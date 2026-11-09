México

Cómo registrarse a la preventa de Feid en el Palacio de los Deportes: requisitos y fecha límite

El registro en línea concluye el 9 de noviembre por la noche, los fanáticos deben obtener un código previo para la preventa del 11 de noviembre antes de la venta bancaria y general en Ticketmaster

Feid anunció 'The Green Star Tour 2027', su nueva gira internacional - crédito montaje @feid/ Instagram - Europa Press
Feid se presentará en el Palacio de los Deportes el 21 de mayo de 2027 como parte de su gira The Green Star Tour. Crédito montaje @feid/ Instagram - Europa Press
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El cantante colombiano Feid cierra el registro virtual para la preventa de boletos de su concierto en la Ciudad de México el lunes 9 de noviembre de 2026 a las 22:00 horas, antes de iniciar la venta anticipada de entradas para su presentación del 21 de mayo de 2027 en el Palacio de los Deportes.

El trámite en el portal elgreenprint.com otorga los accesos para disputar los más de 20,000 boletos disponibles en el inmueble capitalino.

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La presentación en la alcaldía Iztacalco forma parte de una gira de 31 fechas internacionales que incluye escalas en Monterrey, Guadalajara y diversas plazas de Estados Unidos y Canadá.

El registro en la plataforma oficial vence el lunes 9 de noviembre

Los seguidores del intérprete deben ingresar a la plataforma elgreenprint.com antes de las 22:00 horas del centro del país para completar su registro virtual.

El sistema pide ingresar un correo electrónico activo, el nombre completo y un número telefónico celular.

El formulario solicita elegir la ciudad y la fecha deseada. Los asistentes deben seleccionar la presentación del 21 de mayo de 2027 en el Palacio de los Deportes.

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Tras enviar los datos requeridos, el portal despliega un mensaje de confirmación en pantalla y canaliza un correo de notificación a la bandeja de entrada del usuario.

El proceso no asegura la entrada al concierto, la inscripción únicamente entrega una liga personalizada y un código alfanumérico para entrar a la fila digital previa a la venta abierta.

Las claves individuales llegan mediante mensaje de texto o correo electrónico durante la noche previa a la preventa para seguidores.

El registro virtual para acceder de la preventa del concierto en el Palacio de los Deportes cierra el lunes 9 de noviembre a las 22:00 horas. (Especial)
El registro virtual para acceder de la preventa del concierto en el Palacio de los Deportes cierra el lunes 9 de noviembre a las 22:00 horas. (Especial)

La preventa para seguidores arranca el miércoles 11 de noviembre

La fase de compra exclusiva para la comunidad inscrita en el sitio web abre el miércoles 11 de noviembre a las 10:00 horas mediante la boletera Ticketmaster.

Esta ventana de venta permanece activa durante 12 horas consecutivas o concluye al agotarse el lote de boletos reservado para esta etapa.

El sistema de boletaje solicita el código alfanumérico recibido en el registro antes de permitir la selección de asientos o zonas de pie.

Cada usuario registrado puede adquirir un límite de cuatro localidades para frenar acaparamientos en el sistema digital.

El calendario comercial incluye fases bancarias y venta general

La distribución de boletos también contempla fases previas para clientes de la institución bancaria Banamex.

La preventa de la firma financiera arranca este martes 10 de noviembre a las 11:00 horas a través de la misma plataforma digital.

Los compradores que utilicen tarjetas de crédito de este banco tienen acceso a esquemas de pago a tres meses sin intereses en compras mínimas de 3,000 pesos.

Las fases privadas para clientes de segmentos específicos de la entidad bancaria abrieron este lunes 9 de noviembre en horarios matutinos.

La venta general abre el jueves 12 de noviembre a partir de las 10:00 horas para el público con cualquier tarjeta bancaria.

En el caso de Monterrey, la venta de accesos para la Arena Monterrey opera mediante el sistema Superboletos, mientras Guadalajara y la capital del país gestionan sus operaciones en Ticketmaster.

Cartel con fondo oscuro y gráficos verdes que anuncia la gira The Green Star Tour de Feid con fechas en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México
Un cartel promocional anuncia las presentaciones del cantante Feid en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México para la gira The Green Star Tour. (Redes sociales gira Feid)

Las medidas técnicas para asegurar un lugar en la fila virtual

La boletera exige contar con una cuenta activa y verificada antes de ingresar a la fila virtual. Los interesados deben actualizar sus datos personales y registrar previamente la tarjeta bancaria que utilizarán para evitar rechazos durante la transacción.

El ingreso a la sala de espera digital abre quince minutos antes de la hora fijada para cada venta. El sistema asigna los turnos de manera aleatoria entre los usuarios conectados en ese lapso.

La plataforma prohíbe abrir múltiples pestañas o ventanas del mismo navegador para una misma compra. La duplicidad de sesiones provoca bloqueos temporales de la dirección IP o la expulsión automática de la fila.

Los compradores deben mantener activa la pantalla del celular o de la computadora sin actualizar el sitio web mientras avanza el conteo de lugares. Al llegar al turno de selección, el sistema concede un margen máximo de diez minutos para elegir asientos y completar el pago.

Feid/Instagram

El Palacio de los Deportes albergará diferentes zonas y precios estimados

El Palacio de los Deportes divide sus secciones entre las áreas de pie en la pista y cuatro niveles de gradas distribuidos en los sectores B, C, D y E.

La zona de Pista se ubica en el área central frente al escenario y carece de asientos numerados, mientras los niveles B y C ofrecen visibilidad intermedia.

Los niveles D y E corresponden a las secciones altas de la estructura del domo.

Arcángel concierto Palacio de los Deportes CDMX
El Palacio de los Deportes divide sus secciones entre las áreas de pie en la pista y cuatro niveles de gradas distribuidos en los sectores B, C, D y E. Foto: Cortesía Ocesa | José Jorge Carreón.

Los precios estimados para la presentación parten desde 960 pesos en las gradas superiores y alcanzan hasta 3,200 pesos en la zona de pista, cifras que no incluyen los cargos por servicio.

Los compradores deben ingresar a su cuenta de usuario con anticipación y verificar la vigencia de sus métodos de pago antes de las 11:00 horas para ingresar a la sala de espera digital.

El espectáculo de 2027 marca el retorno del artista a recintos cerrados de la capital tras reunir a 50,000 personas en la Plaza de Toros México durante octubre de 2025.

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