Receta de pechuga de pollo con ensalada de frutos rojos y aderezo de vinagreta: saludable, fácil de hacer y llena de sabor

Un plato servido sobre una mesa de madera combina pechuga de pavo fileteada y una ensalada de hojas verdes con frutos rojos, nueces y vinagreta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La combinación de pollo dorado, frutos rojos jugosos y una vinagreta de miel y balsámico convierte esta ensalada en un plato fresco, colorido y lleno de contrastes.

Las fresas, las frambuesas y las moras aportan un punto dulce y ligeramente ácido.

PUBLICIDAD

Las nueces añaden un toque crujiente, mientras que el queso fresco suaviza el conjunto.

Es una opción ligera para una comida rápida o una cena saludable.

Una pechuga de pavo asada y cortada en rebanadas se sirve junto a una ensalada de hojas verdes con fresas, moras, arándanos y vinagreta en un plato blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de pechuga de pollo con ensalada de frutos rojos y vinagreta

Esta receta combina pechuga de pollo, hojas verdes, frutos rojos, nueces y queso fresco. El pollo se cocina a la plancha y la ensalada se aliña con una vinagreta emulsionada de aceite de oliva, vinagre balsámico, miel y mostaza.

Tiempo de preparación

Preparación: 30 minutos.

Cocción: 20 minutos.

Tiempo total: 50 minutos.

Ingredientes

2 pechugas de pollo sin piel ni hueso. 100 g de fresas. 75 g de frambuesas. 75 g de moras. 100 g de espinacas frescas. 30 g de nueces troceadas. 100 g de queso fresco en dados. 2 cucharadas de aceite de oliva. 1 cucharada de mantequilla. Sal al gusto. Pimienta negra al gusto.

Para la vinagreta:

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. 1 cucharada de vinagre balsámico. 1 cucharadita de miel. 1 cucharadita de mostaza de Dijon. 1 pizca de sal. 1 pizca de pimienta negra.

Cómo hacer pechuga de pollo con ensalada de frutos rojos y vinagreta, paso a paso

Limpia las fresas, las frambuesas y las moras. Sécalas con cuidado para que no aporten demasiada agua a la ensalada. Retira cualquier exceso de grasa de las pechugas. Si son muy gruesas, córtalas por la mitad en sentido horizontal para obtener filetes de grosor uniforme. Salpimienta el pollo por ambos lados. Calienta una sartén a fuego medio. Añade el aceite de oliva y la mantequilla. Cocina las pechugas durante 5-7 minutos por cada lado. El interior debe quedar completamente hecho, pero todavía jugoso. Para comprobar el punto, el centro del pollo debe alcanzar aproximadamente 74 °C. Retira las pechugas y déjalas reposar durante 3-5 minutos. Coloca las espinacas en una ensaladera. Añade las fresas cortadas en cuartos, las frambuesas, las moras, las nueces y el queso fresco. Prepara la vinagreta. Mezcla el vinagre balsámico con la sal, la pimienta, la miel y la mostaza. Incorpora el aceite de oliva poco a poco mientras bates hasta obtener una salsa homogénea. Corta el pollo en tiras o filetes gruesos. Aliña la ensalada justo antes de servir. No añadas la vinagreta con demasiada antelación, porque las hojas pueden perder textura. Reparte la ensalada en los platos y coloca el pollo por encima. Termina con unas nueces y unas gotas adicionales de vinagreta.

Una infografía de Infobae detalla los pasos para cocinar pechuga de pollo a 74 °C y preparar una ensalada de frutos rojos con vinagreta balsámica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puedes seguir como guía la siguiente receta.

Un video tutorial muestra el proceso de preparación culinaria de carne de ave. La secuencia documenta el corte de tomates cherry sobre una tabla de madera, la mezcla de aceite y condimentos en un recipiente de vidrio, la manipulación de filetes crudos de pollo y su posterior cocción en una sartén. @cocinafamiliarrecetas

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por ración:

Calorías: 560 kcal.

Proteínas: 48 g.

Grasas: 29 g.

Hidratos de carbono: 27 g.

Fibra: 7 g.

Azúcares: 16 g.

Sal: 1,2 g aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el pollo cocinado en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.

Conserva la ensalada y la vinagreta por separado para evitar que las hojas se ablanden. Los frutos rojos deben mantenerse refrigerados y consumirse preferiblemente en 1-2 días.

PUBLICIDAD

No congeles la ensalada montada. El pollo sí puede congelarse durante aproximadamente 2 meses, aunque su textura puede cambiar ligeramente al descongelarlo.