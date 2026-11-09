México

Diputados se alistan para aprobar el jueves la convocatoria para renovar presidencia del INE

Ricardo Monreal busca que una mujer represente a todas las fracciones legislativas

La Cámara de Diputados programó votar este jueves el documento inicial para comenzar el proceso de selección en el órgano electoral. (Captura de pantalla)
La Cámara de Diputados programó votar este jueves el documento inicial para comenzar el proceso de selección en el órgano electoral. (Captura de pantalla)
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Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, prevé presentar y aprobar este jueves 12 de noviembre la convocatoria para elegir a una mujer que represente a todos los grupos parlamentarios en el INE. El legislador sostuvo que el proceso requiere consenso por las irregularidades que, según afirma, afectan al órgano electoral.

Monreal calificó como muy grave lo ocurrido en el INE y respaldó la postura de la presidenta de la República sobre la existencia de una mafia electoral con décadas de operación.

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En un video publicado en sus redes sociales este 9 de noviembre, Ricardo Monreal afirmó que el Congreso de la Unión debe sanear el organismo, deslindar responsabilidades y exigir sanciones.

El presidente de la Jucopo advirtió que, aunque su bancada tiene mayoría y podría ejercerla, una elección por mayoría calificada sin acuerdo entre los grupos parlamentarios dejaría un inicio cuestionado para la persona electa y dificultaría la confianza en el INE. Señaló que el acuerdo sobre el contenido de la convocatoria es el primer paso y que este jueves será determinante para comenzar el proceso.

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Cámara de Diputados inicia el debate del Presupuesto de Egresos de 2027

Ricardo Monreal anunció que la discusión del gasto federal para 2027 comenzó este lunes 9 de noviembre. REUTERS/Luis Cortes
Ricardo Monreal anunció que la discusión del gasto federal para 2027 comenzó este lunes 9 de noviembre. REUTERS/Luis Cortes

Ricardo Monreal informó que la Cámara de Diputados inicia el debate sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 este lunes 9 de noviembre. La discusión en lo general se extenderá durante lunes, martes y miércoles, mientras que el análisis en lo particular está previsto para el jueves.

El legislador sostuvo que el proyecto contempla partidas para salud, educación, infraestructura y seguridad pública, además de recursos para la política social y los salarios. En el video publicado en sus redes sociales, afirmó que se trata de un presupuesto orientado a atender las principales demandas de la población.

Monreal describió el documento como responsable, racional y austero. También señaló que el debate abarcará la distribución de recursos para las actividades y prioridades del Estado mexicano.

Carla Humphrey respalda la denuncia del INE ante la FGR por presunta corrupción

Carla Humphrey respalda denuncia penal del INE ante la FGR.

La consejera del INE, Carla Humphrey, respaldó la denuncia penal que el organismo presentó ante la FGR el pasado 6 de noviembre por presuntos actos de corrupción, irregularidades y posibles conflictos de interés en el manejo de recursos públicos, al considerar que corresponde a las autoridades esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

Dicha indagatoria abarca contratos y procedimientos vinculados con la elección judicial de 2025 y la producción de la credencial para votar. El INE pidió que las pesquisas se desarrollen contra quien o quienes resulten responsables, sin distinción de cargos, personas o periodos de gestión.

Humphrey sostuvo que la denuncia constituye una actuación institucional para preservar la legalidad y la transparencia en todas las actividades del órgano electoral. También planteó que cualquier señalamiento que pueda comprometer los recursos destinados a las funciones del INE debe revisarse con imparcialidad y apego al debido proceso.

Carla Humphrey afirma que el INE tiene capacidad para los comicios de 2027

La consejera Humphrey sostuvo que el INE cuenta con la capacidad institucional para organizar los comicios de 2027 con más de 20 mil cargos en disputa. Crédito: INE
La consejera Humphrey sostuvo que el INE cuenta con la capacidad institucional para organizar los comicios de 2027 con más de 20 mil cargos en disputa. Crédito: INE

Además de referirse a la denuncia, la consejera Humphrey aseguró que el INE conserva la estructura y experiencia necesarias para organizar las elecciones de 2027, cuando se renovarán más de 20 mil cargos públicos federales y locales.

La funcionaria indicó que el organismo acumula más de tres décadas de experiencia en la organización de comicios. Sostuvo que esa capacidad institucional permitirá cumplir con las responsabilidades electorales del próximo año.

Humphrey afirmó que la ciudadanía puede tener certeza de que las casillas estarán instaladas el próximo 6 de junio de 2027 y que los votos serán contabilizados conforme a los procedimientos establecidos.

La consejera señaló que el INE continuará con sus actividades mientras las autoridades ministeriales investigan los presuntos actos de corrupción, irregularidades y conflictos de interés relacionados con contratos y recursos del organismo.

Presidente de la Mesa Directiva llama al diálogo durante el debate del PEF 2027

La Cámara de Diputados discutirá cómo distribuir los 10.6 billones de pesos previstos para 2027.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, llamó a las bancadas a privilegiar el diálogo y el respeto durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, que comenzó este lunes 9 de noviembre a las 15:00 horas. El pleno analizará la distribución de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos entre los sectores y necesidades del país.

La aprobación del presupuesto es una facultad constitucional exclusiva de San Lázaro, por lo que el legislador pidió que las diferencias políticas no impidan revisar a fondo las prioridades del gasto público. También solicitó a los diputados evitar insultos, descalificaciones y referencias a la competencia electoral durante el debate.

En un mensaje difundido desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, Bolaños-Cacho Cué afirmó que mantendrá abiertos los canales de comunicación con todas las fuerzas políticas. El presidente de la Mesa Directiva señaló que ya contactó a las coordinaciones parlamentarias para construir acuerdos y desarrollar la discusión con responsabilidad.

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