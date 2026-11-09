México

Capturan al asesino de Zaira Marbeli, estudiante universitaria de Oaxaca: era su vecino

Tras cometer el crimen se robó sus pertenencias entre ellas su celular, lo que permitió su rastreo aunque lo vendió días después

Las autoridades de Oaxaca capturaron al presunto asesino de la estudiante universitaria Zaira Marbeli Foto: AEI Oaxaca
Las autoridades de Oaxaca capturaron al presunto asesino de la estudiante universitaria Zaira Marbeli Foto: AEI Oaxaca
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Gonzalo ‘N’ fue detenido por el presunto feminicidio de Zaira Marbeli H.G. el 7 de noviembre en Santa María Huatulco, Oaxaca. El hombre era vecino de la estudiante y rentaba en el mismo inmueble donde ella vivía; las autoridades investigaban el caso como feminicidio.

La joven cursaba el primer semestre de Relaciones Internacionales en la Universidad del Mar (UMAR), campus Huatulco. Sus padres dejaron de tener contacto con ella desde la noche del 2 de noviembre y su cuerpo fue localizado la noche del martes dentro de la vivienda que rentaba, en el sector H3.

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De acuerdo con autoridades ministeriales de Oaxaca, el sospechoso, ubicado por sus vecinos como “Chalo” de 32 años, fue ubicado mediante el rastreo del celular de Zaira Marbeli, permaneció unos días con él para posteriormente venderlo. La detención estuvo a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Vicefiscalía de la región de la Costa.

Una de las líneas de investigación apuntaba a que Gonzalo ‘N’ habría intentado robar a la estudiante, sin embargo habría sido abusada previamente. La indagatoria señalaba que Zaira Marbeli habría opuesto resistencia y que esa acción habría derivado en la agresión que terminó con su vida.

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(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El caso quedó bajo la causa penal 458/2026

La autoridad ministerial señaló al detenido como el hombre que habría estrangulado y asesinado a la estudiante. También indicó que Gonzalo ‘N’, señalado como presunto consumidor de sustancias ilícitas, habitaba en el mismo domicilio que la víctima.

El cuerpo fue encontrado en una zona cercana a La Crucecita y Santa Cruz Huatulco. El detenido sería puesto a disposición de las autoridades judiciales para que determinaran su situación jurídica bajo la causa penal 458/2026 por el delito de feminicidio.

Zaira Marbeli fue sepultada el viernes en Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la Sierra Sur de Oaxaca. Familiares, amigas, amigos y personal docente del CBTIS número 183 participaron en los homenajes; la estudiante había sido abanderada de la escolta de ese plantel.

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El féretro blanco fue cubierto con una bandera de México. La comunidad estudiantil de la UMAR mantuvo protestas en Huatulco para exigir justicia y el esclarecimiento del caso, incluso frente al inmueble donde la joven vivía y fue asesinada.

Una nueva manifestación se realizó el sábado en Miahuatlán de Porfirio Díaz. Las movilizaciones ocurrieron mientras avanzaba el proceso contra el detenido por el feminicidio de la estudiante.

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