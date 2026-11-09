México

La enfermedad que padece Ari Telch, actor mexicano que preocupa en redes por un supuesto secuestro

El actor de Televisa, conocido por sus papeles en Mirada de mujer y Muchachitas, preocupó a sus fans por un mensaje confuso en Facebook

Composición de dos fotos: a la izquierda, Ari Telch y una mujer; a la derecha, el actor sin camisa con la boca abierta frente a una escalera
La enfermedad que padece Ari Telch, actor mexicano que preocupa en redes por un supuesto secuestro
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Ari Telch padece trastorno bipolar tipo II, diagnóstico que el actor hizo público hace más de una década y que vuelve a circular luego de que un mensaje confuso en su cuenta de Facebook, publicado la noche del domingo 8 de noviembre, generara alarma entre sus seguidores por un presunto secuestro.

El texto, en el que el actor de Mirada de mujer y Muchachitas aseguró estar perseguido por una mujer y desconocer su paradero, reavivó el debate sobre la condición que Telch describió en una entrevista con Adela Micha: “Tienes largos periodos de normalidad y, de pronto, así, nada más, te vas a la manía, a la hipersexualidad, combinada con el parloteo y conductas de riesgo”.

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¿Cómo se llama la enfermedad de Ari Telch? El diagnóstico se originó tras una crisis en Brasil en 2002

El actor, de 64 años, recibió el diagnóstico de trastorno bipolar tipo II después de atravesar un episodio durante un viaje a Brasil en 2002, según relató en una entrevista con El Universal publicada en octubre de 2025.

Ari Telch
En 2002 Ari Telch fue diagnosticado con el trastorno mental conocido como Bipolaridad, condición que afronta con la ayuda de un especialista psiquiátrico Foto: D'Mente

La Jornada reportó en 2010 que Telch recibió atención psiquiátrica, un antecedente que forma parte del historial público del actor sobre su salud mental.

En esa misma entrevista con El Universal, el protagonista de telenovelas explicó que recurrió a tratamiento médico y que, con el paso del tiempo, encontró mayor estabilidad en su condición.

Ari Telch no necesita dormir durante los episodios de manía

Según la descripción que el propio actor ofreció a Adela Micha, el trastorno bipolar tipo II le provoca episodios en los que no necesita dormir, no por insomnio sino por la imposibilidad física de hacerlo.

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Ari Telch
Foto: CUARTOSCURO

“No necesitas dormir, no por insomnio, sino porque no puedes, basta un par de horas al día y el resto te la pasas echando relajo y gastando en exceso. Es una enfermedad sumamente delicada”, detalló Telch sobre los síntomas que experimenta durante las fases de manía.

El actor llevó su diagnóstico al teatro con el monólogo D’Mente

Telch decidió exponer su experiencia con fines de divulgación y combate a los prejuicios sobre los padecimientos de salud mental. Esa decisión derivó en D’Mente, un monólogo que utiliza el humor para abordar distintos trastornos mentales, sus síntomas y el estigma social que los rodea.

La obra se presenta actualmente en el Teatro Xola Julio Prieto, en la Ciudad de México. En 2022, el actor había hablado con TVNotas sobre el trastorno bipolar tipo II y explicó que convirtió el escenario en una herramienta para difundir información sobre el diagnóstico.

Ari Telch
Foto: CUARTOSCURO

El mensaje de Ari Telch que reavivó la discusión sobre su salud mental

En la publicación del domingo, Telch escribió: “No recuerdo cómo se llama esta mujer pero me está persiguiendo. Estoy en peligro, necesito ayuda. No quisiera pensar que estoy secuestrado, pero todo así lo indica”.

El tono inconexo del texto, junto con referencias a figuras internacionales en un contexto confuso, llevó a parte de los usuarios en redes sociales a señalar que la publicación podría corresponder a un episodio derivado del trastorno que el actor padece, antes que a un hecho delictivo confirmado.

Los antecedentes médicos de Ari Telch no permiten, sin embargo, atribuir el origen del mensaje a una crisis clínica ni descartar un riesgo real, pues los padecimientos de salud mental requieren evaluación profesional y no existe, hasta el momento, una versión directa del actor ni un pronunciamiento de autoridades que confirme o desmienta lo ocurrido.

(Foto: Facebook/ Ari Telch)
(Foto: Facebook/ Ari Telch)

¿Qué es el Trastorno bipolar tipo II?

El trastorno bipolar tipo II es una condición de salud mental caracterizada por episodios alternados de depresión mayor e hipomanía. A diferencia del tipo I, en el tipo II nunca se presenta un episodio maníaco completo, solo hipomanía, un estado de ánimo elevado de menor intensidad.

La persona con bipolar tipo II pasa la mayor parte del tiempo en fases depresivas. Los episodios hipomaníacos son más breves y menos incapacitantes que la manía, por lo que suelen pasar desapercibidos o confundirse con buen ánimo.

Episodios depresivos

Durante la fase depresiva aparecen:

  • Tristeza persistente o vacío emocional
  • Pérdida de interés en actividades cotidianas
  • Fatiga y falta de energía
  • Cambios en el sueño y el apetito
  • Dificultad para concentrarse
  • Pensamientos de muerte o ideación suicida
Un hombre visto de espaldas sentado frente a una mujer ante una mesa de madera con una planta en maceta y una libreta.
Un hombre dialoga con una especialista durante una sesión de evaluación y acompañamiento en salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Episodios hipomaníacos

La hipomanía dura al menos cuatro días consecutivos e incluye:

  • Ánimo elevado, expansivo o irritable
  • Aumento de energía y actividad
  • Necesidad reducida de dormir sin sentir cansancio
  • Habla acelerada o ideas que se suceden rápido
  • Impulsividad en gastos, decisiones o conducta sexual
  • Autoestima inflada o grandiosidad

A diferencia de la manía del tipo I, la hipomanía no provoca psicosis ni requiere hospitalización, y no interfiere de forma grave con el funcionamiento social o laboral.

Cómo detectarlo

El diagnóstico lo hace un psiquiatra con base en los criterios del DSM-5. Algunas señales de alerta para buscar evaluación profesional:

  • Episodios depresivos recurrentes que alternan con periodos de energía inusual
  • Historial de cambios de humor que la persona o su entorno notan como “fuera de lo normal”
  • Antecedentes familiares de trastorno bipolar
  • Respuesta inadecuada o empeoramiento con antidepresivos usados solos, sin estabilizador del ánimo
Cuaderno abierto con ondas dibujadas, blíster de cápsulas, vaso con agua, reloj analógico y lámpara encendida sobre una mesa de noche.
Un cuaderno de seguimiento del estado de ánimo ilustra las fluctuaciones emocionales asociadas al trastorno bipolar junto a elementos de una rutina de tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reto principal en la detección es que los episodios hipomaníacos no se perciben como un problema, ya que la persona se siente productiva o eufórica. Por eso muchos casos se diagnostican primero como depresión y el componente bipolar se identifica después, al revisar la historia clínica completa.

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