Del Centro Médico Siglo XXI al Zócalo: trabajadores del IMSS exigen diálogo y atención a sus demandas

Los manifestantes reclaman un aumento salarial de 10% y mejores condiciones de trabajo. REUTERS/Daniel Becerril

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Trabajadores activos, jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llegaron este lunes 9 de noviembre al Zócalo de la Ciudad de México, luego de marchar desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI para exigir mejores condiciones laborales, un incremento salarial de 10% y la atención a un pliego petitorio que incluye la destitución del dirigente sindical Rafael Olivos.

Los manifestantes realizaron una parada frente al Senado de la República, donde buscaron entregar una solicitud de audiencia al legislador Higinio Martínez, con el propósito de exponer sus demandas y solicitar una fecha para ser recibidos.

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Sin embargo, ante la falta de respuesta, algunos integrantes del contingente derribaron las vallas metálicas colocadas en las inmediaciones del recinto legislativo.

Posteriormente, continuaron su recorrido hacia la Plaza de la Constitución, donde instalaron un mitin y solicitaron a personal de la Presidencia de la República recibir sus documentos, entre ellos un escrito para denunciar presuntos actos de represión contra trabajadores en Puebla.

Trabajadores del IMSS exigen la renuncia de Olivos

Una de las principales exigencias de la movilización es la destitución de Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), así como de integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional.

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Los inconformes acusan al dirigente de presuntas violaciones a los derechos laborales y a los estatutos sindicales. También señalan posibles prácticas de hostigamiento, intimidación y represalias contra quienes participan en las protestas.

Además de solicitar un cambio en la representación sindical, los trabajadores plantean la realización de un congreso nacional extraordinario para discutir la situación del gremio.

La movilización de este lunes fue convocada por integrantes de la agrupación En Defensa del Seguro Social y correspondió a la cuarta marcha de distintos grupos de trabajadores inconformes desde el pasado 13 de octubre.

Estas son las principales demandas de los trabajadores del Seguro Social

Entre los planteamientos presentados por los manifestantes se encuentran exigencias relacionadas con sus percepciones económicas, el funcionamiento de las unidades médicas y las condiciones de retiro.

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Los puntos centrales de su pliego petitorio incluyen:

Incremento salarial de 10% directo al salario tabular.

Destinar al menos 7% del Producto Interno Bruto (PIB) al presupuesto de salud.

Garantizar el abasto suficiente de medicamentos, materiales e insumos médicos.

Fortalecer el Régimen de Jubilaciones y Pensiones .

Respetar los derechos laborales y el contrato colectivo de trabajo.

Mejorar las condiciones de contratación y trabajo.

Frenar presuntos actos de acoso, intimidación y represalias sindicales.

Destituir a Rafael Olivos y a su Comité Ejecutivo Nacional.

Los manifestantes también demandan que las autoridades den seguimiento a las 12 acciones anunciadas por la Dirección General del IMSS, encabezada por Zoé Robledo, para atender las necesidades del instituto.

Denuncian presunta represión contra trabajadores del IMSS en Puebla

Durante la jornada, los inconformes también denunciaron presuntas agresiones contra integrantes del movimiento que mantienen un plantón en instalaciones sindicales de Puebla.

De acuerdo con los señalamientos de los manifestantes, un grupo de personas habría intentado desalojar el campamento y retirar las lonas y estructuras instaladas en el lugar. Asimismo, acusaron que algunos trabajadores y pensionados fueron agredidos y amenazados.

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Integrantes de la movilización señalaron que alrededor de 40 compañeros permanecían al interior del inmueble y solicitaron la intervención de organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y autoridades.

Por este motivo, además de sus demandas laborales, los trabajadores buscaron entregar en Palacio Nacional un documento para informar sobre los hechos y solicitar atención institucional.

Manifestantes derriban vallas durante protesta frente al Senado

Alrededor de las 17:30 horas, el contingente llegó a las inmediaciones del Senado, donde intentó avanzar hacia el edificio legislativo para solicitar una audiencia con Higinio Martínez.

Ante la falta de acceso, algunos manifestantes empujaron y derribaron las vallas metálicas colocadas en la esquina de Paseo de la Reforma y la calle París. Durante el incidente se registraron momentos de forcejeo con personal de seguridad.

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Posteriormente, personal de la Oficialía de Partes ofreció recibir nuevamente el documento de los trabajadores. Los inconformes advirtieron que esperan una respuesta a sus solicitudes y que podrían realizar nuevas movilizaciones si no son atendidos.

De acuerdo con estimaciones de policías de tránsito, participaron entre 250 y 300 personas, una cifra menor a la registrada en las movilizaciones anteriores.

Trabajadores anuncian nuevas acciones y próxima asamblea nacional

Como parte de los acuerdos de su Segunda Asamblea Nacional, los inconformes aprobaron impulsar acciones jurídicas y de fiscalización contra la dirigencia sindical.

Entre ellas se encuentran presentar una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción por presuntas irregularidades en la gestión del sindicato, promover demandas laborales y solicitar una auditoría sobre el manejo de los recursos y el patrimonio gremial.

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También acordaron realizar su tercera asamblea nacional el próximo 21 de noviembre en Puebla, donde continuarán con la organización de sus representantes y las bases sindicales.

Con su llegada al Zócalo, los trabajadores concretaron el recorrido previsto desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI y reiteraron su exigencia de que las autoridades federales y legislativas atiendan sus demandas laborales, sindicales y de presupuesto para el sector salud.