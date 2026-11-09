Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 9 de noviembre

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,81 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,34% respecto al precio de 20,74 pesos mexicanos en la jornada previa, según Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un avance de 0,13, aunque su variación interanual muestra una caída de -0,39%.
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El euro muestra una tendencia positiva frente al peso mexicano en los últimos días, tras un aumento sostenido en el tipo de cambio por un día consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 17,38%, notablemente superior a la volatilidad de referencia del 6,77%, lo que sugiere un período de inestabilidad en el mercado cambiario.
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