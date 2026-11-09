Alfredo Adame se casa con Benicia Zúñiga en ritual de Feng Shui: “Es la mujer que busqué toda mi vida”

Alfredo Adame y Benicia Zúñiga formalizan su relación durante un ritual celebrado en un jardín al aire libre. (Especial )

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El actor Alfredo Adame formalizó una unión de pareja con Benicia Zúñiga mediante un ritual simbólico y anunció su intención de restablecer la comunicación con sus tres hijos tras años de distanciamiento familiar.

El presentador arrastra una ruptura total con sus hijos desde 2017, año en que concluyó su divorcio tras un matrimonio de 25 años. Adame señaló que la llegada de su nueva pareja transformó su postura personal frente a ese conflicto doméstico.

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La determinación ocurre luego de declarar que mantuvo una coraza emocional durante años. Adame señaló que el nuevo vínculo le permitió dejar atrás rencores acumulados y buscar una reconciliación directa con los jóvenes.

Adame sella su vínculo en una ceremonia con cuarzos y flores

La unión se llevó a cabo en un espacio al aire libre mediante una ceremonia enfocada en el flujo energético. La pareja ocupó una mesa dispuesta con flores, velas encendidas, granos de sal y piezas minerales.

Durante el acto se empleó la sal con el propósito de cortar los lazos del pasado y centrar la energía en el presente. Los involucrados recibieron cuarzos con la mano izquierda mientras realizaban ejercicios de respiración para propiciar tranquilidad y equilibrio.

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La dinámica concluyó con una lluvia de pétalos de rosa sobre ambos, concebida como representación de afecto y prosperidad para la vida en común. Adame y Zúñiga intercambiaron palabras de compromiso frente a las personas reunidas en el jardín.

Al recibir los elementos simbólicos, el actor externó su sentir hacia su prometida: “Te amo y ¿sabes qué es esto? Nuestra primera bendición”. Acto seguido, la pareja formalizó el momento con una muestra pública de afecto.

Alfredo Adame y Benicia Zúñiga se toman de las manos durante el intercambio de votos en ritual de Feng Shui. (Captura de pantalla )

El actor descarta actitudes de conquista y elogia a su compañera

Adame aseguró que la relación con la empresaria rompió con las dinámicas de sus romances anteriores. El conductor afirmó que en este vínculo no existió necesidad de aparentar bienes o actitudes para impresionar.

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El actor detalló la sencillez del acercamiento: “Con ella no tuve que andar haciendo el juego del conquistador, el juego del pretencioso, el juego del presumido, a ver cuánto valgo”.

El conductor afirmó estar cien por ciento seguro de que halló a la persona indicada para compartir su futuro. Sostuvo que ambos acordaron un compromiso definitivo que trasciende cualquier interés pasajero.

Sobre los atributos de su pareja, Adame resaltó su preparación académica y su visión del entorno: “Es culta, es preparada, tiene mundo, pero sobre todo tiene valores, principios, escrúpulos y una filosofía de vida que nunca había encontrado”.

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Zúñiga, empresaria con trayectoria en el transporte, reconoció que su percepción cambió al entablar conversación directa con él. La empresaria descubrió una personalidad formal, educada y alejada del perfil controvertido que suele proyectar de forma pública.

El conductor afirmó estar cien por ciento seguro de que halló a la persona indicada para compartir su futuro. (IG: alfredoadame.goldenboy)

Fernando Lozada gestionó el primer encuentro de la pareja

El origen del noviazgo se remonta a la amistad que Adame construyó con el conductor Fernando Lozada durante su participación compartida en La Casa de los Famosos. Al concluir el encierro televisivo, ambos mantuvieron contacto frecuente para proyectos de trabajo.

Lozada propuso a su madre conocer al actor tras considerar que sus personalidades resultarían afines. La empresaria ya tenía referencias de Adame debido a una visita previa del representante del actor a una finca de su propiedad.

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El encuentro tardó varios meses en concretarse debido a los compromisos académicos de ella en Italia. A su regreso a México, Lozada organizó una comida donde ambos dialogaron de forma extensa y descubrieron afinidades mutuas de carácter inmediato.

A partir de esa reunión, ambos comenzaron a frecuentarse en eventos sociales y celebraciones privadas. Con el paso de las semanas determinaron consolidar un noviazgo formal con miras a establecer una residencia compartida.

Lozada organizó una comida donde ambos dialogaron de forma extensa y descubrieron afinidades mutuas de carácter inmediato. (Redes Sociales)

El historial matrimonial del conductor suma dos enlaces previos

El conductor registra dos matrimonios civiles previos en su trayectoria personal. Su primera boda ocurrió en 1988 con la actriz colombiana Diana Golden, una unión que concluyó en disolución formal dos años después, en 1990.

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En 1992, Adame contrajo nupcias con Mary Paz Banquells, la pareja permaneció unida durante casi 25 años y procreó tres hijos varones antes de firmar su separación definitiva en medio de controversias legales.

El conductor registra dos matrimonios civiles previos en su trayectoria personal. (Instagram/@alfredoadame.goldenboy)

El distanciamiento entre el actor y sus hijos se profundizó tras el proceso de divorcio. Las declaraciones públicas mantuvieron alejadas a ambas partes durante casi una década, sin canales de comunicación abiertos entre ellos.

El conductor sostiene ahora que el nuevo entorno emocional construido con Zúñiga abre la posibilidad real de buscar a sus hijos. Adame afirma que su intención es entablar un diálogo directo para dejar atrás las controversias familiares del pasado.

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Adame mantiene en pie los preparativos para compartir residencia definitiva con Zúñiga en las próximas semanas.

El conductor encara esta nueva etapa con la meta declarada de concretar el reencuentro con sus tres hijos, un paso que pondría punto final a nueve años de distanciamiento y litigios familiares ventilados en la escena pública.