones a proceso. Actualmente, tres personas identificadas como probables responsables se encuentran en prisión preventiva.

Strategic Capital Agency: esquema piramidal y una extradición en curso

En este caso, la Fiscalía CDMX ha iniciado 403 carpetas de investigación, relacionadas con 420 víctimas, por un monto patrimonial reportado de aproximadamente 700 millones de pesos, según la tarjeta oficial. En la presentación verbal del informe, la fiscal ubicó este caso como “el fraude más grande” con un monto de 719 millones de pesos.

Los procedimientos legales permitieron ubicar y capturar a Nazaret, identificada como el eje del caso que derivó en la afectación patrimonial de cientos de personas. (Fotos: Redes)
Los procedimientos legales permitieron ubicar y capturar a Nazaret, identificada como el eje del caso que derivó en la afectación patrimonial de cientos de personas. (Fotos: Redes)

La investigación identificó un mecanismo de captación de recursos mediante asesores financieros que ofrecían rendimientos extraordinarios, en algunos casos de entre 20% y 70%. El esquema presentaba características de un modelo tipo Ponzi o piramidal, en el que se incumplían pagos y devoluciones mientras se incentivaba a las personas afectadas a reinvertir sus recursos.

Booster/XY Booster: un detenido en prisión preventiva

Según la Fiscalía, en este caso se han iniciado 302 carpetas de investigación, relacionadas con 430 víctimas, por un monto patrimonial reportado de aproximadamente 420 millones de pesos.

De acuerdo con las investigaciones, la empresa ofrecía oportunidades de inversión con la promesa de generar rendimientos anuales de 16.6% sobre el capital aportado. Mediante la expectativa de obtener ganancias, presuntamente captaba recursos del público sin contar con las facultades legales necesarias para realizar dicha actividad.

Como parte de los avances, se han librado cuatro órdenes de aprehensión, de las cuales una ha sido ejecutada, y se ha obtenido una vinculación a proceso. La Fiscalía ha logrado la detención e ingreso a prisión preventiva de uno de los probables responsables, mientras las órdenes restantes permanecen pendientes de ejecución.

Desarrollo Ejecutivo BRAJ: detención de María “N”

La tarjeta informativa de la Fiscalía CDMX señala 57 carpetas de investigación, relacionadas con 68 víctimas, por un monto patrimonial reportado de aproximadamente 20 millones de pesos.

Las investigaciones señalan que la empresa ofrecía inmuebles a precios accesibles bajo supuestos programas de vivienda social. Para generar confianza, sus representantes presuntamente afirmaban contar con vínculos y convenios con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).

Primer plano de esposas metálicas sobre una mesa con documentos financieros, estados de cuenta bancarios, formularios y expedientes de investigación.
Unas esposas metálicas yacen sobre documentos financieros y de investigación, simbolizando la acción legal contra el delito económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de estos ofrecimientos, solicitaban anticipos y aportaciones económicas para inscripciones, trámites, terrenos y adquisición de viviendas que finalmente no eran entregadas, sin que se devolvieran los recursos aportados.

En este caso se han librado cuatro órdenes de aprehensión, de las cuales una ha sido ejecutada en contra de María “N”, quien se encuentra en prisión preventiva. Además, la tarjeta oficial confirma una vinculación a proceso con esa misma medida cautelar.

Reiteración del compromiso institucional

La Fiscalía capitalina reiteró su compromiso de investigar los esquemas de fraude múltiple, identificar a las personas probablemente responsables y procurar la reparación del daño a las víctimas, mediante investigaciones sólidas y con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Las vinculaciones a proceso y las medidas de prisión preventiva no equivalen a sentencias condenatorias. Las investigaciones permanecen abiertas en la capital, y la dependencia mantiene vigente el llamado a que posibles víctimas adicionales de estas cuatro empresas presenten sus denuncias ante la institución.

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