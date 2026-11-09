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Quince pasajeros resultaron heridos por el choque entre una combi y un automóvil en Reforma

El vehículo se quedó sin frenos frente al Auditorio Nacional mientras avanzaba rumbo a la Basílica de Guadalupe

Quince pasajeros resultaron heridos por el choque entre una combi y un automóvil en Reforma. @MoshiBetancourt
Quince pasajeros resultaron heridos por el choque entre una combi y un automóvil en Reforma. @MoshiBetancourt
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Una camioneta de transporte de pasajeros se quedó sin frenos y provocó un choque múltiple sobre Paseo de la Reforma, a la altura del Auditorio Nacional. El percance dejó un saldo de al menos 15 personas lesionadas. Una falla en el sistema de frenos de una combi tipo Van derivó en el accidente vial.

Secuencia del accidente

De acuerdo con la información disponible, el conductor de la unidad habría perdido el control del vehículo tras fallar los frenos, en la zona del camellón ubicada frente al Auditorio Nacional.

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Durante el trayecto sin control, la camioneta atropelló a dos trabajadores que se encontraban en el lugar. Tras el atropellamiento, el vehículo impactó contra un árbol y, posteriormente, contra otro vehículo que circulaba por la zona.

Unidad trasladaba a una familia de peregrinos

Según reportes, se trataría de una combi que transportaba a una familia de peregrinos con destino a la Basílica de Guadalupe, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México. Al momento del choque, un peatón también resultó afectado por la unidad.

Quince pasajeros resultaron heridos por el choque entre una combi y un automóvil en Reforma. @MoshiBetancourt
Quince pasajeros resultaron heridos por el choque entre una combi y un automóvil en Reforma. @MoshiBetancourt

Atención de emergencias y estado de los heridos

Personal de la Cruz Roja, Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) brindó atención a las personas lesionadas en el lugar del accidente.

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El estado de salud de una de las víctimas es grave: la persona quedó prensada durante el choque y sufrió una amputación parcial de una extremidad, de acuerdo con información difundida en redes. Las autoridades capitalinas investigan las causas del accidente.

Identifiqué que “Jefe Vulcano Cova” corresponde a Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quien usa el indicativo “Jefe Vulcano” desde diciembre de 2018. Agrego el contexto al H2:

Bomberos apoyan en el lugar de los hechos

Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, confirmó a través de su cuenta en la red social X, identificada como Jefe Vulcano Cova, que el choque ocurrió en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, y que uno de los vehículos involucrados se impactó contra un árbol.

Bomberos atienden el incidente. @JefeVulcanoCova
Bomberos atienden el incidente. @JefeVulcanoCova

Según la publicación del funcionario, de las 13 personas lesionadas, dos fueron trasladadas a un hospital, mientras que las otras 11 recibieron atención médica directamente en el lugar del accidente.

La SSC confirma dos peatones lesionados

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó, a través del comunicado 2979/2026, que el accidente ocurrió sobre avenida Paseo de la Reforma, en la colonia Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, y dejó un saldo de dos peatones lesionados.

Tras el percance, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para valorar a los afectados. Uno de ellos, un hombre de 49 años de edad, presentó amputación parcial de tibia y peroné y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

El segundo afectado, un hombre de 37 años de edad, fue diagnosticado con un esguince en el tobillo izquierdo y también fue trasladado a un hospital cercano para su atención.

Pese a argumentar una falla mecanica, el conductor resulto detenido

Según el comunicado, los oficiales se entrevistaron en el lugar con el conductor de la camioneta, un hombre de 54 años de edad, quien refirió que, mientras circulaba por la vialidad, perdió el control del vehículo debido a una presunta falla en los frenos.

Pese a argumentar una falla mecánica, el conductor resulto detenido. SSCC
Pese a argumentar una falla mecánica, el conductor resulto detenido. SSCC

A consecuencia de esto, la unidad arrolló a dos personas y posteriormente impactó contra un automóvil color azul, de acuerdo con el documento oficial.

Los efectivos de la SSC detuvieron al conductor de la camioneta y le informaron sus derechos constitucionales, de acuerdo con el comunicado.

El hombre, junto con el vehículo involucrado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.

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